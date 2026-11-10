Shani Margi 2026: साल खत्म होने से पहले पलटेगी किस्मत, शनि की चाल से इन 4 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन!

Shani Margi 2026: ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को न्याय और कर्मों का फल देने वाला ग्रह माना जाता है. मान्यता है कि शनि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं. ऐसे में शनि की चाल में होने वाला बदलाव सभी राशियों के लिए खास माना जाता है. जब शनि वक्री अवस्था से निकलकर सीधी चाल चलते हैं, तो जीवन में कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं. इस दौरान लंबे समय से अटके काम बनने और नौकरी-कारोबार की परेशानियां दूर होने की उम्मीद रहती है.

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पंचांग के अनुसार, 11 दिसंबर 2026 को शनि देव मीन राशि में मार्गी होने जा रहे हैं. शनि की इस चाल का असर सभी 12 राशियों पर देखने को मिल सकता है. हालांकि, मकर, तुला, कुंभ और मेष राशि वालों के लिए यह समय खास रह सकता है. इन जातकों को नौकरी में तरक्की, कारोबार में लाभ और आर्थिक स्थिति में सुधार के मौके मिल सकते हैं.

कब मार्गी होंगे शनि देव?

पंचांग के अनुसार, शनि देव 11 दिसंबर 2026 को सुबह 5 बजे मीन राशि में मार्गी होंगे. वे इस राशि में 3 जून 2027 तक रहेंगे. इसके बाद शनि अपनी नीच राशि मेष में प्रवेश करेंगे. ज्योतिष में शनि की मार्गी चाल को कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव का समय माना जाता है.

शनि की मार्गी चाल से इन 4 राशियों को मिल सकता है लाभ

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मेष राशि (Aries Zodiac)

मेष राशि वालों के लिए शनि की मार्गी चाल लाभदायक साबित हो सकती है. इस दौरान धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं. विदेश से जुड़े काम करने वालों को खास फायदा मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. हालांकि, काम का दबाव भी बढ़ सकता है. कारोबार में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिलेगा. ऐसे में धैर्य रखें और अपनी कोशिशें जारी रखें.

तुला राशि (Libra Zodiac)

तुला राशि वालों के लिए शनि की मार्गी चाल कई अच्छी खबरें लेकर आ सकती है. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन और वेतन वृद्धि के मौके मिल सकते हैं. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को सफलता मिलने की उम्मीद है. वहीं, लंबे समय से अटके कानूनी मामलों में राहत मिल सकती है. आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने के संकेत हैं. इससे आपकी पैसों से जुड़ी परेशानियां कम हो सकती हैं.

मकर राशि (Capricorn Zodiac)

मकर राशि वालों के लिए शनि का मार्गी होना राहत लेकर आ सकता है. नौकरी में लंबे समय से आ रही परेशानियां धीरे-धीरे दूर हो सकती हैं. कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी. नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं. कारोबारियों को नए लोगों के साथ काम करने के अवसर मिलेंगे. पुराने निवेश से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है. इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है. दिसंबर से शनि देव की विशेष कृपा मिलने के संकेत हैं.

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कुंभ राशि (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि वालों के लिए शनि की मार्गी चाल शुभ परिणाम लेकर आ सकती है. इस दौरान आर्थिक स्थिति में सुधार होने के योग हैं. कमाई के नए रास्ते खुल सकते हैं. लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. नौकरीपेशा और कारोबारियों को तरक्की के नए अवसर मिल सकते हैं. हालांकि, इस दौरान फिजूलखर्ची से बचना होगा. अगर आप बचत पर ध्यान देंगे तो आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत हो सकती है.

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