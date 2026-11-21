अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन शादी करके जिंदगी का नया सफर शुरू कर चुके हैं. 11 नवंबर को दोनों ने ग्रीस में शाही शादी रचाई. परिवार और करीब लोगों दोनों की खुशियों का हिस्सा बने. शादी के 10 दिन बाद काव्या और अनिरुद्ध ने चेन्नई में ग्रैंड रिसेप्शन रखा, जिसमें कई VVIP मेहमान शामिल हुए. अपने रिसेप्शन कपल बेहद स्टाइलिश और खूबसूरत लगा.

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अनिरुद्ध-काव्या का रिसेप्शन

रिसेप्शन पर दूल्हे राजा अनिरुद्ध ने डार्क मैरून और ब्लैक शेड की हैवी एम्ब्रॉयडरी वाली इंडो-वेस्टर्न शेरवानी पहनी. दूसरी ओर काव्या मारन रेड कलर की खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी वाले लहंगा सेट में नजर आईं. रिसेप्शन पर काव्या और अनिरुद्ध ने अपने लुक को ट्रेडशिनल और मॉर्डन टच दिया. काव्या और अनिरुद्ध ने हंसते हुए कैमरे पर पोज दिया. रेड आउटफिट के साथ काव्या ने कानों में इयररिंग, ओपन हेयर और ग्लोइंग संग अपना लुक कंप्लीट किया.

काव्या मारन और अनिरुद्ध रविचंदर आलीशान लाइफ जीते हैं, लेकिन रिसेप्शन पर उन्होंने एकदम सिंपल लुक रखकर फैंस का दिल जीत लिया. काव्या-अनिरुद्ध की सादगी उनके चाहने वालों को हमेशा इंप्रेस कर जाती है.

पहुंचे ये मेहमान

काव्या और अनिरुद्ध का रिसेप्शन कई बड़े सितारों, राजनीति दिग्गजों और क्रिकेटर्स की महफिल से सजा दिखा. कमल हासन, भुवनेश्वर कुमार और सीएम एमके स्टालिन जैसे दिग्गज लोग दूल्हा-दुल्हन को आशीर्वाद देने पहुंचे. चेन्नई के आईटीसी ग्रैंड चोला होटल में आयोजित इस खास समारोह में एक्ट्रेस राधिका सरथकुमार भी अपने बेटे राहुल के साथ पहुंचीं. वहीं सोनिया गांधी ने न्यूलीवेड्स के लिए खास खत लिखा. एटली अपनी पत्नी प्रिया के साथ अनिरुद्ध और काव्या के रिसेप्शन में शामिल हुए. तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी काव्या और अनिरुद्ध की खुशियों का हिस्सा बने.

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फैंस अनिरुद्ध और काव्या को नए सफर की बधाई दे रहे हैं. फिलहाल रिसेप्शन में मेहमानों का आना-जाना लगा है.

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