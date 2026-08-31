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युवाओं को 10वीं के आधार पर मिलेगी सरकारी नौकरी, बस इन पदों पर करना होगा अप्लाई  

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह हफ्ता बेहद खास रहा है. देश के अलग-अलग विभागों में 25 हजार से अधिक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रोसेस चल रहा है. इसमें बैंक, रेलवे, बिजली समेत कई क्षेत्र शामिल हैं. वहीं, डाक विभाग ने भी 20 हजार से अधिक ग्रामीण डाक सेवक पदों पर भर्ती का ऐलान किया है. ऐसे में 10वीं, 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवारों तक के लिए नौकरी पाने के कई मौके हैं. 

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10वीं पास उम्मीदवारों को मिलेगी सरकारी नौकरी.
10वीं पास उम्मीदवारों को मिलेगी सरकारी नौकरी.

बैंकिंग सेक्टर हो या रेलवे देशभर में अलग-अलग विभागों में 26 हजार से अधिक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं. इन पदों पर 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएट्स भी आवेदन कर सकते हैं. लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि इन पदों पर कैसे सिलेक्शन होगा, कब तक आवेदन कर सकते हैं और हर महीने कितनी सैलरी मिलेगी? 

इंडियन पोस्ट ऑफिस भर्ती

इंडियन पोस्ट ऑफिस ने ब्रांच पोस्ट मास्टर समेत अन्य पर 25 हजार से अधिक पदों भर्ती के लिए नोटिस जारी किया है. इन पदों पर आवेदन कल यानी 31 अगस्त से शुरू होने वाले हैं जो 21 सितंबर को बंद हो जाएंगे. खास बात यह है कि इसके लिए ज्यादा क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है. 10वीं पास उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं. हालांकि, उम्मीदवारों की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए. इन पदों पर चयन मेरिट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा. चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 10 हजार से 24,470 रुपये की सैलरी मिलेगी. 

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रेलवे में भर्ती 

इसके साथ ही रेलवे में अप्रेंटिस के 1599 पदों पर आवेदन 26 अगस्त से ही शुरू हैं, जो 15 सितंबर को बंद हो जाएंगे. इन पदों पर 10वीं पास के साथ संबंधित क्षेत्र में ITI की डिग्री वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. पद आवेदन की अधिकतम एज 24 साल होनी चाहिए. चयन मेरिट बेसिस पर किया जाएगा और चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 10 हजार से 18,200 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा. 

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बिहार स्टेट फूड सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन

बिहार स्टेट फूड सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन ने असिस्टेंट मैनेजर समेत अन्य पर 259 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. आवेदन 25 अगस्त से शुरू हैं, जो 24 सितंबर को बंद हो जाएंगे. पद के मुताबिक, ग्रेजुएशन, बीकॉम, सीए इंटर, एमबीए या पीजीडीबीएम डिग्री रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते है. उम्मीदवारों की उम्र 21 से 37 साल के बीच में होनी चाहिए. इन पदों पर सिलेक्शन प्रोसेस सीबीटी, काउंसलिंग, डीवी और मेडिकल फिटनेस एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होगा. चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 10 हजार से 18,200 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा.

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