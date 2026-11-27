बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को टाटा ट्रस्ट्स की दो संस्थाओं को फौरी राहत देने से मना कर दिया. ये संस्थाएं एन चंद्रशेखरन को टाटा संस का कार्यकारी चेयरमैन बनाए जाने के फैसले को चुनौती दे रही हैं. चंद्रशेखरन को तीसरी बार पांच साल के लिए दोबारा नियुक्त किया गया है.



कोर्ट ने साफ कहा कि टाटा संस की 30 नवंबर की बोर्ड बैठक तय कार्यक्रम के मुताबिक होगी, लेकिन बैठक का जो भी नतीजा निकलेगा, वह कोर्ट के अंतिम आदेश पर निर्भर रहेगा. कोर्ट ने टाटा संस और बाकी प्रतिवादियों को जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी 2027 को होगी.

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मामला क्या है?

सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (SDTT) और आरडी टाटा ट्रस्ट (RDTT) ने टाटा संस और उसके छह निदेशकों के खिलाफ दो अलग मुकदमे दायर किए हैं. इन मुकदमों में चंद्रशेखरन की तीसरी बार हुई नियुक्ति को चुनौती दी गई है. दोनों ट्रस्ट चाहते थे कि 30 नवंबर की बोर्ड बैठक को रोक दिया जाए या आगे बढ़ा दिया जाए.



उनकी एक और मांग थी. अगर बैठक में नामित निदेशकों के वोट बराबर बंट जाते हैं, तो चंद्रशेखरन को कार्यकारी चेयरमैन के तौर पर अपना निर्णायक वोट डालने से रोका जाए.

कोर्ट ने क्या कहा?

जस्टिस अभय आहूजा की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि आज कोई राहत नहीं दी जा रही है. कोर्ट ने कहा कि बैठक तय समय पर होने दी जाए. साथ ही यह भी जोड़ा कि बैठक का जो भी नतीजा होगा, वह अदालत के अंतिम आदेश के अधीन रहेगा. यानी बैठक तो होगी, लेकिन उसके नतीजे पर आखिरी फैसला कोर्ट के आदेश के बाद ही होगा.

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ट्रस्ट्स की दलील

ट्रस्ट्स का कहना है कि 17 सितंबर को टाटा संस के बोर्ड ने जिस प्रस्ताव से चंद्रशेखरन को दोबारा नियुक्त किया, वह वैध नहीं है. उनके मुताबिक कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यानी AoA के अनुच्छेद 121 के तहत जो सकारात्मक वोट चाहिए था, वह इस प्रस्ताव को नहीं मिला. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन किसी कंपनी के अंदरूनी नियमों का दस्तावेज होता है.

हर्जाने की मांग

SDTT ने 50 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है, जबकि RDTT ने 15 करोड़ रुपये का दावा किया है. इसके साथ 18 प्रतिशत सालाना ब्याज की मांग भी की गई है.

आगे क्या होगा?

कोर्ट ने टाटा संस और बोर्ड सदस्यों समेत सभी प्रतिवादियों को दोनों मुकदमों में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. हलफनामा यानी कोर्ट में शपथ के साथ दिया जाने वाला लिखित जवाब. मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी 2027 को होगी.

कुल मिलाकर स्थिति यह है कि ट्रस्ट्स को कोर्ट से तुरंत राहत नहीं मिली है. बैठक 30 नवंबर को होगी और चंद्रशेखरन के निर्णायक वोट पर भी फिलहाल कोई रोक नहीं लगी है. लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ है. दोनों मुकदमों में अब जवाब दाखिल होंगे और कोर्ट आगे सुनवाई करेगा. बैठक का हर फैसला कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन रहेगा.

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