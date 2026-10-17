महिलाओं के उत्पीड़न पर कैसे काम करती है 1090 हेल्पलाइन? जानें शिकायत का तरीका

उत्पीड़न का सामना कर रही महिलाओं के लिए यह जानना जरूरी है कि वे अपनी शिकायत कहां दर्ज करा सकती हैं और सहायता कैसे प्राप्त कर सकती हैं. उत्तर प्रदेश पुलिस की वुमन पावर हेल्पलाइन 1090 महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों के लिए शुरू की गई एक विशेष हेल्पलाइन है.

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15 नवंबर 2012 को शुरू की गई इस हेल्पलाइन के माध्यम से उत्तर प्रदेश की महिलाएं उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें दर्ज करा सकती हैं, इसमें अनचाही फोन कॉल और डिजिटल माध्यमों से होने वाले उत्पीड़न जैसी शिकायतें शामिल हैं. इसका उद्देश्य महिलाओं को अपनी शिकायतें पुलिस तक पहुंचाने और सहायता प्राप्त करने के लिए एक औपचारिक माध्यम उपलब्ध कराना है.

शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया

वुमन पावर लाइन-1090 की शिकायत निस्तारण प्रक्रिया में काउंसलिंग और फीडबैक की अहम भूमिका है, उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, शिकायत मिलने पर हेल्पलाइन का प्रतिनिधि संबंधित व्यक्ति से संपर्क कर उसे उत्पीड़न बंद करने की चेतावनी देता है, अगर उत्पीड़न जारी रहता है, तो आगे की प्रक्रिया में संबंधित व्यक्ति के परिवार के सदस्यों, मित्रों या रिश्तेदारों को शामिल करते हुए काउंसलिंग की जा सकती है, अगर इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं होता, तो शिकायत को आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित पुलिस थाने भेजा जा सकता है.

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शिकायत के निस्तारण के दौरान शिकायतकर्ता से फीडबैक भी लिया जाता है, जानकारी के अनुसार, अंतिम फीडबैक के 30 दिन बाद एक और आकलन किया जाता है, अगर प्रतिक्रिया नकारात्मक होती है, तो शिकायत के निस्तारण की प्रक्रिया दोबारा शुरू की जा सकती है.

महिला एवं बाल सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा

वुमन पावर लाइन 1090 उत्तर प्रदेश पुलिस के महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के अंतर्गत संचालित होती है. इस संगठन की स्थापना 18 अगस्त 2020 को की गई थी, यह महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों पर काम करता है.

यह संगठन महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए राज्य पुलिस की व्यापक व्यवस्था का हिस्सा है. वुमन पावर लाइन 1090 जैसी समर्पित हेल्पलाइन महिलाओं को उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने और अपनी समस्या पुलिस के संज्ञान में लाने का औपचारिक माध्यम प्रदान करती है.

सहायता के लिए कहां संपर्क करें?

उत्तर प्रदेश में उत्पीड़न का सामना कर रही महिलाएं शिकायत दर्ज कराने के लिए 1090 पर कॉल कर सकती हैं. तत्काल पुलिस सहायता की आवश्यकता होने पर 112 पर संपर्क किया जा सकता है. उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने के लिए एक समर्पित माध्यम और शिकायतों के निस्तारण की निर्धारित प्रक्रिया उपलब्ध कराकर वुमन पावर लाइन 1090 महिलाओं को पुलिस सहायता प्राप्त करने का रास्ता प्रदान करती है. ऐसी सेवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना जरूरी है, ताकि महिलाएं उत्पीड़न का सामना करने पर उपलब्ध सहायता व्यवस्था की जानकारी लेकर उसका उपयोग कर सकें.

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