मंत्री, सांसद और विधायक के बेटी की शादी... UP से बिहार तक इन राजनीतिक घरों में गूजेंगी शहनाई

उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार के सियासी गलियारों में इस साल की शादियों का सीजन बेहद चर्चा में है. यूपी से बिहार तक कई दिग्गज नेताओं के परिवारों में शहनाई बजने जा रही है. तीन बड़े हाई-प्रोफाइल विवाह समारोहों को लेकर जबरदस्त हलचल और उत्साह देखा जा रहा है. एक शादी बिहार के बाहुबली सियासी घराने की है, तो दो अन्य शादियां उत्तर प्रदेश के प्रमुख सियासी परिवारों की हैं.

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उत्तर प्रदेश में चुनावी और सियासी सरगर्मी के बीच सबसे ज्यादा सुर्खियों में सपा सांसद प्रिया सरोज की शादी सबसे ज्यादा चर्चा में है तो दूसरी शादी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पोते और योगी सरकार में मंत्री संदीप सिंह की है.

बिहार के बाहुबली और मोकामा से विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी है, जिसे लेकर मगध और मिथिलांचल तक चर्चा है. इसके अलावा बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप ने भी ऐलान कर दिया है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड अनुष्का शर्मा से शादी करने जा रहे हैं. राजनीतिक घरानों की शादी की तारीख और दिन सब कुछ सामने आ चुका है. शादी का निमंत्रण देने का सिलसिला भी शुरू हो गया है.

पूर्व सीएम कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह की शादी

यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह के पोते और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. संदीप सिंह की शादी नवंबर के महीने में हो रही है. संदीप सिंह अपनी सहपाठी मेघना चौधरी से शादी करने जा रहे हैं.

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कल्याण सिंह के पोते और पूर्व सांसद राजवीर सिंह के बेटे संदीप सिंह की सगाई 14 नवंबर 2026 को अलीगढ़ में होगी, लेकिन विवाह समारोह 27 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा. संदीप सिंह के साथ ही उनके छोटे भाई सौरभ सिंह की सगाई 14 नवंबर को अंतरा त्यागी से होगी. इस तरह से दोनों भाइयों का विवाह 27 नवंबर 2026 को दिल्ली में होगा.

संदीप सिंह की शादी उनकी सहपाठी मेघना चौधरी से हो रही है. दोनों दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे थे. इस दौरान उनकी मुलाकात हुई और फिर दोस्ती हो गई. मेघना का परिवार मूल रूप से अलीगढ़ के गोंडा ब्लॉक से है और वर्तमान में गाजियाबाद में रहता है. उन्होंने कानून की पढ़ाई के बाद विदेश से डिग्री हासिल की है.

संदीप सिंह ने हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर सगाई और शादी का औपचारिक निमंत्रण दिया है. इस हाई प्रोफाइल शादी में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ-साथ यूपी सरकार के तमाम मंत्री शामिल होंगे. बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व और यूपी के बड़े चेहरे शामिल होंगे और साथ में विपक्ष के नेताओं को भी निमंत्रण दिया गया है.

सांसद प्रिया सरोज और क्रिकेटर रिंकू सिंह की शादी

उत्तर प्रदेश की दूसरी हाईप्रोफाइल शादी दिसंबर में हो रही है. यह शादी सपा सांसद प्रिया सरोज की है, जो सपा विधायक तूफानी सरोज की बेटी हैं. प्रिया सरोज की शादी भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के साथ हो रही है. प्रिया सरोज जौनपुर के मछलीशहर सीट से सपा की लोकसभा सांसद हैं.

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सपा की युवा सांसद प्रिया सरोज और भारतीय टी-20 क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह की शादी 4 दिसंबर 2026 को होने जा रही है. इसे लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं. 15 नवंबर तक मेहमानों की लिस्ट भी फाइनल हो जाएगी. शादी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित सपा और बीजेपी की तमाम दिग्गज राजनीतिक हस्तियां शामिल होंगी.

