ऑफिस का दोस्त कंपनी छोड़ दे तो क्यों अधूरा लगने लगता है दफ्तर? पढ़ें हालिया रिसर्च

हर ऑफिस में कोई न कोई एक ऐसा सहकर्मी जरूर होता है, जो सोमवार की सुबह के उस भारीपन को थोड़ा हल्का कर देता है. वो शख्स जो लंच में आपके लिए सीट बचाकर रखता है, थकाऊ मीटिंग के बाद सिर्फ आपकी आंखों के इशारे समझ जाता है, बीच-बीच में थोड़ी हंसी-मजाक शेयर करता है और यह बखूबी जानता है कि आपको किसी डेडलाइन से ज्यादा एक कप कड़क चाय या कॉफी की जरूरत कब है.

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शायद आपकी अप्रेजल शीट पर उनका कहीं नाम न हो, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि हर रोज दफ्तर जाने का मन बनाने के पीछे वो सबसे बड़ी वजह हों.

अक्सर दफ्तर की दोस्ती को मीटिंग्स और काम के बीच की एक सामान्य बात मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है. हालांकि, नई रिसर्च बताती है कि ये रिश्ते इस बात को गहराई से प्रभावित करते हैं कि कर्मचारी अपनी नौकरी के बारे में कैसा महसूस करते हैं, वे कितना बेहतर काम करते हैं और वे कंपनी में रुकना चाहते हैं या नहीं.

सिर्फ कॉफी ब्रेक तक सीमित नहीं हैं ये रिश्ते

'वाइली वर्कप्लेस इंटेलिजेंस' की 2024 की रिपोर्ट 'ह्यूमन कनेक्शन: द क्रूशियल सीक्रेट टू थ्राइविंग इन द डिजिटल एज' में कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं. सर्वे में शामिल 78 प्रतिशत कर्मचारियों ने माना कि वे अपने सहकर्मियों से जुड़ाव महसूस करते हैं. 69 प्रतिशत लोगों को ऑफिस में सहकर्मियों के साथ रिश्ते बनाना पसंद है.

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सबसे महत्वपूर्ण बात, 59 प्रतिशत कर्मचारियों ने कहा कि ऑफिस में दोस्तों का होना किसी कंपनी में बने रहने के उनके फैसले को सीधे तौर पर प्रभावित करता है. इसी तरह, गैलप के शोध ने भी वर्कप्लेस पर बेस्ट फ्रेंड होने को बेहतर जुड़ाव, मजबूत सहयोग और कर्मचारियों के लंबे समय तक रुकने से जोड़ा है. आंकड़े बताते हैं कि जहां करीबी दोस्त होते हैं, वहां कर्मचारी अपनी बात और विचार खुलकर साझा करते हैं.

तनावपूर्ण दिनों को आसान बनाने का जरिया

इन रिश्तों की असली अहमियत कठिन दिनों में समझ आती है. जब काम का भारी दबाव हो, बॉस के साथ कोई असहज बातचीत हुई हो या अचानक कोई मुश्किल डेडलाइन सिर पर आ जाए, अगर आपके पास कोई ऐसा है जो बिना जज किए आपकी बात सुने, तो तनाव काफी हद तक कम हो जाता है.

जर्नल 'वर्क' में प्रकाशित 2024 के एक विश्लेषण के अनुसार, ऑफिस की दोस्ती कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य, आपसी विश्वास और भावनात्मक सहारे को मजबूत करती है. सरल शब्दों में कहें तो, दफ्तर में कोई अपना होना काम की जगह को अकेला या बोझिल महसूस नहीं होने देता.

जब सबसे पसंदीदा साथी छोड़ दे नौकरी...

वर्कप्लेस फ्रेंडशिप का एक दूसरा पहलू भी है. जब कोई करीबी सहकर्मी इस्तीफा दे देता है, उसका ट्रांसफर हो जाता है या वह किसी दूसरी कंपनी में चला जाता है, तो यह नुकसान निजी तौर पर काफी दुखद महसूस होता है.

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अचानक लंच ब्रेक शांत हो जाते हैं, रोजमर्रा की बातें गायब हो जाती हैं और ऑफिस की जगह थोड़ी पराई लगने लगती है. कई बार, यही वो मोड़ होता है जब बाकी कर्मचारी भी अपनी नौकरी पर दोबारा विचार करना शुरू कर देते हैं. इसका मतलब यह नहीं कि वे तुरंत इस्तीफा दे देंगे, लेकिन दफ्तर से उनका भावनात्मक जुड़ाव कमजोर जरूर हो जाता है.

क्या कंपनियां बना सकती हैं ये रिश्ते?

बिल्कुल नहीं. कोई भी कर्मचारी किसी अनिवार्य 'बेस्ट-फ्रेंड प्रोग्राम' या जबरन कराए जाने वाले टीम-बिल्डिंग सेशन का हिस्सा नहीं बनना चाहता. लेकिन, कंपनियां ऐसा माहौल जरूर तैयार कर सकती हैं जहां ये रिश्ते स्वाभाविक रूप से पनप सकें. साझा प्रोजेक्ट्स, सहज और सहयोगी मैनेजर्स, और एक समावेशी माहौल कर्मचारियों के लिए एक-दूसरे पर भरोसा करना आसान बना देता है.

आखिरकार, लोग सैलरी, पद और करियर में ग्रोथ के लिए कंपनियां जॉइन करते हैं. लेकिन कई बार, उनके बगल की डेस्क पर बैठा इंसान ही उनके वहां थोड़े और वक्त तक रुकने की असली वजह बन जाता है. और जब वही इंसान चला जाता है, तो अचानक वो चमचमाता दफ्तर महज एक काम करने की जगह बनकर रह जाता है.

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