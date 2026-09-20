scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Hindu Dharam: कलयुग का अंत और सतयुग का आगमन! कब बदलेगा समय चक्र और क्या कहती हैं भविष्यवाणियां?

Hindu Dharam: दुनिया भर में छाये युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं के बीच हर किसी के मन में सवाल है कि क्या कलयुग का अंत करीब है? तो आइए जानते हैं कि श्रीमद्भागवत पुराण और भविष्यमालिका की भविष्यवाणियां क्या कहती हैं.

Advertisement
X
कलयुग की डरावनी भविष्यवाणियां (Photo: AI Generated)
कलयुग की डरावनी भविष्यवाणियां (Photo: AI Generated)

Hindu Dharam: वर्तमान समय में दुनिया भर में उथल-पुथल, युद्ध के माहौल, प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन को देखकर अक्सर यह सवाल मन में आ रहा है कि क्या कलयुग का अंत निकट है? दुनिया का पूर्ण विनाश भले ही न हो, लेकिन मानव जाति के सामने गंभीर संकट मंडरा रहे हैं. सनातन ग्रंथों और भविष्यवाणियों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि कैसे कलयुग के चरम पर पहुंचने के बाद एक महापरिवर्तन आएगा और सतयुग की पुनः स्थापना होगी. श्रीमद्भागवत पुराण और ओडिशा की प्रसिद्ध 'भविष्य मालिका' में युग परिवर्तन को लेकर कुछ बेहद चौंकाने वाले और गहरे संकेत दिए गए हैं. आइए जानते हैं कि ग्रंथों के अनुसार सतयुग की शुरुआत कब और किन खास संयोगों के तहत होगी.

श्रीमद्भागवत पुराण के अनुसार सतयुग की शुरुआत का योग

श्रीमद्भागवत पुराण के 12वें स्कंध (अध्याय 2, श्लोक 24) में खगोलीय और ग्रह-नक्षत्रों के एक दुर्लभ संयोग का जिक्र किया गया है:

सम्बंधित ख़बरें

Lakshmi Narayan Rajyog 2026
6 दिन बाद बनेगा लक्ष्मी नारायण योग, 4 राशियां होंगी मालामाल
Navpancham Rajyog 2026
मंगल-गुरु की युति से नीचभंग योग, 3 राशियों का चमकेगा भाग्य
Shani Gochar
2027 में शनि का डबल गोचर, 4 राशियां अभी से हो जाएं अलर्ट
Even if you are very rich, never build a house in these 5 places, Chanakya has forbidden
विवाद से बचना है और पाना है सम्मान? अपना लें चाणक्य की ये 5 बातें
Radhashtami 2026
राधाष्टमी पर बरसाना में उमड़ा आस्था का सैलाब, 11 कुंतल दूध-दही से अभिषेक

“यदा चन्द्रश्च सूर्यश्च तथा तिष्यबृहस्पती। 
एकराशौ समेष्यन्ति तदा भवति तत्कृतम्॥”

इसका अर्थ है कि जब सूर्य, चंद्रमा और गुरु (बृहस्पति)- ये तीनों ग्रह एक साथ 'तिष्य' यानी पुष्य नक्षत्र और एक ही राशि (कर्क राशि) में प्रवेश करेंगे, तब 'कृतयुग' यानी सत्ययुग का आरंभ होगा. चूंकि पुष्य नक्षत्र का आधिपत्य गुरु ग्रह के पास है और यह कर्क राशि के अंतर्गत आता है, इसलिए तीनों का यह मिलन बिंदु युग परिवर्तन का आधार बनता है. खगोलीय गणनाओं के अनुसार, इस तरह के दुर्लभ संयोग भविष्य में साल 2038 के आसपास अपनी पूर्णता के करीब देखे जा रहे हैं.

भविष्य मालिका और महागुप्त पद्मकल्प के डरावने संकेत

Advertisement

संत अच्युतानंद दास द्वारा रचित 'भविष्य मालिका' में युग के अंतिम चरण और महाप्रलय को लेकर बहुत ही बारीक भविष्यवाणियां की गई हैं:

“वैशाख शुक्ल पक्ष अष्टमी गुरुवार दिने, सेहि दिन कलयुग होइब संपूर्णे...”

