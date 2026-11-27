प्रयागराज के पूर्व विधायक उदयभान करवरिया की छोटी बेटी साक्षी करवरिया इन दिनों चर्चा में हैं. गोरखपुर के तिवारी परिवार में उनकी सगाई की रस्म पूरी हुई है. इसके बाद से सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं. लोग जानना चाहते हैं कि आखिर साक्षी कौन हैं? उनकी पढ़ाई-लिखाई से लेकर अब तक का सफर कैसा रहा है.

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दरअसल, साक्षी की पहचान सिर्फ एक राजनीतिक परिवार की बेटी के तौर पर नहीं है. वह पढ़ाई में टॉपर रही हैं. उन्हें देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम से सम्मान भी मिल चुका है.

उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान में एमए किया और अपने कॉलेज में टॉप किया. साक्षी दिल्ली में पीएचडी भी कर रही थीं, लेकिन मां की तबीयत बिगड़ने पर उन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी और परिवार के पास लौट आईं.

बचपन से पढ़ाई में तेज, राष्ट्रपति कलाम ने किया सम्मानित

साक्षी करवरिया प्रयागराज के कल्याणी देवी इलाके में रहने वाले पूर्व विधायक उदयभान करवरिया की छोटी बेटी हैं. उनके पिता वशिष्ठ नारायण करवरिया के बेटे हैं. करवरिया परिवार की प्रयागराज में राजनीतिक और सामाजिक पहचान रही है.

राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम से सम्मान पा चुकीं साक्षी करवरिया इन दिनों अपनी सगाई को लेकर सुर्खियों में हैं. (Photo-ITG)

साक्षी की शुरुआती पढ़ाई प्रयागराज के टैगोर पब्लिक स्कूल से हुई. बचपन से ही पढ़ाई के साथ दूसरी गतिविधियों में भी उनकी रुचि थी. स्कूल में उन्हें मल्टी टैलेंटेड बेस्ट गर्ल्स में चुना गया था. इसी दौरान देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने उन्हें अपने हाथों से सम्मानित किया था.

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पढ़ाई में भी साक्षी लगातार अच्छा प्रदर्शन करती रहीं. वह स्कूल की टॉपर रहीं. 12वीं में भी उन्होंने सबसे ज्यादा अंक हासिल किए. इसके बाद उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की. फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान में एमए किया. यहां भी उन्होंने अपने कॉलेज में टॉप किया.

साक्षी की रुचि सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रही. उन्होंने मीडिया के क्षेत्र में भी काम किया. करीब छह महीने तक एक न्यूज चैनल में कंटेंट राइटिंग की जिम्मेदारी संभाली. इसके बाद वह दिल्ली में रहकर पीएचडी की पढ़ाई करने लगीं. उनका करियर आगे बढ़ रहा था. लेकिन इसी बीच परिवार में ऐसा मुश्किल दौर आया, जिसने उनकी प्राथमिकताएं बदल दीं.

मां की तबीयत बिगड़ी तो बीच में छोड़ दी पीएचडी

साक्षी के जीवन का एक अहम पहलू परिवार के प्रति उनकी जिम्मेदारी से जुड़ा है. जब उनकी मां नीलम करवरिया की तबीयत बिगड़ी, उस समय उनके पिता उदयभान करवरिया जेल में थे. ऐसे मुश्किल समय में साक्षी ने दिल्ली में चल रही अपनी पीएचडी की पढ़ाई बीच में छोड़ दी.

साक्षी करवरिया की सगाई गोरखपुर के तिवारी परिवार में हुई है. (Photo-ITG)

वह प्रयागराज लौट आईं और मां की देखभाल में जुट गईं. उन्होंने परिवार की जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दी. मां के निधन के बाद परिवार को संभालने की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर आ गई. पिता उदयभान के साथ उनका गहरा जुड़ाव रहा है. परिवार में उन्हें पिता का राइट हैंड भी कहा जाता है.

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उदयभान करवरिया के परिवार में तीन बच्चे हैं. इनमें एक बेटा और दो बेटियां हैं. साक्षी उनकी छोटी बेटी हैं. साक्षी की चर्चा के बीच उदयभान करवरिया ने अपने तीनों बच्चों के प्रति समान प्यार की बात कही है. उनका कहना है कि उनके लिए तीनों बच्चे बराबर हैं. किसी एक के प्रति ज्यादा लगाव की बात कहना सही नहीं होगा.

सगाई के बाद क्यों चर्चा में आईं साक्षी?

फिलहाल साक्षी करवरिया की गोरखपुर के तिवारी परिवार में सगाई की रस्म पूरी हुई है. इसके बाद से दोनों परिवारों के रिश्ते की चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है. लोग साक्षी की तस्वीरों के साथ उनकी पढ़ाई और उपलब्धियों के बारे में भी जानना चाह रहे हैं.

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राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम से सम्मान मिलना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉप करना और मां की देखभाल के लिए पीएचडी छोड़कर लौटना उनके सफर के अहम पड़ाव हैं. यही वजह है कि सगाई की तस्वीरें सामने आने के बाद साक्षी करवरिया को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है.

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