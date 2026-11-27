ज्योतिष में राहु और केतु को छाया ग्रह माना गया है. सूर्य और चंद्रमा की तरह इनका कोई भौतिक पिंड नहीं है, बल्कि ये वे गणितीय बिंदु हैं जहां चंद्रमा की कक्षा सूर्य के आभासी पथ (क्रांतिवृत्त) को काटती है. राहु और केतु दोनों हमेशा एक-दूसरे से 180 डिग्री की दूरी पर रहते हैं. सामान्यतः राहु-केतु को एक राशि से दूसरी राशि में जाने में लगभग 18 महीने लगते हैं. हालांकि इनके राशि परिवर्तन की तारीख को लेकर जब अलग-अलग पंचांगों और ज्योतिषीय सॉफ्टवेयर में अंतर दिखाई देता है तो इसका कारण गणना की अलग-अलग पद्धतियां होती हैं.

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क्या है मध्य और स्पष्ट राहु का अंतर?

राहु-केतु की स्थिति निकालने के लिए मुख्य रूप से दो प्रकार की गणनाएं प्रचलित हैं. पहली है मध्य राहु (Mean Node) और दूसरी है स्पष्ट या वास्तविक राहु (True Node). माध्य राहु की गणना में चंद्रमा की कक्षा के आरोही और अवरोही बिंदुओं की औसत गति को आधार बनाया जाता है. इसमें गति को नियमित मानकर गणना की जाती है. इस कारण इसकी स्थिति में होने वाले परिवर्तन अपेक्षाकृत समान गति से दिखाई देते हैं.

वहीं स्पष्ट राहु की गणना में चंद्रमा की कक्षा के नोड्स की गति में आने वाले उतार-चढ़ाव को भी शामिल किया जाता है. खगोलीय गणना में इन बिंदुओं की गति पूरी तरह एकसमान नहीं होती. इसलिए स्पष्ट राहु की स्थिति माध्य राहु से कुछ अंश आगे या पीछे हो सकती है. जब यही अंतर राशि की सीमा के आसपास पहुंचता है तो दोनों पद्धतियों में राशि परिवर्तन की तारीख अलग हो जाती है. एक गणना के अनुसार राहु-केतु 25 नवंबर को राशि बदलते दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरी गणना के अनुसार यह परिवर्तन 5 दिसंबर को है.

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फलादेश में किस गणना को मानना चाहिए?

ज्योतिषीय फलादेश करते समय सबसे जरूरी है कि जन्मकुंडली और गोचर की गणना में एकरूपता होनी चाहिए. यदि जन्मकुंडली मध्य राहु के आधार पर बनाई गई है तो गोचर का विश्लेषण भी उसी आधार पर किया जाना चाहिए. इसी तरह स्पष्ट राहु से बनी कुंडली के साथ स्पष्ट राहु का गोचर देखना चाहिए. दोनों पद्धतियों की स्थितियों को मिलाकर फलादेश करने से भ्रम पैदा हो सकता है.

मध्य राहु को ही हर स्थिति में अनिवार्य मानना सही नहीं है. पारंपरिक ज्योतिष में दोनों गणनाओं का प्रयोग मिलता है. इसलिए ज्योतिषी को यह देखना चाहिए कि वह किस पंचांग, अयनांश और गणना पद्धति का उपयोग कर रहा है. राहु के राशि परिवर्तन के साथ केतु भी ठीक विपरीत राशि में प्रवेश करता है. ऐसे में दोनों की स्थिति और राशि परिवर्तन का समय एक ही गणना पद्धति से देखना चाहिए.

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