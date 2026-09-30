अखिलेश के साथ राकेश सचान की तस्वीर वायरल, UP के मंत्री को देनी पड़ी सफाई

उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने विधानसभा परिसर में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवार धनराज परिमल नथवानी से हुई अपनी मुलाकात को लेकर राजनीतिक अटकलों को खारिज किया है.

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उन्होंने अपनी मुलाकात पर औपचारिक बयान जारी कर सफाई दी कि ये मुलाकात सामान्य शिष्टाचार के तहत विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में हुई थी और इसका कोई राजनीतिक मतलब नहीं है.

विधानसभा अध्यक्ष के कमरे में हुई थी मुलाकात

कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि वे सामान्य शिष्टाचार के तहत विधानसभा अध्यक्ष के कमरे में उनसे भेंट करने पहुंचे थे. उस दौरान कमरे में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, राज्यसभा प्रत्याशी धनराज परिमल नथवानी समेत अन्य नेता भी उपस्थित थे. सचान ने साफ कहा कि इस सामान्य मुलाकात को लेकर किसी भी प्रकार का राजनीतिक भ्रम नहीं फैलाया जाना चाहिए और इसका कोई गलत अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए.



विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष से सामने आई तस्वीर में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, अखिलेश यादव और सपा प्रत्याशी धनराज परिमल नथवानी एक साथ नजर आ रहे थे. ये तस्वीर जैसे ही सामने आई, राजनीतिक गलियारों में कयासबाजी का दौर शुरू हो गया. सोशल मीडिया पर इस मुलाकात को लेकर विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दावे किए जाने लगे, जिसके बाद मंत्री को स्वयं सामने आकर सफाई देनी पड़ी.



वहीं, सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज होते देख राकेश सचान शाम होते-होते सीधे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से मिलने पहुंचे. उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी. इसके साथ ही उन्होंने बयान जारी कर ये पूरी तरह साफ कर दिया कि ये मुलाकात पूर्व निर्धारित राजनीतिक बैठक नहीं थी, बल्कि विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में हुई एक सामान्य मौजूदगी मात्र थी.

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