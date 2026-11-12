scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Winter Top Snow Destinations: पहाड़ों पर बिछने लगी बर्फ की सफेद चादर, सर्दियों में घूमने के लिए बेस्ट हैं ये 5 जगहें

जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी के बाद सर्दियों में घूमने का मजा बढ़ गया है. अगर आप भी बर्फ से ढकी वादियां देखना चाहते हैं तो गुलमर्ग, सोनमर्ग से लेकर औली और तवांग तक भारत की इन 5 खूबसूरत जगहों को अपनी विंटर ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

Advertisement
X
बर्फबारी देखने के लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं है. (PHOTO:ITG)
बर्फबारी देखने के लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं है. (PHOTO:ITG)

Winter Top Snow Destinations: ठंड में बर्फबारी का देखने के लिए लोग पहाड़ो की तरफ जाते हैं, क्योंकि इस समय बर्फ देखने का अलग ही एक्सपीरियंस होता है. बर्फ से ढके पहाड़, देवदार के पेड़ों पर जमी बर्फ और चारों तरफ फैली सफेद चादर का नजारा हर किसी को पसंद आता है. जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में हुई ताजा बर्फबारी ने सर्दियों में घूमने की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है.

गुलमर्ग और सोनमर्ग की वादियों में बर्फ की सफेद चादर बिछने लगी है. अगर आप भी इस मौसम में बर्फबारी देखने का प्लान बना रहे हैं तो भारत की इन  खूबसूरत जगहों को भी अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

 गुलमर्ग, जम्मू-कश्मीर

सम्बंधित ख़बरें

Kulgam Terror Attack, Kulgam Attack Latest Update, Armour Piercing Bul CRPF Jawan Injured Bullet Resistant Armor AP Bullets
कुलगाम में आतंकियों ने किया मेटल जैकेट भेदने वाली गोलियों का इस्तेमाल
Kulgam CRPF Attack
विदेशी आतंकी, दलदली रास्ता और गोलीबारी... कुलगाम टेरर अटैक पर नए खुलासे
CRPF Attack
जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में गोलियों की गूंज, 3 जवान घायल
बुधवार को किश्तवाड़ जिले के दच्छन इलाके के ऊंचे पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों से दोनों पुलिस अफसर लापता हुए थे. (Photo: ITG)
जंगल में मिले दो लापता SPOs के शव, आतंकियों ने गोलियों से छलनी की बॉडी
सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि इस हमले के पीछे प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के स्थानीय कमांडर मोहम्मद लतीफ भट का हाथ शामिल है. (सांकेतिक तस्वीर)
किश्तवाड़ से कुलगाम तक सुरक्षाबलों का एक्शन, आतंक को कुचलने का मिशन शुरू

बर्फबारी देखने के लिए गुलमर्ग देश की सबसे मशहूर जगहों में से एक है, ठंड में यहां के हरे-भरे मैदान सफेद बर्फ से ढक जाते हैं. चारों तरफ ऊंचे पहाड़ और देवदार के पेड़ों पर जमी बर्फ इस जगह को बेहद खूबसूरत बना देती है. यहां आप गोंडोला केबल कार की सवारी कर सकते हैं, जिससे ऊपर से बर्फीली वादियों का शानदार नजारा दिखाई देता है. 

औली, उत्तराखंड

सिर्फ कश्मीर में ही नहीं बल्कि उत्तराखंड का औली बर्फबारी देखने के शौकीन लोगों के लिए शानदार जगह है. सर्दियों में यहां की ढलानें बर्फ से ढक जाती हैं. यहां से नंदा देवी समेत हिमालय की कई ऊंची चोटियों का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है. औली में स्कीइंग भी काफी पॉपुलर है, यहां आप रोपवे की सवारी कर पहाड़ों और बर्फ से ढकी वादियों को करीब से देख सकते हैं.