रिंकू और प्रिया की सगाई 8 जून 2025 को लखनऊ में हुई थी. तब से दो बार शादी टल चुकी है. पहले नवंबर 2025 में वाराणसी में शादी होनी थी, जो रिंकू की ऑस्ट्रेलिया सीरीज के कारण नहीं हो पाई. दूसरी बार फरवरी 2026 में तारीख रखी गई, लेकिन रिंकू के पिता खानचंद सिंह के निधन के कारण परिवार ने शादी टाल दी. अब तीसरी तारीख 4 दिसंबर फाइनल हुई है, जो अब लखनऊ में होगी.

सपा सांसद प्रिया सरोज पूर्व सांसद व वर्तमान विधायक तूफानी सरोज की बेटी हैं. एक कॉमन फ्रेंड के माध्यम से प्रिया सरोज की रिंकू सिंह से मुलाकात हुई और फिर शुरू हुई दोस्ती, जो प्यार में बदल गई. अब दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, जिसे लेकर सियासी गलियारों में खूब चर्चा है.

बाहुबली विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी

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बिहार में मोकामा के विधायक अनंत सिंह ('छोटे सरकार') की छोटी बेटी शिवांगी सिंह की शादी इस समय प्रदेश की सबसे चर्चित खबर बनी हुई है. शादी 25 नवंबर 2026 को अनंत सिंह के पैतृक गांव नदवां (लदमा) में आयोजित होगी. इसी दिन उनके छोटे बेटे अभिनव का जनेऊ संस्कार भी संपन्न होगा.

अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी पटना के बिहटा (कृष्णा नगर) निवासी ऋषिकेश कुमार उर्फ अंकित से हो रही है. ऋषिकेश ने अमेरिका की जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी से MBA किया है और वे वहीं कॉरपोरेट सेक्टर में नौकरी करते हैं. ऋषिकेश के पिता सीआरपीएफ (CRPF) में कमांडेंट हैं.

अनंत सिंह बेटी की शादी को शाही बनाने में जुटे

अनंत सिंह अपनी बेटी की शादी को शाही बनाने में जुट गए हैं. गांव में 10 बीघा से अधिक जमीन पर भव्य पंडाल तैयार किया जा रहा है. लगभग 4 लाख लोगों के खाने-पीने और 150 से अधिक व्यंजनों की व्यवस्था की जा रही है. अनंत सिंह को घोड़ों का शौक होने के कारण शादी के जश्न के तहत गांव में बड़ी घुड़दौड़ आयोजित की जाएगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव समेत उत्तर प्रदेश और बिहार के तमाम बड़े नेताओं को न्योता भेजा गया है. शादी में बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद, गायक उदित नारायण, भोजपुरी स्टार पवन सिंह, मनोज तिवारी, अक्षरा सिंह, अरविंद अकेला कल्लू और मैथिली ठाकुर अपनी प्रस्तुति देंगी.

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शाहनवाज के बेटे और करण सिंह के पोते की शादी

पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन के बड़े बेटे सैयद अरबाज हुसैन की शादी की खबरें हाल के दिनों में छाई रही हैं. अरबाज हुसैन की शादी हरियाणा के जगाधरी से कांग्रेस विधायक अकरम खान की बेटी अफशां अकरम खान से 25 अक्तूबर को हुई है. इसके बाद बिहार में वलीमा भी रखा गया और फिर हरियाणा के यमुनानगर (जगाधरी) में वधू पक्ष की ओर से भव्य दावत आयोजित की गई.

जम्मू-कश्मीर के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. करण सिंह के पोते राजकुमार मार्तंड सिंह की भी शादी हाल में हुई है. राजकुमार मार्तंड सिंह विक्रमादित्य सिंह के बेटे और डॉ. करण सिंह के पोते हैं. शादी का भव्य रिसेप्शन नवंबर 2026 के पहले सप्ताह में नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे. डॉ. करण सिंह के परिवार ने प्रधानमंत्री की मौजूदगी को अपने परिवार के लिए बड़ा सम्मान बताया. इसके अलावा देश के कई बड़े राजनेताओं और पूर्व रियासतों के राजघरानों की हस्तियों ने भी शिरकत की थी.

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