MP News: राजधानी भोपाल की सड़कों पर इन दिनों एक ऐसी कार लोगों का ध्यान खींच रही है, जिस पर वैवाहिक विवाद, अदालती मुकदमों और न्याय व्यवस्था से जुड़े सवाल लिखे हैं. कार पर दर्ज संदेशों में 11 मामलों का जिक्र है. कार के मालिक छतरपुर निवासी मुदित चौरसिया का कहना है कि उन्होंने अपने कानूनी संघर्ष के अनुभवों को लोगों तक पहुंचाने के लिए यह तरीका अपनाया है.

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मुदित का यह विरोध सिर्फ मुकदमों की लंबी प्रक्रिया तक सीमित नहीं है. वह न्याय में देरी, कथित भ्रष्टाचार और वैवाहिक विवादों के बीच बच्चों पर पड़ने वाले भावनात्मक असर को भी सामने लाना चाहते हैं. उनकी मांग है कि ऐसे मामलों के निपटारे की समय-सीमा तय हो और गलत कार्रवाई करने वालों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाए.

पुलिस थानों से अदालतों तक के अनुभव

मुदित चौरसिया के मुताबिक, वैवाहिक विवाद और तलाक से जुड़े मामलों में उलझने के बाद उन्हें पुलिस थानों से लेकर अदालतों तक कई मुश्किल अनुभवों का सामना करना पड़ा. उनका आरोप है कि न्याय की उम्मीद लेकर पहुंचने वाले लोगों को कई बार अपमानजनक व्यवहार, कथित रिश्वतखोरी और लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है.

उनका कहना है कि आर्थिक रूप से कमजोर लोग लंबे समय तक मुकदमे लड़ने का खर्च नहीं उठा पाते और कई बार बीच में ही अपनी लड़ाई छोड़ देते हैं. मुदित की मांग है कि पुलिस, वकील या न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े किसी भी व्यक्ति के खिलाफ गलत कार्रवाई साबित होने पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए. देखें VIDEO:-

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गुजारा भत्ता और कानूनी खर्च पर भी सवाल

मुदित ने गुजारा भत्ते और वैवाहिक विवादों में होने वाले कानूनी खर्च को लेकर भी सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि कुछ मामलों में वकीलों द्वारा गुजारा भत्ते की राशि में हिस्सेदारी तय करने जैसी बातें सामने आती हैं. हालांकि, इस आरोप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

उनका कहना है कि लंबी कानूनी लड़ाई व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से कमजोर कर देती है. ऐसे मामलों में तथ्यों और साक्ष्यों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और समय पर फैसला आना चाहिए, ताकि किसी व्यक्ति का जीवन लंबे समय तक अनिश्चितता में न रहे. देखें VIDEO:-

पांच साल से बेटी से नहीं हो सकी मुलाकात

मुदित ने अपने पारिवारिक संघर्ष का जिक्र करते हुए बताया कि वह करीब पांच साल से अपनी बेटी से नहीं मिल सके हैं. उनके मुताबिक, बेटी से मिलने के अधिकार से जुड़ा मामला इंदौर की फैमिली कोर्ट में विचाराधीन है और वह खुद इसकी पैरवी कर रहे हैं.

उन्होंने बताया कि जब यह मामला शुरू हुआ था, तब उनकी बेटी आठ साल की थी. उनका कहना है कि इतने लंबे समय बाद भी बेटी से मुलाकात नहीं हो पाई है. मुदित के मुताबिक, वैवाहिक विवादों में सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ता है. इसलिए उनकी भावनात्मक जरूरतों और माता-पिता से मिलने के अधिकार को भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए.

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समयबद्ध फैसलों की मांग

कार पर लिखे संदेशों के जरिए मुदित ने वैवाहिक विवादों से जुड़े मामलों के शीघ्र निराकरण, झूठे आरोप साबित होने पर कार्रवाई और बच्चों से मिलने के अधिकार पर समयबद्ध निर्णय की मांग की है.

उनका कहना है कि न्याय व्यवस्था में सुधार की आवाज उठाना जरूरी है, ताकि आर्थिक और मानसिक रूप से कमजोर लोग भी अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें. भोपाल की सड़कों पर घूम रही यह कार अब एक बड़ा सवाल उठा रही है, न्याय मिलने में लगने वाले लंबे समय के दौरान परिवारों और खासकर बच्चों के हितों की रक्षा कैसे हो?

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