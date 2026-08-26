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युवती ने पूछा- होटल में क्या करेंगे?... पटवारी ने लिखा- बातें करेंगे, खाना खाएंगे और अपना काम...; बेसहारा को अकेले में बुलाने वाला पटवारी सस्पेंड

Shahdol Patwari Suspended: शहडोल में रिश्वत लेकर युवती को होटल बुलाने और अश्लील चैट करने वाले पटवारी आशीष सोनकर पर गाज, एसडीएम ने किया तत्काल प्रभाव से सस्पेंड...

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शहडोल में पटवारी की रिश्वत और गंदी नीयत का खुलासा.(Photo:ITG)
शहडोल में पटवारी की रिश्वत और गंदी नीयत का खुलासा.(Photo:ITG)

MP News: शहडोल जिले में एक पटवारी की अश्लील चैट सामने आई है. सरकारी काम करने के एवज में फरियादी युवती को अकेले में होटल बुलाने का दबाव बनाया जा रहा था. पीड़िता की शिकायत पर कलेक्टर ने आरोपी पटवारी आशीष सोनकर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है.

पीड़िता जिले के एक गांव की रहने वाली है. उसने अपनी भूमि संबंधी कार्य और जाति प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए तत्कालीन पटवारी आशीष सोनकर से संपर्क किया था. आरोप है कि पटवारी ने काम कराने के एवज में 20 हजार रुपये की रिश्वत मांगी, जिसमें से 15 हजार रुपये नगद ले भी लिए.

रकम वसूलने के बावजूद जब काम नहीं हुआ, तो युवती ने पैसे और काम की जानकारी मांगी। इसके बाद पटवारी का व्यवहार आपत्तिजनक हो गया और वह पिछले 6 महीनों से सोशल मीडिया के जरिए अश्लील बातें करने लगा।

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'होटल में क्या करेंगे?' वॉट्सएप चैट से खुली पोल

पटवारी ने काम के सिलसिले में युवती को वॉट्सएप पर अकेले में होटल मिलने के लिए दबाव बनाना शुरू किया. जब फरियादी युवती ने घबराकर पूछा, "होटल में जाकर करेंगे क्या हम लोग?"

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इस पर पटवारी आशीष सोनकर ने बेशर्मी से जवाब दिया, ''अरे, बातें करेंगे, और खाना खाएंगे और अपना काम करेंगे जिसके लिए मिल रहे हैं...''

पटवारी की इन अश्लील और गलत नीयत वाली हरकतों से परेशान होकर पीड़िता ने पूरी वॉट्सएप चैट और रिश्वत की शिकायत शहडोल कलेक्टर को सौंपकर सख्त कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई. 

नोटिस का जवाब नहीं देने पर SDM का कड़ा एक्शन

शिकायत की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम सोहागपुर अमृता गर्ग ने पटवारी आशीष सोनकर को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. लेकिन तय सीमा तक पटवारी की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया, जिससे शिकायत की पुष्टि हुई.

इसके बाद पटवारी को घोर लापरवाही और गंभीर दुराचरण पाए जाने पर एसडीएम ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम के तहत पटवारी आशीष सोनकर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया. निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय सोहागपुर नियत किया गया है. 

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