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बातचीत के दौरान बहन पर की टिप्पणी, चाकू से हमला कर युवक की हत्या, गुरुग्राम पुलिस ने किया गिरफ्तार

गुरुग्राम के डुंडाहेड़ा गांव में बहन पर कथित टिप्पणी को लेकर विवाद ने खूनी रूप ले लिया. पुलिस के मुताबिक, 26 वर्षीय विक्रम कुमार ने 33 वर्षीय हरजीत सिंह पर चाकू से हमला कर दिया. सिर और सीने में गंभीर वार लगने से उसकी मौत हो गई. आरोपी को ओल्ड दिल्ली रोड से गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर रही है.

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पुरानी रंजिश का लगाया था आरोप.(Photo: Representational)
पुरानी रंजिश का लगाया था आरोप.(Photo: Representational)

गुरुग्राम के डुंडाहेड़ा गांव में बहन को लेकर की गई कथित टिप्पणी के विवाद में 33 वर्षीय युवक की हत्या का मामला सामने आया है. पुलिस ने मामले में 26 वर्षीय आरोपी विक्रम कुमार को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने चाकू से हमला कर हरजीत सिंह की जान ले ली.

घटना 24 अगस्त की रात की बताई जा रही है. पुलिस को सूचना मिली थी कि ओल्ड दिल्ली-गुरुग्राम रोड पर पार्क अस्पताल के बाहर एक व्यक्ति मृत हालत में पड़ा है. सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची. वहां डुंडाहेड़ा गांव निवासी हरजीत सिंह का शव मिला.

यह भी पढ़ें: Exclusive: गुरुग्राम का सबसे बड़ा 'बॉटलनेक' बना बादशाहपुर नाला, गाद-कचरे बना जलभराव की वजह

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मौके पर मृतक का एक चचेरा भाई भी मौजूद था. उसने पुलिस को लिखित शिकायत दी. शिकायत के मुताबिक, उसकी मौसी ने उसे बताया था कि किसी व्यक्ति ने हरजीत के साथ मारपीट की है. उसके सिर और माथे पर चोटें लगी हैं और वह पार्क अस्पताल के बाहर बेहोश पड़ा है. चचेरा भाई वहां पहुंचा तो हरजीत मृत मिला.

पुरानी रंजिश का लगाया था आरोप

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शुरुआत में मृतक के चचेरे भाई ने आरोप लगाया कि गांव के ही एक व्यक्ति और उसके साथियों ने पुरानी रंजिश के चलते हरजीत की हत्या की है. शिकायत के आधार पर उद्योग विहार थाने में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई.

जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी की पहचान विक्रम कुमार के रूप में की. पुलिस ने उसे ओल्ड दिल्ली रोड स्थित शेर-ए-पंजाब ढाबे के पास से गिरफ्तार किया. पुलिस के अनुसार, विक्रम मूल रूप से बिहार के जहानाबाद जिले के पतियाना गांव का रहने वाला है और फिलहाल गुरुग्राम के भांगरौला गांव में रह रहा था.

पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो हत्या की वजह पुरानी रंजिश से अलग सामने आई. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, 24 अगस्त की रात आरोपी और हरजीत डुंडाहेड़ा गांव की एक पुरानी इमारत में साथ बैठे थे. इसी दौरान दोनों के बीच बातचीत चल रही थी.

बातचीत के दौरान बहन पर टिप्पणी से भड़का

पुलिस के अनुसार, बातचीत के दौरान हरजीत ने आरोपी की बहन को लेकर कथित तौर पर टिप्पणी कर दी. इसी बात से विक्रम गुस्से में आ गया. आरोप है कि उसने चाकू निकालकर हरजीत पर हमला कर दिया. हमले में उसके सिर और सीने पर चाकू से वार किए गए.

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गंभीर चोट लगने के बाद हरजीत की मौत हो गई. बाद में उसका शव पार्क अस्पताल के बाहर मिला, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने घटनाक्रम को जोड़ते हुए आरोपी तक पहुंचने के लिए जांच आगे बढ़ाई और विक्रम को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस का कहना है कि पूछताछ में आरोपी ने घटना से जुड़ी जानकारी दी है. हालांकि, मामले की जांच अभी जारी है और पुलिस हत्या की परिस्थितियों तथा वारदात में इस्तेमाल हथियार समेत अन्य पहलुओं की पड़ताल कर रही है.

आरोपी से आगे भी पूछताछ जारी

पुलिस के मुताबिक, विक्रम को गिरफ्तार कर उससे लगातार पूछताछ की जा रही है. जांच टीम यह पता लगाने में जुटी है कि घटना के दौरान वहां कौन-कौन मौजूद था और वारदात के बाद आरोपी ने क्या किया. पुलिस मामले से जुड़े अन्य तथ्यों को भी सत्यापित कर रही है.

फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में बहन पर की गई कथित टिप्पणी को हत्या की तत्काल वजह बताया गया है. वहीं, शिकायत में पुरानी रंजिश का आरोप भी लगाया गया था, जिसकी जांच पुलिस कर रही है.

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