ग्रंथ के मुताबिक, जब वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और गुरुवार का संयोग बनेगा, तब कलि युग का चक्र अपनी पूर्णता को प्राप्त करेगा. इस विशेष दिन पर दुनिया में अभूतपूर्व और चमत्कारी घटनाएं घटित होंगी. मान्यताओं के अनुसार, यह विशेष कालखंड आने वाले वर्षों की तरफ इशारा करता है, जिसके बाद से दुनिया में बहुत तेजी से बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

महाप्रलय और पृथ्वी पर जन-नुकसान की आशंका

भविष्य मालिका में यह भी चेताया गया है कि जब इस महापरिवर्तन का दौर अपने चरम पर होगा, तब प्रकृति का भयंकर कोप देखने को मिलेगा. उस दौरान 'उनचास मरुत' यानी 49 प्रकार की बेहद विनाशकारी और प्रचंड आंधी-तूफान चलेंगी. इन भयंकर प्राकृतिक आपदाओं और युद्धों के आघात से पृथ्वी का वह हिस्सा भी डगमगा जाएगा जिसे अटल माना जाता है. दावों के अनुसार, इस महाविनाश और उथल-पुथल की वजह से पृथ्वी की कुल आबादी का बड़ा हिस्सा प्रभावित हो सकता है और केवल एक चौथाई हिस्सा ही सुरक्षित बच पाएगा, जो आगे चलकर नए और पवित्र युग यानी सतयुग की नींव रखेगा.

Advertisement

भगवान कल्कि का अवतार और धर्म की पुनर्स्थापना

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, जब धरती पर पाप, अन्याय और अधर्म अपनी सीमा लांघ जाएगा, तब भगवान विष्णु अपने 'कल्कि अवतार' के रूप में प्रकट होंगे. वे अस्त्र-शस्त्र धारण कर कलयुग के समस्त दुष्टों और अधर्मियों का संहार करेंगे. उनके प्रकट होने के साथ ही नकारात्मकता का अंधकार हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और पृथ्वी पर पुनः सत्य, शांति, और भाईचारे पर आधारित 'सतयुग' का स्वर्णिम काल शुरू होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    यूपी पुलिस में 912 अभ्यर्थियों को आज मिलेगा नियुक्ति पत्र, सीएम योगी करेंगे वितरण |
    VIDEO: रोहतक में आवारा कुत्ते का आतंक, बीच सड़क युवती को गिराकर काटा |
    Hindu Dharam: कलयुग का अंत और सतयुग का आगमन! कब बदलेगा समय चक्र और क्या कहती हैं भविष्यवाणियां? |
    LPG Rule Change: 1 अक्टूबर से LPG सिलेंडर बुकिंग का बदलेगा नियम, सरकार ने बताया- अब क्या करना है |
    TATA ने कर ली तैयारी... MARUTI DZIRE के टक्कर में ला रही नई कार |
    41 की उम्र में एक्ट्रेस ने धूमधाम से रचाई दूसरी शादी, तलाक के 12 साल बाद बसाया घर, विदेशी दूल्हे संग किया Liplock |
    बदलते गांव की तस्वीर बनी श्रावस्ती में आंगनबाड़ी, वर्कर्स ने बताई योगी सरकार में सुविधाओं की बदली कहानी |
    टीम इंडिया ने गंवाई बादशाहत, श्रीलंका को धोकर इंग्लैंड बना टी20 क्रिकेट में नंबर-1 |
    वाराणसी में 30 लाख का इनामी नक्सली कमांडर मुठभेड़ में ढेर, झारखंड का रहने वाला था, NIA भी कर रही थी तलाश |
    कैरेबियन सागर में अमेरिकी सेना का घातक हमला, ड्रग तस्करी के जहाज पर बरसाए गोले, 4 की मौत
    Advertisement