क्या है गिरफ्तारी से बचने के लिए 50 हजार की इनामी श्रद्धा दुबे का प्लान? लखनऊ पुलिस को 10 दिन से दे रही चकमा

लखनऊ में व्यापारी शिवा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में 50 हजार की इनामी मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे पिछले दस दिनों से लगातार पुलिस की पकड़ से दूर बनी हुई है. नेपाल भागने के बाद वह उत्तर प्रदेश लौट आई है और गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत या अरेस्ट स्टे के प्रयास कर रही है. अदालत में छुट्टियों के कारण गुरुवार को अर्जी डाली जाएगी. दूसरी तरफ, मृतक की मां ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर उच्चस्तरीय जांच और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गुहार लगाई है.

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नेपाल से लौटकर कोर्ट में राहत पाने की जुगत

व्यापारी शिवा शर्मा की मौत के मामले में पुलिस मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे की तलाश कर रही थी. पुलिस से बचने के लिए वह नेपाल भाग गई थी और लगातार ठिकाने बदल रही थी. पुलिस द्वारा गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद वह उत्तर प्रदेश लौट आई है. रविवार को वह लखनऊ पहुंचकर फिर पुलिस को चकमा देने में सफल रही. अब वह कोर्ट से अरेस्ट स्टे या अग्रिम जमानत लेने की फिराक में है.

बेगुनाही के बयानों और प्लानिंग का खेल

आरोपी श्रद्धा दुबे लगातार अपने बेगुनाही के बयान जारी कर रही है. उसकी पूरी प्लानिंग इन बयानों और कानूनी पैंतरों के जरिए कोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक या अग्रिम जमानत हासिल करने की है. कोर्ट में छुट्टियों की वजह से अब गुरुवार को हाईकोर्ट में अर्जी डाली जाएगी. दूसरी तरफ, इस मामले का दूसरा आरोपी और 50 हजार का इनामी तनवीर अली उर्फ दानिश लखनऊ कोर्ट में पहले ही सरेंडर एप्लीकेशन डाल चुका है.

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लापरवाही पर पुलिस महकमे में हुई सख्त कार्रवाई

इस सनसनीखेज मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे हैं. केस में लापरवाही बरतने और आरोपी श्रद्धा के लखनऊ से ही आसानी से निकल जाने के बाद उच्च अधिकारियों ने सख्त कदम उठाए हैं. हजरतगंज के इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया गया है. इसके अलावा आईपीएस विक्रांत वीर को डीजीपी मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है, जिससे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है.

सीएम योगी से मां ने लगाई न्याय की गुहार

इधर आरोपी कानूनी राहत पाने की कोशिश कर रही है, तो उधर मृतक शिवा शर्मा की मां रंजना शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है. उन्होंने मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच की मांग की है. पत्र में मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे, रश्मि दुबे और अन्य सभी आरोपियों की भूमिका की गहराई से जांच कर बेटे की मौत का सच सामने लाने की अपील की गई है.

डिजिटल सबूतों को सुरक्षित रखने की मांग

रंजना शर्मा ने अपनी गुहार में इस बात की आशंका जताई है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है. उन्होंने मामले से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन और डिजिटल सबूतों को तुरंत सुरक्षित रखने की मांग की है. साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की देखरेख में समयबद्ध जांच और पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने की भी अपील की है, ताकि दोषियों को कड़ी सजा मिल सके.

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