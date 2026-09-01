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हैरान कर देने वाला कैच! इस स्टार खिलाड़ी ने एक हाथ से लपका नामुमकिन कैच, VIDEO

ग्लेन फिलिप्स ने CPL 2026 में अपनी शानदार फील्डिंग से सभी को हैरान कर दिया है. न्यूजीलैंड के स्टार खिलाड़ी ने एक हांथ से सुनील नरेन का ऐसा शानदार कैच पकड़ा कि खुद फिलिप्स भी कुछ पल के लिए हैरान रह गए. यह कैच सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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ग्लेन फिलिप्स ने एक हांथ से पकड़ा शानदार केच (Photo:Instagram/glennphillips236)
ग्लेन फिलिप्स ने एक हांथ से पकड़ा शानदार केच (Photo:Instagram/glennphillips236)

न्यूजीलैंड के स्टार क्रिकेटर ग्लेन फिलिप्स ने एक बार फिर अपनी जबरदस्त फील्डिंग से क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया है. कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) के मुकाबले में फिलिप्स ने एक हाथ से ऐसा कैच पकड़ा, जिसे देखकर खुद उन्हें भी यकीन नहीं हुआ कि उन्होंने गेंद लपक ली है.

गुयाना अमेजन वॉरियर्स और त्रिनबैगो नाइट राइडर्स के बीच 31 अगस्त (सोमवार) को खेले गए मुकाबले में यह शानदार पल देखने को मिला. नाइट राइडर्स की पारी के दौरान सुनील नरेन ने गेंद को पुल करने की कोशिश की, लेकिन डीप स्क्वायर लेग पर खड़े ग्लेन फिलिप्स ने फुरती से एक हांथ से कैच पकड़ लिया.

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उन्होंने खुद को संभाला और सही समय पर दाहिना हाथ लगाते हुए गेंद को हवा में ही लपक लिया. यह कैच इतना शानदार था कि कैच पकड़ने के बाद फिलिप्स खुद मुस्कुराते हुए हैरान नजर आए.

नरेन सिर्फ 2 गेंदों में 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. फिलिप्स का यह कैच सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है और इसे टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन फील्डिंग मोमेंट में से एक माना जा रहा है.

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यह भी पढ़ें: Duleep Trophy: दलीप ट्रॉफी में तिलक वर्मा ने ठोका शतक, टीम के लिए बने 'संकटमोचक', 8वीं बार किया ऐसा कमाल

इस मेच को गुयाना अमेजन वॉरियर्स ने 9 रनों से जीत लिया. शिमरन हेटमायर ने इस मेच में 43 गेंदों में नाबाद 111* रनों की धुआंधार पारी खेली. हेटमायर ने अपनी इस पारी में 9 छक्के और 8 चौके जड़ें. हेटमायर को उनकी इस शानदार पारी के लिए 'प्लेयर ऑफ द मेच' का खिताब मिला.

ग्लेन फिलिप्स पहले भी कई मौकों पर अपने शानदार कैचों से सुर्खियां बटोर चुके हैं. एक बार फिर उन्होंने साबित कर दिया कि आखिर उन्हें मौजूदा क्रिकेट के सबसे बेहतरीन फील्डरों में क्यों गिना जाता है.

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