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राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस: टिन्नू यादव समेत सभी 8 आरोपियों की बढ़ी न्यायिक हिरासत

राम मंदिर में दान की कथित चोरी के मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 18 सितंबर तक बढ़ा दी गई है. अयोध्या की एंटी-करप्शन कोर्ट ने यह आदेश दिया. आरोपियों में ज्यादातर बैंक कर्मचारी हैं, जो मंदिर में दान की गिनती से जुड़े थे.

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राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की अभी चल रही है जांच. (Photo: ITG)
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की अभी चल रही है जांच. (Photo: ITG)

राम मंदिर में दान की कथित चोरी के मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत शनिवार को 18 सितंबर तक बढ़ा दी गई. उनके वकील ने यह जानकारी दी. एक एजेंसी के मुताबिक मंदिर में दान की गिनती की प्रक्रिया से जुड़े इन 8 आरोपियों को राज्य सरकार की ओर से बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) की शुरुआती रिपोर्ट के बाद 25 जून को FIR दर्ज होने पर गिरफ्तार किया गया था. वे अभी जेल में बंद हैं.

18 सितंबर तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत
आरोपियों का पक्ष रखने वाले वकील कुल शेखर सिंह ने बताया कि सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 18 सितंबर तक बढ़ा दी गई है. यह आदेश अयोध्या की एंटी-करप्शन कोर्ट के स्पेशल जज रजत वर्मा ने दिया. इस मामले में गिरफ्तार आठ आरोपी हैं - अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लव कुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, राम शंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और रामाशंकर उर्फ ​​टिन्नू यादव.

वकील ने बताया कि श्रीवास्तव ने अपनी ज़मानत अर्ज़ी में कोर्ट को दान की गिनती की प्रक्रिया के बारे में बताया और दावा किया कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है. वकील के मुताबिक, उन्होंने यह भी तर्क दिया कि गिनती की प्रक्रिया में गिरफ्तार आठ आरोपियों के अलावा कई अन्य लोग भी शामिल थे. वकील ने कहा कि तीन आरोपियों की ज़मानत अर्ज़ियों पर 11 सितंबर को सुनवाई होगी, और उसके बाद 14 सितंबर को तीन अन्य आरोपियों की अर्ज़ियों पर सुनवाई होगी.

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जांच टीम ने अब तक 79.85 लाख बरामद किया
उन्होंने बताया कि बाकी दो आरोपियों की ज़मानत अर्ज़ियों पर 15 सितंबर को सुनवाई होगी. यह मामला राम मंदिर में भक्तों द्वारा चढ़ाए गए नकद और कीमती सामान के गबन से जुड़ा है. सरकारी पक्ष के अनुसार जांचकर्ताओं ने अब तक 79.85 लाख रुपये बरामद किए हैं. ज़्यादातर आरोपी बैंक कर्मचारी थे, जिन्हें मंदिर में नकद दान की गिनती के लिए तैनात किया गया था. जबकि श्रीवास्तव दान-गिनती प्रक्रिया का इंचार्ज था और टिन्नू यादव ड्राइवर के तौर पर काम करता था.

मंगलवार को वकील ने श्रीवास्तव के केनरा बैंक अकाउंट को अनफ्रीज़ करने की मांग की थी. उन्होंने तर्क दिया था कि उस अकाउंट में पेंशन आती है और उसका इस्तेमाल परिवार का खर्च चलाने के लिए किया जा रहा है. हालांकि कोर्ट ने उस अर्ज़ी पर सुनवाई 9 सितंबर तक के लिए टाल दी थी.

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