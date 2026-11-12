Winter Top Snow Destinations: पहाड़ों पर बिछने लगी बर्फ की सफेद चादर, सर्दियों में घूमने के लिए बेस्ट हैं ये 5 जगहें

Winter Top Snow Destinations: ठंड में बर्फबारी का देखने के लिए लोग पहाड़ो की तरफ जाते हैं, क्योंकि इस समय बर्फ देखने का अलग ही एक्सपीरियंस होता है. बर्फ से ढके पहाड़, देवदार के पेड़ों पर जमी बर्फ और चारों तरफ फैली सफेद चादर का नजारा हर किसी को पसंद आता है. जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में हुई ताजा बर्फबारी ने सर्दियों में घूमने की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है.

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गुलमर्ग और सोनमर्ग की वादियों में बर्फ की सफेद चादर बिछने लगी है. अगर आप भी इस मौसम में बर्फबारी देखने का प्लान बना रहे हैं तो भारत की इन खूबसूरत जगहों को भी अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

गुलमर्ग, जम्मू-कश्मीर

बर्फबारी देखने के लिए गुलमर्ग देश की सबसे मशहूर जगहों में से एक है, ठंड में यहां के हरे-भरे मैदान सफेद बर्फ से ढक जाते हैं. चारों तरफ ऊंचे पहाड़ और देवदार के पेड़ों पर जमी बर्फ इस जगह को बेहद खूबसूरत बना देती है. यहां आप गोंडोला केबल कार की सवारी कर सकते हैं, जिससे ऊपर से बर्फीली वादियों का शानदार नजारा दिखाई देता है.

औली, उत्तराखंड

सिर्फ कश्मीर में ही नहीं बल्कि उत्तराखंड का औली बर्फबारी देखने के शौकीन लोगों के लिए शानदार जगह है. सर्दियों में यहां की ढलानें बर्फ से ढक जाती हैं. यहां से नंदा देवी समेत हिमालय की कई ऊंची चोटियों का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है. औली में स्कीइंग भी काफी पॉपुलर है, यहां आप रोपवे की सवारी कर पहाड़ों और बर्फ से ढकी वादियों को करीब से देख सकते हैं.

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सोनमर्ग, जम्मू-कश्मीर

कश्मीर की खूबसूरत जगहों में सोनमर्ग का नाम भी शामिल है, इसे सोने की घाटी कहा जाता है. गर्मियों में यहां हरे-भरे मैदान और पहाड़ पर्यटकों को पसंद आते हैं, जबकि सर्दियों में बर्फबारी के बाद पूरा इलाका सफेद नजर आने लगता है. यहां के ऊंचे पहाड़, ग्लेशियर और शांत वातावरण आपको शहर की भागदौड़ से दूर सुकून भरे पल बिताने का मौका देते हैं. हालांकि, भारी बर्फबारी के दौरान यहां की सड़कें बंद हो सकती हैं.

मनाली और सोलंग वैली, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश की मनाली सर्दियों में घूमने के लिए टूरिस्ट्स की फेवरेट लोकेशन में शामिल है, क्योंकि यहां आसपास के पहाड़ों पर बर्फबारी होने के बाद नजारा बेहद खूबसूरत हो जाता है. मनाली से कुछ दूरी पर स्थित सोलंग वैली भी बर्फबारी और एडवेंचर एक्टिविटी लिए जानी जाती है.

तवांग, अरुणाचल प्रदेश

अगर आप कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी पहले ही देख चुके हैं और इस बार किसी नई जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप अरुणाचल प्रदेश का तवांग अपनी लिस्ट में जरूर से शामिल कर सकते हैं. यहां सर्दियों में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिलती है. खासतौर पर सेला पास के आसपास बर्फ से ढके पहाड़ और झीलों का नजारा बेहद शानदार लगता है. यहां स्थित तवांग मठ भी टूरिस्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. भारतीय पर्यटकों को अरुणाचल प्रदेश जाने के लिए इनर लाइन परमिट (ILP) की जरूरत होती है.

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घूमने जाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

बर्फबारी देखने के लिए पहाड़ों पर जाने से पहले मौसम का पूर्वानुमान जरूर चेक करें. भारी बर्फबारी के कारण कई बार सड़कें बंद हो जाती हैं और गाड़ियों की आवाजाही रोक दी जाती है.

गर्म कपड़े, अच्छे ग्रिप वाले जूते और जरूरी दवाइयां अपने साथ रखें. साथ ही होटल और ट्रांसपोर्ट की बुकिंग करने से पहले स्थानीय प्रशासन की एडवाइजरी जरूर देख लें.

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