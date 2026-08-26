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अंकित बालियान मर्डर के बाद शामली में हंगामा, परिवार ने शव रख सड़क की जाम

शामली में हरियाणवी गायक और यूट्यूबर अंकित बालियान की हत्या के बाद परिजनों ने सैकड़ों लोगों के साथ वर्मा मार्केट के बाहर शव रखकर जाम लगा दिया. परिजनों की मांग है कि जब तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए हमलावरों की पहचान में जुटी है.

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अंकित का शव सड़क पर रखकर परिजनों ने किया चक्का जाम. (Photo: ITG)
अंकित का शव सड़क पर रखकर परिजनों ने किया चक्का जाम. (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के शामली में हरियाणवी गायक और यूट्यूबर अंकित बालियान की हत्या के बाद मामला गरमा गया है. बुधवार को अंकित बालियान के परिजनों और सैकड़ों लोगों ने शामली के बीच चौराहे पर वर्मा मार्केट के बाहर शव रखकर जाम लगा दिया. परिजनों ने साफ कहा कि जब तक हत्या करने वाले बदमाश गिरफ्तार नहीं होते, तब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा. परिजनों का कहना है कि पुलिस जल्द से जल्द हत्या का खुलासा करे और आरोपियों को गिरफ्तार करे. उनका कहना है कि पुलिस यह स्पष्ट करे कि अंकित बालियान की हत्या किसने की और हत्यारे कब तक गिरफ्तार किए जाएंगे.

दरअसल, बुधवार शाम शामली कोतवाली क्षेत्र में अंकित बालियान जिम से बाहर निकले थे. इसी दौरान बदमाशों ने उन पर अचानक फायरिंग कर दी. हमलावरों ने अंकित पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर गिर गए.  फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घायल अंकित बालियान को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई.

शव रखकर परिजनों ने लगाया जाम

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अंकित बालियान की मौत की खबर सामने आने के बाद परिजनों में आक्रोश है. हत्या के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने शव को शामली के बीच चौराहे पर वर्मा मार्केट के बाहर रख दिया और सड़क पर जाम लगा दिया. परिजनों का कहना है कि जब तक हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा. परिवार पुलिस से हत्या का जल्द खुलासा करने की मांग कर रहा है. परिजन यह जानना चाहते हैं कि अंकित की हत्या किसने की और हत्या के पीछे की वजह क्या है. उनका कहना है कि पुलिस जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करे.

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अंकित बालियान हरियाणवी संगीत और सोशल मीडिया की दुनिया में सक्रिय थे. वह अपने गाने 'भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान' से काफी चर्चित हुए थे. साल  2023 में शामली में उनके रोड शो की भी चर्चा हुई थी. उन्हें बंतीखेड़ा निवासी हरियाणवी कलाकार बताया गया था. उनकी हत्या की खबर फैलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई. बताया जा रहा है कि अंकित बालियान इन दिनों जिला पंचायत चुनाव की तैयारी भी कर रहे थे. इसी बीच उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई.

अंकित की हत्या के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है. पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि आखिर बदमाशों ने अंकित को निशाना क्यों बनाया. वारदात के बाद पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है. पुलिस फुटेज के जरिए हमलावरों की पहचान करने की कोशिश कर रही है. पुलिस हत्या के कारणों का भी पता लगाने में जुटी है. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही वारदात की पूरी वजह स्पष्ट हो सकेगी.

पुलिस हत्यारों की पहचान की कोशिश में जुटी

फिलहाल अंकित बालियान के परिजन हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं. शव को चौराहे पर रखकर लगाए गए जाम के बाद मामला और गंभीर हो गया है. परिवार की मांग है कि पुलिस जल्द से जल्द हत्या का खुलासा करे और आरोपियों को गिरफ्तार करे.
 

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