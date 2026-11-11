'मुलायम सिंह का कदम जरूरी था'... अयोध्या गोलीकांड पर बोले सपा सांसद

समाजवादी पार्टी के प्रतापगढ़ से लोकसभा सांसद एसपी सिंह पटेल ने आजतक से एक्सक्लूसिव बातचीत में 1990 के बाबरी मस्जिद विवाद के दौरान कार सेवकों पर हुई गोलीबारी का बचाव किया है. उन्होंने कहा कि उस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने जो कदम उठाया, वह कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी था.

और पढ़ें

'जरूरत पड़ने पर सरकार ने चलवाई गोली'

1990 की घटना को लेकर विपक्ष द्वारा लगातार साधे जाने वाले निशानों का जवाब देते हुए सपा सांसद ने कार सेवकों के कदम की वैधता पर सवाल उठाया. सपा सांसद ने कहा कि बाबरी मस्जिद गिराने का सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश नहीं था और मामला अदालत में लंबित था.

उन्होंने कहा, 'जब कार सेवक जबरदस्ती कर रहे थे, तो उन्हें रोकने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो सरकार ने गोली चलवाई, यह कार्रवाई किसी धर्म के समर्थन या विरोध में नहीं, बल्कि कानून का पालन कराने के लिए की गई थी, जो चीज जहां पर है, वह वैसे ही रहनी चाहिए, हम लोग इसके प्रबल समर्थक हैं.

धीरेंद्र शास्त्री की कथा का विरोध-सपा सांसद

बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर तीखा हमला बोलते हुए एसपी सिंह पटेल ने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में उनकी कथा नहीं होने दी जाएगी और इसका कड़ा विरोध होगा. उन्हें कार्यक्रम नहीं करने दिया जाएगा. धीरेंद्र शास्त्री का कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह के कार्यक्रम होने जा रहा है.

Advertisement

सपा सांसद ने आरोप लगाया कि धीरेंद्र शास्त्री हिंदू महिलाओं और हमारी देवी-देवताओं का अपमान करके आस्था पर ठेस पहुंचाते हैं. इस दौरान उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री के भगवान श्रीकृष्ण पर की गई टिप्पणी का भी जिक्र किया, जिसे लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की थी.

अखिलेश के मंदिर जाने पर बोले सपा सांसद

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 12 दिसंबर को राम मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं. अखिलेश यादव अपने परिवार के साथ रामलला के दर्शन करेंगे और पूजा अर्चना करेंगे. इस दौरान हनुमानगढ़ी भी जाकर दर्शन और पूर्जा अर्चना करेंगे. अखिलेश के मंदिर जाने पर उठ रहे सवालों का सपा सांसद ने जवाब दिया,

सपा सांसद एसपी पटेल ने कहा कि पूजा-पाठ व्यक्तिगत आस्था का विषय है.सांसद ने कहा कि अखिलेश यादव जब भी मथुरा या वृंदावन जाते हैं, तो उसका ढिंढोरा नहीं पीटते. आस्था और भक्ति निजी विषय है, इसे प्रचार का जरिया नहीं बनाना चाहिए,

---- समाप्त ----