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Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन पर दिखना है खूबसूरत? घर बैठे करें ये 5 काम, चेहरे पर आएगा नेचुरल पिंक ग्लो!

रक्षाबंधन पर चेहरे पर नेचुरल पिंक ग्लो चाहती हैं तो महंगे पार्लर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है. घर पर मौजूद आसान चीजों से स्किन को फ्रेश और ग्लोइंग बनाया जा सकता है. आइए आपको देसी नुस्खे बताते हैं, जो राखी के दिन आपके चेहरे की खूबसूरती बढ़ा सकते हैं.

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राखी से पहले स्किनकेयर से फेस पर ग्लो आता है.. (PHOTO:AI)
राखी से पहले स्किनकेयर से फेस पर ग्लो आता है.. (PHOTO:AI)

Raksha Bandhan Skin Care Tips: रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के प्यार और खुशियों से भरा होता है, इस दिन लड़कियां अच्छे-अच्छे आउटफिट पहनती हैं और मेकअप करती हैं. रक्षाबंधन पर हर लड़की चाहती है कि उसका चेहरा बिना ज्यादा मेकअप के भी ग्लो करे. लेकिन अगर राखी से ठीक पहले स्किन डल, थकी और बेजान नजर आ रही है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है.

कुछ आसान स्किनकेयर स्टेप्स की मदद से आप चेहरे को फ्रेश और ग्लोइंग लुक दे सकती हैं. आइए जानते हैं वो 5 आसान तरीके, जिन्हें राखी से पहले ट्राई किया जा सकता है.

चुकंदर से पाएं नेचुरल पिंक टच

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चुकंदर चेहरे को फ्रेश और हल्का गुलाबी टच देने में मदद कर सकता है. चुकंदर को कद्दूकस करके उसका थोड़ा सा रस निकाल लें. इसे कॉटन की मदद से चेहरे पर हल्के हाथों से लगाएं और कुछ मिनट बाद पानी से चेहरा धो लें. पहली बार इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें.

गुलाब जल से करें फेस रिफ्रेश

गुलाब जल चेहरे को ठंडक देने और फ्रेश महसूस कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. कॉटन की मदद से चेहरे पर गुलाब जल लगाएं और कुछ देर के लिए छोड़ दें. इससे चेहरा तरोताजा नजर आ सकता है. अगर आपकी स्किन संवेदनशील है, तो किसी भी नए प्रोडक्ट को पहले पैच टेस्ट जरूर करें.

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एलोवेरा जेल लगाए

एलोवेरा जेल स्किन को ठंडक और नमी देने में मदद कर सकता है. चेहरे को साफ करने के बाद एलोवेरा जेल की हल्की परत लगाएं और करीब 10 से 15 मिनट बाद धो लें. अगर आपकी स्किन पर किसी तरह की जलन या खुजली हो तो तुरंत इस्तेमाल बंद कर दें.

शहद और दही का फेस पैक

एक चम्मच दही में आधा चम्मच शहद मिलाकर चेहरे पर लगाएं. इसे करीब 10 मिनट तक चेहरे पर रहने दें और फिर सामान्य पानी से धो लें. यह पैक त्वचा को मुलायम और हाइड्रेटेड महसूस कराने में मदद कर सकता है. हालांकि, संवेदनशील त्वचा वालों को पहले पैच टेस्ट करना चाहिए.

चेहरे की हल्की मसाज करें

रक्षाबंधन के दिन मेकअप करने से पहले चेहरे पर 5 मिनट की हल्की मसाज भी कर सकती हैं. इसके लिए अपनी स्किन के अनुसार मॉइस्चराइजर या फेस ऑयल का इस्तेमाल करें. उंगलियों से बहुत हल्के हाथों से मसाज करें. इससे चेहरा रिलैक्स और फ्रेश नजर आ सकता है.

रक्षाबंधन से पहले इन बातों का रखें ध्यान

पिंक ग्लो पाने के चक्कर में चेहरे पर कोई भी नुस्खा पहली बार त्योहार वाले दिन न आजमाएं. नया प्रोडक्ट या घरेलू सामग्री इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट करें. साथ ही चेहरे को बार-बार स्क्रब करने से बचें और पर्याप्त पानी पिएं. सबसे जरूरी है कि दिन में सनस्क्रीन लगाएं और रात में मेकअप अच्छी तरह साफ करके ही सोएं.

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