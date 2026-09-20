VIDEO: रोहतक में आवारा कुत्ते का आतंक, बीच सड़क युवती को गिराकर काटा

हरियाणा में आवारा कुत्तों के हमले का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. सोनीपत में छह महीने के बच्चे पर पिटबुल के हमले के बाद अब रोहतक से स्ट्रीट डॉग के आतंक का मामला सामने आया है. यहां ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक आवारा कुत्ते ने अचानक युवती पर हमला कर दिया. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कुत्ता लोगों पर झपटता दिखाई दे रहा है.

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शांत बैठा था कुत्ता, अचानक कर दिया हमला

बताया जा रहा है कि युवती किसी काम से घर से बाहर जा रही थी. इसी दौरान रास्ते में एक आवारा कुत्ता शांत बैठा हुआ था. युवती जैसे ही उसके पास से गुजरी, कुत्ता अचानक उस पर झपट पड़ा. उसने युवती के पैर को बुरी तरह काट लिया. अचानक हुए हमले से युवती दर्द से चीखने लगी.

आधे घंटे में 5-6 लोगों पर हमला

चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे. लोगों ने किसी तरह कुत्ते को वहां से भगाया. इसके बाद घायल युवती को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया.

स्थानीय लोगों का दावा है कि यह कुत्ता काफी आक्रामक था और करीब आधे घंटे के अंदर उसने पांच से छह लोगों को काट लिया. लगातार हो रहे हमलों से कॉलोनी में दहशत का माहौल बन गया. लोग रास्ते से गुजरने में भी सतर्कता बरत रहे हैं.

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CCTV में कैद हुआ पूरा मामला

कुत्ते के हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. फुटेज में स्ट्रीट डॉग लोगों की तरफ दौड़ता और उन पर हमला करता नजर आ रहा है. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन से आवारा कुत्तों को पकड़ने और इलाके में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में आवारा कुत्तों की समस्या लगातार बढ़ रही है. लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि आक्रामक कुत्तों को जल्द पकड़ा जाए, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.

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