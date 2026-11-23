रविवार के दिन सभी अपने परिवार के साथ बैठकर खाना पसंद करते हैं. अगर इसमें परिवार के साथ ही बाहर से कोई स्पेशल गेस्ट भी आ रहा हो, तो तैयारी भी खूब करनी पड़ती है. अलग-अलग और खास तरह की डिशेज बनानी पड़ती हैं और कुकिंग की कमान भी खुद ही संभालनी पड़ती है. फैमिली लंच में खास मेहमान की मौजूदगी के कारण किसी मेड पर खाना बनाने का भरोसा करना मुश्किल हो जाता है. कुछ ऐसा ही नजारा कपूर खानदान की संडे फैमिली गैदरिंग में देखने को मिला. करीना कपूर और करिश्मा कपूर की बुआ रीमा जैन के घर रखे इस फैमिली गेट-टुगेदर में दोनों एक्ट्रेस के साथ एनसीपी नेता सुप्रिया सुले भी शामिल हुईं.



लेकिन इस फैमिली गेट-टुगेदर में सबसे ज्यादा ध्यान खींचा खाने ने. खास बात यह रही कि इस बार किसी शेफ ने नहीं, बल्कि परिवार के अरमान जैन ने खुद किचन संभाली और अपने हाथों से खाना बनाया. अरमान ने इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जो चर्चा में हैं. चलिए जानते हैं संडे के दिन कपूर परिवार ने क्या-क्या खाया.



अरमान जैन ने खुद बनाया खाना, शेयर कीं तस्वीरें

कपूर परिवार की इस संडे पार्टी की मेजबानी जैन परिवार ने की. इसमें करीना कपूर, करिश्मा कपूर और एनसीपी नेता सुप्रिया सुले भी शामिल हुईं. अरमान जैन ने अपने माता-पिता रीमा जैन और मनोज जैन, पत्नी अनीसा मल्होत्रा और भाई आदर जैन के साथ इस खास दिन को सेलिब्रेट किया.

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अरमान ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर कीं. इनमें पूरा परिवार एक साथ नजर आया. एक वीडियो में अरमान खुद किचन में खाना बनाते भी दिखाई दिए. उन्होंने तस्वीरों के साथ कैप्शन में लिखा, 'रविवार का फैमिली टाइम और कुछ अच्छा फ्राइड फूड.'



अरमान ने पकाया सी-फूड

इस फैमिली गेट-टुगेदर में खाने की पूरी जिम्मेदारी अरमान जैन ने अपने हाथों में ली. वीडियो में वह किचन में शेफ की तरह खाना बनाते नजर आ रहे हैं. उन्होंने सीफूड को खास बैटर में डुबोकर गर्म तेल में डीप फ्राई किया. इसके अलावा वह मसालों में मैरिनेट की हुई मछली को भी पकाते दिखे. यानी कपूर परिवार की इस संडे पार्टी में फ्राइड सीफूड और फिश का खास इंतजाम था. परिवार के साथ इस खास मौके पर उन्होंने अपने हाथों से बने खाने का स्वाद सभी को चखाया.



करीना कपूर को भी पसंद आया अरमान के हाथ का खाना

अरमान की इस पोस्ट पर करिश्मा कपूर ने भी कमेंट किया. उन्होंने खाने की तारीफ करते हुए 'टू यम्मी' लिखा. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अरमान के हाथों से बने खाने ने परिवार का दिल जीत लिया. इस पार्टी में सिर्फ फिल्मी सितारों की मौजूदगी ही खास नहीं थी, बल्कि परिवार के साथ बैठकर खाना खाने और वक्त बिताने का अंदाज भी लोगों को पसंद आ रहा है.

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कौन हैं अरमान जैन?

अरमान जैन कपूर परिवार से ताल्लुक रखते हैं. वह एक फूड एंटरप्रेन्योर, फिल्म प्रोड्यूसर और होम कुक हैं. अरमान मशहूर बिजनेसवुमन रीमा जैन और मनोज जैन के बेटे हैं. वह करीना कपूर और करिश्मा कपूर के कजिन लगते हैं. उन्हें खाना पकाना बहुत पसंद है और इसी शौक को उन्होंने बिजनेस का रूप भी दिया है.

अरमान 'द जंगली किचन' (The Junglee Kitchen) के फाउंडर हैं. यह एक फूड ब्रांड है, जो कपूर परिवार की ट्रेडिशनल रेसिपी और पुराने जमाने के घरेलू जायकों को लोगों तक पहुंचाता है. इस ब्रांड के खाने में देसी घी और ट्रेडिशनल भारतीय स्वाद को खास अहमियत दी जाती है.



क्या-क्या अच्छा बना लेते हैं अरमान जैन?

अरमान जैन कई तरह की लजीज डिशेज बनाने में माहिर हैं. उनकी खास पेशकशों में ट्रफल दाल बुखारा शामिल है, जिसमें धीमी आंच पर पकी काली दाल को ट्रफल ऑयल का शाही ट्विस्ट दिया जाता है. इसके अलावा वह कपूर परिवार की मशहूर ट्रेडिशनल रेसिपी जंगली मटन, मटन यखनी पुलाव, मटन कीमा चॉप्स और गलौटी कबाब भी बनाते हैं. खड्डा शाही जैसी परिवार की पुरानी और खास मीट रेसिपी को भी उन्होंने नए अंदाज में पेश किया है. वहीं, शाकाहारी खाने में उनके मेन्यू में क्रीमी पनीर मखनी और मसालेदार अचारी आलू जैसी डिशेज भी शामिल हैं. यानी अरमान को ट्रेडिशनल भारतीय खाने से लेकर शाही मटन और स्वादिष्ट शाकाहारी डिशेज बनाने तक का अच्छा हुनर है.

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