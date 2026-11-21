प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज दुनिया को सिर्फ डिग्री लेकर निकलने वाले युवाओं की जरूरत नहीं है. दुनिया भारत से हुनरमंद कामगार चाहती है. पीएम मोदी ने अपनी विदेश यात्राओं का जिक्र करते हुए कहा कि सऊदी अरब, दुबई, अबू धाबी, कतर और कुवैत जैसे देशों के आधुनिक शहरों को बनाने में भारतीय कारीगरों का बड़ा योगदान है.

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पीएम ने कहा कि वहां की रॉयल फैमिली भी भारतीय कारीगरों के हुनर और मेहनत की तारीफ करती है. उन्होंने कहा कि कई देश भारत से हर साल हजारों कुशल कामगारों की मांग कर रहे हैं. इनमें ITI से प्रशिक्षित युवाओं की भी जरूरत है.

पीएम मोदी शनिवार को लखनऊ में कौशल दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने युवाओं को हुनर सीखने और कौशल को सम्मान देने की बात कही. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सिर्फ डिग्री और सर्टिफिकेट से काम नहीं चलेगा. जिसके पास हुनर होगा, उसकी मांग बढ़ेगी.

'डिग्री नहीं, हुनर से बनेगी पहचान'

पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद भी देश लंबे समय तक गुलामी की मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाया. इसी वजह से क्लेरिकल नौकरियों और डिग्रियों पर ज्यादा जोर दिया गया. इस दौरान हुनर और कौशल पीछे छूटते गए.

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#WATCH | Lucknow, Uttar Pradesh: Prime Minister Narendra Modi says, "Those who possess skill, those who have craftsmanship, their demand is going to rise. Whenever I visit Saudi Arabia, Dubai, Abu Dhabi, Qatar, or Kuwait, members of the royal families there always say one thing: 'The magnificent modern cities you see of ours were not built by our money, but by the hard work of India's artisans.'... Today, the entire world is asking for people from India. And whom do they want? Not those who graduated from universities; they want those trained at Industrial Training Institutes (ITIs)." (Source: ANI/DD) — ANI (@ANI) November 21, 2026

उन्होंने दादाजी धर्माधिकारी की किताब का एक किस्सा सुनाया. पीएम मोदी ने बताया कि एक पोस्ट ग्रेजुएट युवक नौकरी की सिफारिश के लिए उनके पास पहुंचा. वह बार-बार अपनी डिग्री का जिक्र कर रहा था. तब दादाजी धर्माधिकारी ने उससे पूछा कि उसे क्या काम आता है. क्या वह गाड़ी चला सकता है या खाना बना सकता है? युवक के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था. वह सिर्फ अपनी डिग्री की बात करता रहा.

पीएम मोदी ने कहा कि अब वक्त बदल रहा है. आने वाले समय में कागजी सर्टिफिकेट से ज्यादा हुनर की कद्र होगी. जिसके पास कौशल होगा, उसकी मांग बढ़ेगी.

पीएम मोदी ने कहा कि जब वह सऊदी अरब, दुबई, अबू धाबी, कतर और कुवैत जाते हैं तो वहां भारतीय कारीगरों के काम की चर्चा होती है. इन देशों के शानदार और आधुनिक शहर भारतीय कारीगरों की मेहनत से बने हैं. वहां की रॉयल फैमिली भी उनके हुनर की तारीफ करती है.

''आप लिखकर रखिए वक्त बदल रहा है ये कागजी सर्टिफिकेट ले करके घूमने वालों से ज्यादा हुनरवालों की कद्र होने वाली है जिसके पास कौशल है जिसके पास हुनर है उसकी मांग बढ़ने वाली है''- पीएम मोदी #PMModi #Lucknow #SkillConvocationCeremony #SkillDevelopment #YouthEmpowerment #UttarPradesh https://t.co/CJBO2xaab4 — AajTak (@aajtak) November 21, 2026

उन्होंने कहा कि आज दुनिया के कई देश भारत से हर साल हजारों कुशल कामगारों की मांग कर रहे हैं. उन्हें सिर्फ यूनिवर्सिटी से पढ़े युवा नहीं, बल्कि ITI से प्रशिक्षित लोग भी चाहिए. आने वाले 20 साल भारत के लिए बहुत अहम हैं. 21वीं सदी का भारत कौशल को सम्मान देकर ही आगे बढ़ सकता है.

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'जिसके पास हुनर है, उसका रोजगार कोई नहीं छीन सकता'

पीएम मोदी ने AI से नौकरियां जाने की आशंका पर भी बात की. उन्होंने कहा कि आज चर्चा हो रही है कि AI लोगों का रोजगार छीन लेगा. लेकिन जिसके पास हुनर है, उसका रोजगार कोई नहीं छीन सकता. उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे सिर्फ डिग्री और सर्टिफिकेट तक सीमित न रहें, बल्कि कोई न कोई हुनर जरूर सीखें.

