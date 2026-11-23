प्रयागराज के शिवकुटी थाना क्षेत्र में मस्जिद के अंदर 14 वर्षीय किशोर से कई बार कुकर्म करने का मामला सामने आया है. शिकायत के बाद 37 वर्षीय आरोपी पेश इमाम मोहम्मद जाहिद को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

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किशोर मस्जिद में उर्दू और अरबी की शिक्षा लेने जाता था, जहां आरोपी ने उसे डरा-धमकाकर चुप रखा. किशोर के मस्जिद जाने से इनकार करने पर मां ने वजह पूछी और घटना सामने आने के बाद थाने में तहरीर दी. पुलिस ने रसूलाबाद रीवर फ्रंट रोड से आरोपी को पकड़ा.

उर्दू-अरबी सीखने से इनकार पर खुला मामला

आरोप है कि शोषण से परेशान किशोर ने मस्जिद जाकर उर्दू और अरबी सीखने से इनकार कर दिया. जब उसकी मां ने कारण पूछा तो किशोर ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी. इसके बाद मां ने शिवकुटी थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

पॉक्सो एक्ट में केस, जेल भेजा गया आरोपी

मां की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी मोहम्मद जाहिद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को रसूलाबाद रीवर फ्रंट रोड से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और जेल भेज दिया. मामले में आगे की जांच जारी है.

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