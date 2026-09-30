How To Get Rid Of Cockroach And Ants: रसोई में मंडराते कॉकरोच और लाल चींटियों से हैं परेशान? बनाएं ट्विंकल खन्ना का बताया ये 'देसी स्प्रे', हो जाएगा सफाया!

How To Get Rid Of Cockroach And Ants: रसोई कितनी भी साफ क्यों न रखी जाए, फिर भी कभी न कभी कॉकरोच या लाल चींटियां यहां पहुंच ही जाती हैं. खासकर रात में रसोई की लाइट बंद करने के बाद इनका निकलना कई लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन जाता है. कभी सिंक के पास कॉकरोच दिख जाता है तो कभी चींटियों की लंबी लाइन चीनी या खाने के डिब्बे तक पहुंच जाती है. ऐसे में इन चीजों से छुटकारा पाने के लिए लोग अक्सर बाजार से केमिकल स्प्रे खरीदते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कॉकरोच और चीटियों को आप रसोई से घर में रखी कुछ आम चीजों की मदद से भी भगा सकते हैं? जी हां, अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना ने एक घरेलू जुगाड़ शेयर किया है, जो कॉकरोट और चीटियों को भगाने के काम आ सकता है.



ट्विंकल खन्ना ने बताया कि तेजपत्ता, लौंग और सिरके से तैयार किया गया स्प्रे आसानी से रसोई में आने वाले कॉकरोच और लाल चींटियों को दूर रखने में मदद कर सकता है. खास बात ये है कि इसके लिए आपको कोई महंगा सामान खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी. चलिए जानते हैं कैसे बनाते हैं कॉकरोच और चीटियों को दूर भगाने का ये 'देसी स्प्रे'.



रसोई के इन 'बिन बुलाए मेहमानों' के लिए बनाएं देसी स्प्रे

ट्विंकल खन्ना ने अपने सोशल मीडिया से जुड़े कंटेंट में इसी तरह के एक घरेलू स्प्रे का तरीका बताया. इसके लिए तेजपत्ता, लौंग, पानी और सिरके का इस्तेमाल किया जाता है. तेजपत्ता और लौंग की तेज महक इस मिश्रण को खास बनाती है.



स्प्रे बनाने के लिए चाहिए ये चीजें

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8-10 लौंग

2-3 तेजपत्ते

1 कप पानी

1 कप सिरका

ऐसे तैयार करें घर का स्प्रे

1. सबसे पहले लौंग को हल्का कूट लें और तेजपत्ते को भी छोटे टुकड़ों में तोड़ लें. अब एक पैन में एक कप पानी और एक कप सिरका डालें. इसमें कुटी हुई लौंग और तेजपत्ता डालकर कुछ देर उबालें.

2. जब मसालों की खुशबू और उनका अर्क पानी में अच्छी तरह आ जाए तो गैस बंद कर दें. मिश्रण को पूरी तरह ठंडा होने दें. इसके बाद इसे छान लें, ताकि लौंग और तेजपत्ते के टुकड़े अलग हो जाएं. अब इस लिक्विड को एक साफ स्प्रे बोतल में भर लें.



रसोई में कहां करें इसका इस्तेमाल?

ट्विंकल खन्ना द्वारा बताए गए इस स्प्रे को सीधे खाने या बर्तनों पर छिड़कने के बजाय उन जगहों पर हल्का स्प्रे करें, जहां से कॉकरोच और चींटियां अक्सर निकलती हैं. जैसे रसोई की दराजों के कोने, कैबिनेट के किनारे और ऐसे हिस्से जहां कीड़े बार-बार दिखाई देते हैं.

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रात में रसोई का काम पूरा करने के बाद इन जगहों की सफाई करके स्प्रे का इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे उन हिस्सों में तेज महक बनी रहती है, जहां से कीड़े अक्सर आने-जाने की कोशिश करते हैं.

सिर्फ स्प्रे पर निर्भर रहना सही नहीं

ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि ऐसा घरेलू स्प्रे कॉकरोच या चींटियों की समस्या का पक्का इलाज नहीं है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस तरह के घरेलू स्प्रे कुछ कीड़ों को उनकी महक के कारण दूर रखने में मदद कर सकते हैं, लेकिन अगर किचन में इनकी संख्या ज्यादा है तो सिर्फ इस उपाय पर निर्भर रहना काफी नहीं होगा.

इसके साथ किचन में गिरे खाने के टुकड़े तुरंत साफ करें, रातभर जूठे बर्तन न छोड़ें, कूड़ेदान समय पर खाली करें और सिंक या पाइप के आसपास नमी जमा न होने दें. खाने की चीजों को भी खुले पैकेट में रखने के बजाय एयरटाइट डिब्बों में रखना बेहतर है.

जहां खाना रखा जाता है या बनता है वहां पर न करें स्प्रे

ये बात ध्यान रखना सबसे जरूरी है कि इस घरेलू मिश्रण को सीधे खाने, खाना बनाने वाले बर्तन या ऐसी सतह पर न छिड़कें जहां खाना रखा जाता हो या बनता हो. यानी अगर कॉकरोच और लाल चींटियां बार-बार रसोई में दिखाई दे रही हैं, तो सफाई की आदतों के साथ ये आसान घरेलू तरीका आजमाया जा सकता है. लेकिन बहुत ज्यादा संक्रमण होने पर प्रोफेशनल पेस्ट कंट्रोल की जरूरत पड़ सकती है.

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