पीएम मोदी ने कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय कई कामगार अपने गांव लौट गए थे. तब लोगों को समझ आया कि पैसा होने के बावजूद हुनरमंद कामगारों के बिना रोजमर्रा का काम चलाना मुश्किल है. उस दौर में स्किल वर्कर्स ने कई जरूरी सेवाओं को संभाला था.

उन्होंने कहा कि हुनर सीखने वाला युवा सिर्फ मशीनों पर काम नहीं करता, बल्कि लोगों की जिंदगी आसान बनाता है. इससे देश की ताकत भी बढ़ती है. एक समय भारत मोबाइल फोन आयात करता था. लेकिन आज देश में मोबाइल फोन बन रहे हैं और दुनिया के कई देशों में भेजे जा रहे हैं.

पीएम मोदी ने कहा कि 2014 के बाद उनकी सरकार ने एक दशक में करीब 5 हजार नई ITI बनाई हैं. ITI में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या भी 5 लाख से ज्यादा बढ़ी है. इनमें लड़कियों की संख्या ढाई गुना से ज्यादा हो गई है.

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उन्होंने कहा कि ITI में ट्रेनिंग की गुणवत्ता, अच्छे शिक्षक और आधुनिक सुविधाएं सरकार की प्राथमिकता हैं. पहले कई जगह पुराने ट्रेड ही पढ़ाए जाते थे. लेकिन अब ITI में 30 से ज्यादा नए जमाने के ट्रेड शुरू किए गए हैं.

इनमें एयरोनॉटिकल स्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ड्रोन टेक्नीशियन, ग्रीन हाइड्रोजन, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे कोर्स शामिल हैं. इसके अलावा एनिमेशन, स्पेशल इफेक्ट और सेमीकंडक्टर टेक्नीशियन की ट्रेनिंग भी दी जा रही है. पीएम मोदी ने कहा कि ये कोर्स आज और आने वाले समय की जरूरतों को ध्यान में रखकर शुरू किए गए हैं.

'बड़े अस्पताल भी ITI के हुनरमंद युवाओं के बिना नहीं चल सकते'

पीएम मोदी ने कहा कि किसी अस्पताल में कितने ही बड़े डॉक्टर क्यों न हों, लेकिन वहां लगी मशीनों को चलाने के लिए प्रशिक्षित लोगों की जरूरत होती है. अगर मशीनें चलाने वाले ITI के युवा न हों तो अस्पताल का काम भी प्रभावित होगा. ITI के छात्रों के हुनर में उन्हें देश की ताकत दिखाई देती है.

''आपके सामने इस समय पूरा आसमान है बड़े सपने देखिए ..अपने कौशल का विकास करिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा दीजिए'' – पीएम मोदी #PMModi #Lucknow #SkillConvocationCeremony #SkillDevelopment #YouthEmpowerment #UttarPradesh https://t.co/00tQWyZYsV — AajTak (@aajtak) November 21, 2026

उन्होंने कहा कि ITI का पाठ्यक्रम बदलने, मशीनों को आधुनिक बनाने और ट्रेनरों को नई तकनीक सिखाने की जरूरत है. ट्रेनिंग का सीधा संबंध इंडस्ट्री से भी होना चाहिए. इसी दिशा में पीएम सेतु योजना के तहत 60 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं.

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'देश में प्लंबर तक की कमी पड़ गई थी'

पीएम मोदी ने कहा कि देश में तेजी से विकास होने से हुनरमंद कामगारों के लिए रोजगार के नए मौके बन रहे हैं. उन्होंने गरीबों के लिए बने घरों का उदाहरण दिया. पीएम मोदी के मुताबिक, जब चार करोड़ गरीबों के घर बने तो इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर और दूसरे कारीगरों को काम मिला. पानी और बिजली की सुविधाएं पहुंचाने में भी हुनरमंद युवाओं की भूमिका रही.

उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान गैस सप्लाई पर बने संकट का जिक्र किया. पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने शहरों में हर दिन कम से कम एक लाख घरों तक पाइप से गैस पहुंचाने का लक्ष्य रखा था. लेकिन समीक्षा के दौरान पता चला कि रोजाना 20 से 23 हजार से ज्यादा कनेक्शन नहीं दिए जा पा रहे थे. इसकी वजह प्लंबर की कमी थी. पीएम मोदी ने कहा कि सरकार काम और पैसा देने को तैयार थी, लेकिन पर्याप्त प्लंबर नहीं मिल रहे थे. इससे पता चलता है कि हुनरमंद लोगों की कितनी जरूरत है.

