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'तेरी कोई औकात नहीं है मेरे आगे, जूता साफ करवाऊंगी तुझसे', ग्रेटर नोएडा में गार्ड से महिला की बदसलूकी

ग्रेटर नोएडा के आम्रपाली सेंचुरियन पार्क टेरेस होम्स में डिलीवरी बॉय को वेरिफिकेशन के लिए रोकने पर एक महिला नाराज हो गई. आरोप है कि महिला ने सोसाइटी के गार्डों से अभद्रता करते हुए भद्दी गालियां दीं और जातिसूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुटी है.

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ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में महिला का हाईवोल्टेज ड्रामा. (Photo: Screengrab)
ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में महिला का हाईवोल्टेज ड्रामा. (Photo: Screengrab)

ग्रेटर नोएडा में एक सोसाइटी के अंदर महिला के हाईवोल्टेज ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मामला बिसरख थाना क्षेत्र स्थित आम्रपाली सेंचुरियन पार्क टेरेस होम्स सोसाइटी का है. बताया जा रहा है कि महिला ने बीती रात ऑनलाइन सैनिटरी पैड और खाने का सामान ऑर्डर किया था. डिलीवरी बॉय के सोसाइटी पहुंचने के बाद विवाद शुरू हुआ. जानकारी के मुताबिक, डिलीवरी बॉय जब सामान लेकर सोसाइटी पहुंचा तो सुरक्षा गार्ड ने उसे वेरिफिकेशन के लिए रोक लिया. इसी बात को लेकर महिला नाराज हो गई. बताया जा रहा है कि महिला मौके पर पहुंची और सुरक्षा गार्डों से बहस करने लगी. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और महिला पर गार्डों के साथ अभद्रता करने का आरोप है.

बताया जा रहा है कि महिला ने ऑनलाइन सैनिटरी पैड और खाने का सामान मंगाया था. डिलीवरी बॉय जब सामान लेकर सोसाइटी के अंदर पहुंचा तो सुरक्षा व्यवस्था के तहत गार्ड ने उसे वेरिफिकेशन के लिए रोक लिया. इसी बात को लेकर महिला गुस्से में आ गई. इसके बाद महिला और सोसाइटी के सुरक्षा गार्डों के बीच बहस होने लगी. आरोप है कि विवाद बढ़ने पर महिला ने गार्डों के साथ जमकर गाली-गलौज की. इस दौरान महिला द्वारा कथित तौर पर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किए जाने की बात भी सामने आई है. बताया यह भी जा रहा है कि महिला ने शराब का ज्यादा सेवन किया हुआ था. हालांकि, इस संबंध में पुलिस की ओर से ऐसी कोई पुष्टि नहीं की गई है.

गार्ड को लात और थप्पड़ मारने की कोशिश 

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विवाद के दौरान महिला पर गार्डों के साथ अभद्र व्यवहार करने के साथ मारपीट की कोशिश का भी आरोप है. बताया जा रहा है कि महिला ने कुर्सी पर बैठे एक गार्ड को लात मारने की कोशिश की. इसके अलावा एक अन्य गार्ड को थप्पड़ मारने का प्रयास किए जाने की बात भी सामने आई है. मौके पर मौजूद अन्य सुरक्षा गार्ड महिला की इस हरकत को देखते रहे. इसी दौरान वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया. वीडियो में महिला गार्डों के साथ बहस और अभद्रता करती दिखाई दे रही है. महिला की कथित गाली-गलौज और विवाद का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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वायरल वीडियो में महिला गार्ड से बहस करती हुई नजर आ रही है. इस दौरान वह कथित तौर पर गार्ड से कहती सुनाई दे रही है, 'तेरी कोई औकात नहीं मेरे आगे, जूता साफ करवाऊंगी तुझसे'. वीडियो सामने आने के बाद यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया है. लोग वीडियो को अलग-अलग तरीके से शेयर कर रहे हैं. हालांकि, वीडियो में दिखाई दे रहे पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस जांच कर रही है.

वहीं, पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि थाना बिसरख क्षेत्र के अंतर्गत सेंचुरियन टेरेस होम सोसाइटी में एक महिला द्वारा ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया गया था. सोसाइटी के गार्ड द्वारा खाने का ऑर्डर लेकर आ रहे डिलीवरी बॉय को रोक दिया गया था. पुलिस के मुताबिक, इसी बात को लेकर महिला नाराज हो गई और हंगामा किया. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने बताया कि मौके पर शांति व्यवस्था स्थापित है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

पुलिस ने मामले की जांच शुरू की

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में महिला और सुरक्षा गार्डों के बीच विवाद होता दिखाई दे रहा है. महिला द्वारा कथित तौर पर गाली-गलौज और जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल की बात भी सामने आई है. वहीं, महिला पर गार्डों के साथ मारपीट की कोशिश करने का भी आरोप है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और अब मामले की जांच की जा रही है. घटना के पीछे की शुरुआत डिलीवरी बॉय को वेरिफिकेशन के लिए रोके जाने से हुई थी. इसके बाद महिला ने नाराज होकर हंगामा किया. घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला सोशल मीडिया पर चर्चा में है. पुलिस के अनुसार मौके पर फिलहाल शांति व्यवस्था कायम है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.
 

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