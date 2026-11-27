4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही फिल्म 'ईठा' को लेकर दर्शकों और फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट बना हुआ है. इस फिल्म में श्रद्धा कपूर लीड रोल में नजर आएंगी और उनके साथ भोजपुरी सिनेमा की क्वीन अक्षरा सिंह भी हैं. फिल्म की रिलीज से पहले अक्षरा सिंह ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर कर शूटिंग के दिनों की यादें ताजा की हैं, जिसने फैंस का ध्यान खींचा है.

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फिल्म 'ईठा' के 'मिर्च मसाला' गाने में श्रद्धा कपूर के डांस की काफी चर्चा है और उन्होंने इस पर बेहतरीन अदाएं दिखाई है. फिल्म के रिलीज होने से ठीक पहले अक्षरा सिंह ने इसी गाने पर अपनी रील बनाई और सोशल मीडिया पर फैंस से भी रील बनाकर शेयर करने की अपील की. पोस्ट के साथ अक्षरा ने लिखा, 'हमारे गाने पर मेरी पहली रील... अब आपकी बारी!' इसके आगे उन्होंने फैंस से कहा कि सबकी पसंदीदा श्रद्धा को खूब प्यार दें और साथ ही एक रील उनके लिए भी जरूर बनाएं.

भावुक हुईं अक्षरा सिंह

अक्षरा सिंह ने फिल्म से जुड़ा एक और पोस्ट शेयर किया, जिसमें वह श्रद्धा कपूर के साथ दिखाई दे रही हैं. इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, 'श्रद्धा जी की वो मुस्कान, मेरी वो नजर... और बीच में हमारी लावणी का मुकाबला.' उन्होंने आगे लिखा, 'ये फ्रेम देख कर मुझे फिर से उस दिन की याद आ गई जब घुटने तोड़ मेहनत की हमने अब इसे बड़े पर्दे पर आप सबके साथ देखने का इंतजार किया है. साथ ही उन्होंने लिखा कि 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में मिलते हैं.

विठाबाई से प्रेरित 'ईठा' की कहानी

फिल्म 'ईठा' की कहानी महाराष्ट्र की मशहूर तमाशा और लावणी कलाकार विठाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर के जीवन से प्रेरित बताई गई है. विठाबाई ने अपनी कला और शानदार प्रस्तुतियों के जरिए लोक रंगमंच की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई थी. उनका जीवन केवल मंच पर मिली तालियों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके पीछे संघर्ष, चुनौतियां और कला के प्रति गहरा समर्पण भी जुड़ा था. फिल्म के जरिए उनकी इसी यात्रा को बड़े पर्दे पर उतारने का प्रयास किया गया है और विठाबाई के किरदार में श्रद्धा कपूर नजर आएंगी.

बॉक्स ऑफिस पर 'मातृभूमि' से टक्कर

यह फिल्म 4 दिसंबर को बड़े पर्दे पर दस्तक देने जा रही है. दिलचस्प बात यह है कि रिलीज के दिन ही इसका सीधा मुकाबला सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि' के साथ होने वाला है, जिससे बॉक्स ऑफिस पर दोनों फिल्मों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है.



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