#WATCH | Lucknow, Uttar Pradesh: Prime Minister Narendra Modi says, "A few months ago, when war broke out in West Asia, gas supply was disrupted; whether LPG would be available or not, clouds of crisis loomed. And our special admirers were thrilled, saying, "Now gas will not be available, stoves will not burn, people will go hungry, and queues will form at petrol pumps". You must have seen it; pick up the newspapers and see what all was being said. Yet nothing of the sort happened. When the Strait of Hormuz crisis emerged regarding whether Liquefied Petroleum Gas (LPG) shipments would arrive or not... the government decided that we must provide at least one lakh Piped Natural Gas (PNG) connections daily... I used to ask, 'Why doesn't your figure go beyond 15,000–20,000?'... Do you know what answer I got? They said, 'Sir, we have put in all our strength; we are not finding plumbers; there is a shortage of plumbers.' Look at your strength; the country was yearning for plumbers!" (Source: ANI/DD) — ANI (@ANI) November 21, 2026

पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले समय में सोलर पावर से जुड़े सेक्टर में बड़ी संख्या में कुशल कामगारों की जरूरत होगी. देश में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाने और फिटनेस से जुड़े कारोबार भी बढ़ रहे हैं. इन क्षेत्रों में भी युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके बनेंगे. उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की स्किल्ड कैपिटल बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. इसमें ITI के छात्रों और हुनरमंद युवाओं की अहम भूमिका होगी.

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2027 में ग्रेटर नोएडा में होगी वर्ल्डस्किल्स एशिया प्रतियोगिता

पीएम मोदी ने कहा कि भारत अगले साल यानी 2027 में वर्ल्डस्किल्स एशिया प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा. यह आयोजन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में होगा. इसमें एशिया के कई देशों के युवा हिस्सा लेने आएंगे. उन्होंने कहा कि यह आयोजन उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए भी बड़ा मौका होगा.

''अगले साल 2027 में भारत वर्ल्ड स्किल्स एशिया प्रतियोगिता की मेजबानी करने जा रहा है और ये आयोजन यूपी के ग्रेटर नोएडा में होने वाला है'' – पीएम मोदी #PMModi #Lucknow #SkillConvocationCeremony #SkillDevelopment #YouthEmpowerment #UttarPradesh https://t.co/drxvvIOTEZ — AajTak (@aajtak) November 21, 2026

पीएम मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज देश के विकास को गति दे रहा है. एक समय यहां के युवाओं के सामने रोजगार और आगे बढ़ने के मौके कम थे. लेकिन अब प्रदेश में एक्सप्रेसवे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बड़ी यूनिवर्सिटी और नई फैक्ट्रियां बन रही हैं. मोबाइल फोन बनाने वाली फैक्ट्रियों के साथ चिप बनाने की फैक्ट्री भी तैयार हो रही है.

उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन की नींद उड़ाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल भी अब उत्तर प्रदेश में बनाई जा रही है. प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों से युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुल रहे हैं.

'अब बेटियां रात 11 बजे भी काम करके घर लौट रही हैं'

पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा का भी जिक्र किया. उन्होंने काशी में एक फैक्ट्री के उद्घाटन का किस्सा सुनाया. पीएम मोदी ने बताया कि वहां एक युवती ने उनसे कहा कि वह रात 11 बजे तक फैक्ट्री में काम करती है और फिर सुरक्षित घर लौट जाती है.

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पीएम मोदी ने कहा कि यह सामान्य बात नहीं है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में सुरक्षा का माहौल बना है. सुरक्षा का एहसास और भरोसा ही विकसित भारत बनाने में मदद करेगा.

#WATCH | Lucknow, Uttar Pradesh: Prime Minister Narendra Modi says, "We must also not forget what used to happen in Uttar Pradesh earlier. A few days ago, I was in my parliamentary constituency, Kashi. A factory was inaugurated there. A young daughter there told me that she now works there and returns home comfortably even at 11 PM. This is no ordinary thing; the people of Uttar Pradesh know what it used to mean for a daughter to step out of the house after sunset. Under the leadership of Yogi ji, the BJP government here has created this atmosphere of security." (Source: ANI/DD News) — ANI (@ANI) November 21, 2026

आखिर में पीएम मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने और अपने कौशल को लगातार बेहतर बनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि युवा अपने हुनर से अपने सपनों को पूरा करें और समाज के विकास में योगदान दें. उन्होंने भरोसा दिलाया कि जब भी युवाओं को लगेगा कि वे अकेले हैं, वह उनके साथ खड़े हैं.

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