Advertisement

सोनमर्ग, जम्मू-कश्मीर

कश्मीर की खूबसूरत जगहों में सोनमर्ग का नाम भी शामिल है, इसे सोने की घाटी कहा जाता है. गर्मियों में यहां हरे-भरे मैदान और पहाड़ पर्यटकों को पसंद आते हैं, जबकि सर्दियों में बर्फबारी के बाद पूरा इलाका सफेद नजर आने लगता है. यहां के ऊंचे पहाड़, ग्लेशियर और शांत वातावरण आपको शहर की भागदौड़ से दूर सुकून भरे पल बिताने का मौका देते हैं. हालांकि, भारी बर्फबारी के दौरान यहां की सड़कें बंद हो सकती हैं.

मनाली और सोलंग वैली, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश की मनाली सर्दियों में घूमने के लिए टूरिस्ट्स की फेवरेट लोकेशन में शामिल है, क्योंकि यहां आसपास के पहाड़ों पर बर्फबारी होने के बाद नजारा बेहद खूबसूरत हो जाता है. मनाली से कुछ दूरी पर स्थित सोलंग वैली भी बर्फबारी और एडवेंचर एक्टिविटी लिए जानी जाती है. 

तवांग, अरुणाचल प्रदेश

अगर आप कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी पहले ही देख चुके हैं और इस बार किसी नई जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप अरुणाचल प्रदेश का तवांग अपनी लिस्ट में जरूर से शामिल कर सकते हैं. यहां सर्दियों में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिलती है. खासतौर पर सेला पास के आसपास बर्फ से ढके पहाड़ और झीलों का नजारा बेहद शानदार लगता है. यहां स्थित तवांग मठ भी टूरिस्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. भारतीय पर्यटकों को अरुणाचल प्रदेश जाने के लिए इनर लाइन परमिट (ILP) की जरूरत होती है.

Advertisement

घूमने जाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

  • बर्फबारी देखने के लिए पहाड़ों पर जाने से पहले मौसम का पूर्वानुमान जरूर चेक करें. भारी बर्फबारी के कारण कई बार सड़कें बंद हो जाती हैं और गाड़ियों की आवाजाही रोक दी जाती है.
  • गर्म कपड़े, अच्छे ग्रिप वाले जूते और जरूरी दवाइयां अपने साथ रखें. साथ ही होटल और ट्रांसपोर्ट की बुकिंग करने से पहले स्थानीय प्रशासन की एडवाइजरी जरूर देख लें. 
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Mangal Gochar 2026: आज मंगल-केतु की सिंह राशि में युति, इन 3 राशियों की बढ़ने वाली हैं मुश्किलें |
    80 किलो का रॉकेट, 30 मोर्टार बम और चीनी ग्रेनेड...मणिपुर में बड़ी साजिश नाकाम! |
    Gunmaaster G9 Trailer Review: बख्श दो इमरान हाशमी! घिसी-पिटी कहानी लेकर क्यों लौटे? अपारशक्ति खुराना ने जीता दिल |
    'NVIDIA ने निकाला तो, मैं दूंगा जॉब...' जेनसन हुआंग को मिला सबसे बड़ा ऑफर |
    एक महीने से गांव में घूम रहा था तेंदुआ, अचानक एक घर में घुस गया... महिला जान बचाकर भागी और बंद कर दिया गेट |
    क्रिकेटर अर्शदीप सिंह ने समरीन कौर संग की सगाई, शेयर की रोमांटिक तस्वीरें |
    विदेश में पढ़ाई के दावे पर घिरे इस मुस्लिम मुल्क के उपराष्ट्रपति, देना पड़ा इस्तीफा |
    मेटल जैकेट भेदने वाली गोलियों का इस्तेमाल किया था आतंकियों ने, कुलगाम अटैक पर बड़ा खुलासा |
    दुनिया की सबसे चर्चित खुफिया चालें, ऐसे प्यार को हथियार बनाती हैं जासूसी एजेंसियां |
    सैंडपेपरगेट विवाद में घिरे कंगारू कप्तान पैट कमिंस, पत्नी बेकी के साथ हुई तीखी बहस, VIDEO
    Advertisement