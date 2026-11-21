प्रशासनिक कामकाज, सरकारी बैठकों और फाइलों के बीच व्यस्त रहने वाली मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की कलेक्टर शीला दाहिमा का एक बार फिर संगीत, गायन और फिल्मी अंदाज देखने को मिला है. इस बार वह चश्मा लगाकर पाप सिंगर की तरह हिंदी फिल्म 'ये जवानी है दीवानी' का मशहूर गाना 'दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड' गाती नजर आ रही हैं. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इससे पहले भी कलेक्टर शीला दाहिमा के गाने और डांस के वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खिया बटोर चुके हैं.

और पढ़ें

पिछले माह कलेक्टर शीला दाहिमा का खुद की आवाज में फिल्मी गीत लेके पहला-पहला प्यार का वीडियो सामने आया था. अब एक और गाना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में श्योपुर कलेक्टर शीला दाहिमा चश्मा लगाए नजर आ रही हैं. वह रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की फिल्म 'ये जवानी है दीवानी' के हिट गाने 'दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड' को अपनी आवाज में गा रही हैं. गाने के बोल और उनकी प्रस्तुति का अंदाज लोगों का ध्यान खींच रहा है. यह वीडियो 19 नवंबर को सामने आया और अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो कर चर्चा का विषय बन गया है.

2015 बैच की अधिकारी हैं शीला दाहिमा

कलेक्टर शीला दाहिमा ने फोन कॉल पर बातचीत में बताया कि गाने का वीडियो 2-3 साल पहले का है. संगीत और अभिरुचियां सकारात्मक जीवन जीने में सहायक होती हैं. मुझे बचपन से ही संगीत में रुचि रही है. आईएएस की तैयारी के दौरान उन्होंने संगीत की औपचारिक शिक्षा नहीं ली, लेकिन संगीत सुनने और खुद अभ्यास करने का सिलसिला जारी रखा.

Advertisement

आपको बता दें कि शीला दाहिमा 2015 बैच की IAS अधिकारी हैं. अप्रैल 2026 में उन्हें श्योपुर जिले का कलेक्टर बनाया गया था. इससे पहले वह मध्य प्रदेश शासन के सहकारिता विभाग में उप सचिव के पद पर कार्यरत थीं. जिले की प्रशासनिक जवाबदारी के साथ ही उनके संगीत और कला के प्रति लगाव का यह पक्ष भी समय-समय पर सामने आता रहा है. उनका नया पॉप सिंगर अंदाज एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है.

---- समाप्त ----