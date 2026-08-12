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36 साल पुराने सरवानंद कौल प्रेमी हत्याकांड में जांच तेज, कश्मीर में 9 लोकेशन पर रेड

एजेंसी का कहना है कि इस पुराने मामले में कई अहम और पहले सामने नहीं आए ब्योरे अब जांच के दायरे में आए हैं. इसलिए यह कार्रवाई लंबे समय से लंबित इस डबल मर्डर केस की जांच को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है, हालांकि तलाशी में क्या मिला इस पर अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है.

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1990 में दोनों बाप-बेटे की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी. (Photo- ITG)
1990 में दोनों बाप-बेटे की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी. (Photo- ITG)

स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एसआईए ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर में 9 ठिकानों पर छापेमारी की. यह कार्रवाई 1990 में हुए चर्चित सरवानंद कौल प्रेमी और उनके बेटे वीरेंद्र कौल के दोहरे हत्याकांड से जुड़े मामले में की गई. यह केस अनंतनाग के डोरू पुलिस थाने में दर्ज किया गया था और अब इसकी जांच एसआईए के पास है.

एसआईए ने राजौरी जिले के दूरदराज इलाकों में 6 ठिकानों, जम्मू जिले में 2 और कश्मीर में एक ठिकाने पर तलाशी ली हुई. एजेंसी ने अभी तक यह जानकारी सार्वजनिक नहीं की है कि तलाशी के दौरान क्या-क्या बरामद हुआ है. 

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29-30 अप्रैल 1990 को हुआ था अपहरण

सरवानंद कौल प्रेमी कश्मीर के जाने-माने कवि, लेखक और समाजसेवी थे. वह अनंतनाग के कोकेरनाग इलाके के सोअफ शाली के रहने वाले थे. रिकॉर्ड के मुताबिक अप्रैल 1990 के आखिरी दिनों में आतंकियों ने प्रेमी और उनके बेटे वीरेंद्र कौल का अपहरण कर लिया था. बाद में दोनों की हत्या कर दी गई.

1 मई 1990 को दोनों के शव पेड़ से लटके मिले थे. यह मामला कश्मीर में उस दौर की हिंसा से जुड़े चर्चित मामलों में शामिल रहा है. सरवानंद कौल प्रेमी साहित्य और सामाजिक क्षेत्र में अपनी पहचान रखते थे और कश्मीरी साहित्य में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा.

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अब सामने आए बिंदुओं की जांच

करीब 36 साल पुराने इस मामले में एसआईए अब उन बिंदुओं की भी जांच कर रही है, जिन्हें एजेंसी के मुताबिक जांच के दौरान सामने आए नए विवरणों से जोड़कर देखा जा रहा है. इसी क्रम में अलग-अलग जिलों में तलाशी अभियान चलाया गया है. सरला भट्ट हत्याकांड समेत 1990 के दौर के पुराने मामलों की जांच में तेजी के बीच प्रेमी हत्याकांड में हुई यह कार्रवाई भी अहम मानी जा रही है.

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