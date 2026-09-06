लद्दाख घूमने की कर रहे हैं प्लानिंग... बाइक या ट्रेन कैसे जाना चाहिए

जब भी लद्दाख का जिक्र होता हैं, तो दिमाग में ऊंचे-ऊंचे पहाड़, खतरनाक मोड़ और लंबी बाइक राइड की तस्वीर चलने लगती है. देश-दुनिया के बाइकर्स के लिए लद्दाख मोटरसाइकिल टूरिंग का बड़ा डेस्टिनेशन है. अगर आप भी लद्दाख जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको कुछ बातों के बारे में जान लेना चाहिए.

और पढ़ें

लद्दाख की ट्रिप सिर्फ एक जगह जाना और घूमकर आना नहीं है. बल्कि उन अनंत यादों को जीने का तरीका है, जिन्हें ना जाने कब से प्लान किया जाता रहा है. लद्दाख जाने वाले कई साधनों का इस्तेमाल करते हैं. कोई अपनी कार से तो कोई इसके लिए बाइक का विकल्प चुनता है.

कैसे जा सकते हैं लद्दाख?

यूं तो लद्दाख एयरप्लेन या ट्रेन से भी जाया जा सकता है. लेकिन एडवेंचर लवर्स लद्दाख पहुंचने के लिए सड़क का इस्तेमाल करते हैं. अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं, तो याद रखें कि लद्दाख में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है. इसके लिए आपको सबसे पहले जम्मू तवी पहुंचना होगा. जहां से लेह का रास्ता लगभग 700 किलोमीटर का है.

वहीं बाय रोड जाने के लिए दो रूट हैं. आप मनाली-लेह नेशनल हाईवे और श्रीनगर-लेह हाईवे का इस्तेमाल कर सकते हैं. एयर रूट की बात करें, तो आपको लेह के कुशोक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट पहुंचना होगा. जहां के लिए आपको देश के प्रमुख शहरों से फ्लाइट मिल जाएगी.

Advertisement

लद्दाख जाने वाले किसी भी बाइक से वहां तक पहुंच जाते हैं. यूट्यूब पर आपको कई ऐसे वीडियोज मिल जाएंगे, जिसमें कोई ऑटो से तो कोई स्कूटर या टीवीएस एक्सएल 100 से लद्दाख जाता है. वहीं सेफ ऑप्शन चाहते हैं, तो रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 बेस्ट ऑप्शन में से एक है.

यह भी पढ़ें: Royal Enfield का धमाका, लॉन्च की नई Himalayan 440, इतने रुपये है कीमत

हाल में लॉन्च हुई हिमालयन 440 भी अच्छा विकल्प हो सकती है. इसके अलावा केटीएम 390 एडवेंचर, हीरो एक्सपल्स 210 और सुजुकी वी-स्टॉर्म एसएक्स 250 जैसी बाइक भी अच्छा विकल्प हैं. हालांकि, लद्दाख तक की राइड के लिए बाइक के साथ-साथ कई दूसरी तैयारियां भी जरूरी हैं.

सबसे पहला सवाल तो आपको खुद से पूछना होगा कि क्या आप इतनी लंबी दूसरी तय कर सकते हैं. अगर आप लंबा सफर बाइक पर कर सकते हैं, तभी आपको इस रूट को चुनना चाहिए.

चल रही है लद्दाख बाइक वीक

इन दिनों लद्दाख बाइक वीक (Ladakh Bike Week) चल रहा है. इस प्रोग्राम के जरिए बाइकिंग कल्चर को एक बड़े टूरिस्ट प्रोग्राम का रूप दे दिया गया है. इस प्रोग्राम का नाम ही लद्दाख बाइक वीक है. हाल में ही लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने इसका उद्घाटन किया है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: तोड़ दिए सभी रिकॉर्ड... 31 दिनों में Royal Enfield ने बेच दीं इतनी बाइक्स

लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे अपने आधिकारिक टूरिस्ट कैलेंडर में शामिल किया है. 1 सितंबर से 7 सितंबर 2026 तक लद्दाख बाइक वीक को सेलिब्रेट किया जा रहा है. लद्दाख बाइकर्स और एडवेंचर लवर्स के बीच काफी पॉपुलर है.

हर साल हजारों लोग यहां पहुंचते हैं. ऐसे में सितंबर के पहले हफ्ते को एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किए जाने के लिए लद्दाख बाइक वीक को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है. आसान भाषा में कहें, तो ये एक हफ्ते तक चलने वाला मोटरसाइकिल और एडवेंचर टूरिज्म फेस्टिवल है.

इसमें बाइक राइडिंग के साथ-साथ मोटरसाइकिल शो, एडवेंचर एक्टिविटीज, वर्कशॉप, लाइव म्यूजिक, लोकल खान-पान और लद्दाख के कल्चर को शामिल किया गया है. लद्दाख टूरिज्म डिपार्टमेंट के मुताबिक इसका मकसद लद्दाख को सिर्फ ऐसी जगह के तौर पर पेश करना नहीं है जहां बाइकर्स होकर गुजरते हैं, बल्कि इसे हाई-एल्टीट्यूड मोटरसाइकिल और एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में स्टैबलिश करना है.

---- समाप्त ----