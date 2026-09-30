कर्ज से परेशान होकर सब्जीवाले ने चुना शॉर्टकट: इंस्टा रील देखकर टेलीग्राम पर ली नोट छापने की ट्रेनिंग, मेले में खपा दिए जाली नोट

Gujarat News: राजकोट शहर में आर्थिक तंगी से बाहर निकलने के लिए शॉर्टकट अपनाते हुए घर पर ही नकली नोट छापने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. शहर में सब्जी बेचने का धंधा करने वाले एक युवक ने सोशल मीडिया के जरिए ट्रेनिंग ली और अपने ही रिहायशी मकान में प्रिंटर से नकली करेंसी तैयार करने का काम शुरू कर दिया. हालांकि, इस बारे में पक्की सूचना मिलते ही राजकोट शहर SOG और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने छापा मारकर आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया और उसके पास से नकली नोटों के साथ-साथ प्रिंटर सहित 65,500 रुपये का सामान जब्त किया.

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राजकोट डीसीपी (क्राइम) जगदीश बांगरवा ने बताया कि मांडाडुंगर इलाके में स्थित के एक मकान में किशन सोलंकी नाम का व्यक्ति नकली नोट छापता है.

पुलिस ने छापा मारकर जांच की तो मौके से 100 रुपये मूल्य के 216 नकली नोट और 500 रुपये मूल्य के 3 नकली नोट बरामद हुए. इसके अलावा एक CPU, मॉनिटर, दो प्रिंटर, लेमिनेटर हीटर मशीन, बटर पेपर और 100 रुपये मूल्य के प्रिंट वाले कागज मिलने पर सारा सामान जब्त कर किशन सोलंकी को गिरफ्तार कर लिया गया.

पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी किशन ने बताया कि वह सब्जी की लारी चलाता है और कम कमाई के कारण उस पर कर्ज बढ़ गया था. इस दौरान इंस्टाग्राम पर रील्स देखते समय उसे 100 और 500 के नकली नोट छापने से जुड़ी एक रील दिखाई दी. उसने उस अकाउंट होल्डर से संपर्क किया और बाद में टेलीग्राम के जरिए बातचीत करके नकली नोट बनाने की पूरी प्रक्रिया सीख ली.

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आरोपी ने बताया कि उसने प्रशिक्षण देने वाले व्यक्ति को 10 हजार के नकली नोट दिए, जिसके बदले उसने आरोपी को 3 हजार रुपये का भुगतान किया. अब पुलिस इस मास्टरमाइंड की भी तलाश कर रही है. देखें VIDEO:-

पुलिस जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ है कि आरोपी थोक में नोट बेचने के बजाय खुद ही खुदरा बाजार में उन्हें खपाता था. उसने पिछले 4-5 महीनों में 100 रुपये मूल्य के लगभग 40 नकली नोट अलग-अलग जगहों पर चला दिए थे. खासकर हाल ही में संपन्न हुए जन्माष्टमी मेले में छोटी-मोटी खरीदारी के दौरान उसने 100 रुपये के नकली नोट आसानी से चला दिए, क्योंकि आमतौर पर छोटे व्यापारी 100 रुपये के नोट की बारीकी से जांच नहीं करते हैं.

अदालत ने आरोपी की 3 दिन की पुलिस रिमांड मंजूर कर ली है, ताकि इस बात की गहन जांच की जा सके कि उसने अब तक कुल कितने नोट छापे और इस नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल है.

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