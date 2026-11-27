पंजाब के होशियारपुर जिले के दसूहा में शुक्रवार सुबह पुलिस और कार सवारों के बीच मुठभेड़ हो गई. पुलिस एक सफेद कार का पीछा कर रही थी. इस दौरान सड़क पर करीब छह राउंड फायरिंग हुई. गोली लगने से एक राहगीर घायल हो गया.

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दूसरी ओर, आरोपियों की कार ने करीब छह गाड़ियों को टक्कर मार दी. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीन लोग मौके से फरार हो गए. इस पूरे घटनाक्रम का CCTV फुटेज भी सामने आया है. इसमें पुलिस की गाड़ी एक सफेद कार का पीछा करती दिखाई दे रही है.

जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार सुबह दसूहा के बलगड़ां चौक पर यह घटना हुई. पुलिस की गाड़ी एक संदिग्ध कार का पीछा कर रही थी. करीब 200 मीटर के दायरे में पुलिस की तरफ से छह राउंड फायर किए गए.

इसी दौरान भीड़भाड़ वाले चौक पर कार सवारों की गाड़ी फंस गई. आरोपियों ने वहां खड़ी करीब छह गाड़ियों को टक्कर मार दी. पुलिस ने आगे जाकर कार को घेर लिया.

गोली लगने से राहगीर घायल

फायरिंग के दौरान एक आम नागरिक को गोली लग गई. घायल की पहचान मोहम्मद रवि के रूप में हुई है. उसके बाजू में गोली लगी है. उसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल दसूहा में भर्ती कराया गया है.

कार में तीन लोग सवार थे. इनमें एक महिला भी शामिल थी. पुलिस ने कार को घेरने की कोशिश की, लेकिन तीनों मौके से फरार हो गए. हालांकि, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

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घटना का CCTV फुटेज सामने आया है. इसमें पुलिस की गाड़ी एक सफेद कार का पीछा करती दिख रही है. पुलिस की कार्रवाई और फायरिंग के दौरान इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी की पहचान और इस कार्रवाई की वजह को लेकर आधिकारिक तौर पर विस्तृत जानकारी नहीं दी है. दसूहा थाना पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ के बाद पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.

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इस घटना के बाद कई सवाल उठ रहे हैं. पुलिस किस मामले में इन लोगों का पीछा कर रही थी? फायरिंग के दौरान राहगीर को गोली कैसे लगी? फरार हुए तीन लोगों की पहचान क्या है? इन सवालों के जवाब पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएंगे.



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