5000 साल पुराना शहर, जिसकी इंजीनियरिंग और सिटी प्लानिंग आज भी करती है हैरान!

अगर आप इतिहास और रहस्यमयी जगहों को करीब से देखना चाहते हैं तो पाकिस्तान का मोहनजोदड़ो आपको हैरान कर सकता है. लगभग 5000 साल पुराना यह शहर सिंधु घाटी सभ्यता का एक अहम हिस्सा रहा है. आज यहां मौजूद पुरानी इमारतों, सड़कों, कुओं और नालियों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हजारों साल पहले यहां रहने वाले लोगों ने शहर को कितनी बेहतर तरीके से बसाया था.

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मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी खासियत इसकी बेहतरीन नगर योजना और जल निकासी व्यवस्था है. यहां घरों, सड़कों और नालियों का निर्माण इतने व्यवस्थित ढंग से किया गया था कि आज भी इसे प्राचीन इंजीनियरिंग का शानदार उदाहरण माना जाता है. यही वजह है कि दुनिया भर से पर्यटक और इतिहास प्रेमी इस प्राचीन शहर को देखने और इसकी अनोखी विरासत को समझने के लिए यहां पहुंचते हैं.

सिटी प्लानिंग आज भी करती है लोगों को हैरान

मोहनजोदड़ो में घूमते समय सबसे पहले इसकी चौड़ी और सुव्यवस्थित सड़कें तथा घरों की बनावट लोगों का ध्यान आकर्षित करती है. यहां कई घरों के अवशेष आज भी मौजूद हैं, जिनमें कमरे, सीढ़ियां और पानी की व्यवस्था के प्रमाण देखने को मिलते हैं. पुरातत्वविदों का मानना है कि यहां की कुछ इमारतें दो मंजिला भी रही होंगी, जिसके संकेत खुदाई में मिली संरचनाओं से मिलते हैं.

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इस प्राचीन शहर को अलग-अलग हिस्सों में बसाया गया था. ऊंचे हिस्से पर बनी प्रमुख संरचनाएं और नीचे की ओर बसा रिहायशी इलाका इसकी सुनियोजित नगर योजना को दर्शाता है. यहां खुदाई के दौरान बड़ी इमारतों, बाजारों, चौड़ी सड़कों और आवासीय क्षेत्रों के अवशेष भी मिले हैं जो उस समय की उन्नत शहरी व्यवस्था की झलक दिखाते हैं.

5000 साल पहले भी थी ड्रेनेज की व्यवस्था

मोहनजोदड़ो की सबसे ज्यादा चर्चा इसकी ड्रेनेज व्यवस्था को लेकर होती है. यहां बनी कई नालियां सड़कों के किनारे से गुजरती थीं और पानी की निकासी के लिए बनाई गई थीं. कुछ नालियों को ईंटों और चूना पत्थर से ढका गया था.

यह देखकर हैरानी होती है कि हजारों साल पहले भी शहर में पानी की निकासी को लेकर इतनी व्यवस्थित व्यवस्था बनाई गई थी. यहां कुएं और पानी से जुड़ी कई संरचनाएं भी देखने को मिलती हैं.

यहां मौजूद है बड़ा स्नानघर

मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ यानी बड़ा स्नानघर इस जगह की सबसे चर्चित संरचनाओं में से एक है. माना जाता है कि इसका इस्तेमाल सामूहिक स्नान या किसी खास उद्देश्य के लिए किया जाता रहा होगा. इसकी बनावट और पानी को रोकने की तकनीक आज भी लोगों का ध्यान खींचती है.

इतने पुराने होने के बावजूद इस संरचना के कई हिस्से आज भी दिखाई देते हैं. इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय निर्माण में कितनी सावधानी बरती जाती थी.

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म्यूजियम में मिलती हैं कई पुरानी चीजें

मोहनजोदड़ो के म्यूजियम में खुदाई के दौरान मिली कई ऐतिहासिक चीजें रखी गई हैं. इनमें पुरानी मुहरें, गहने, मिट्टी की वस्तुएं, बर्तन और दूसरी चीजें शामिल हैं. यहां मिली कुछ वस्तुएं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और कला के बारे में जानकारी देती हैं.

यहां की सबसे चर्चित चीजों में से एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति है. हालांकि इसकी असली मूर्ति फिलहाल नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है. मोहनजोदड़ो में इसके बारे में जानकारी और प्रतिकृति देखने को मिल सकती है.

आज भी रहस्य बनी हुई है सिंधु सभ्यता

मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक यह है कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ. इसके खत्म होने की कोई एक निश्चित वजह आज तक सामने नहीं आई है. बाढ़, जलवायु में बदलाव और दूसरी परिस्थितियों को लेकर अलग-अलग सिद्धांत दिए जाते हैं लेकिन इस सभ्यता के अंत का रहस्य अभी पूरी तरह नहीं सुलझा है.

एक और दिलचस्प बात इसकी लिपि है. सिंधु सभ्यता से जुड़ी कई मुहरों और वस्तुओं पर लिखे संकेत मिले हैं लेकिन आज तक इस लिपि को पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है. यही वजह है कि मोहनजोदड़ो से जुड़े कई सवाल अभी भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए रहस्य बने हुए हैं.

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घूमने आएं तो क्या देख सकते हैं?

मोहनजोदड़ो में घूमते समय पुरानी सड़कें, घरों के अवशेष, कुएं, नालियां, बाजार और ग्रेट बाथ जैसी संरचनाएं देखी जा सकती हैं. यहां का म्यूजियम भी देखने लायक है, जहां खुदाई से मिली कई चीजों को रखा गया है.

इस प्राचीन शहर की खासियत यह है कि यहां घूमते हुए आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप हजारों साल पुराने किसी शहर के बीच खड़े हों. ईंटों से बनी सड़कें, घरों के अवशेष और पानी की व्यवस्था देखकर यह समझ आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने शहरों को लेकर कितने व्यवस्थित थे.

मोहनजोदड़ो सिर्फ एक पुरातात्विक स्थल नहीं है, बल्कि यह इतिहास की उस दुनिया की झलक देता है जिसके बारे में आज भी कई रहस्य पूरी तरह सामने नहीं आए हैं. शायद यही वजह है कि 5000 साल बाद भी यह जगह लोगों के लिए उतनी ही दिलचस्प बनी हुई है.

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