नोएडा एलिवेटेड रोड पर LPG से भरे ट्रक में आग, फायर टीम ने टाला बड़ा हादसा

नोएडा के एलिवेटेड रोड पर LPG सिलेंडर से भरे ट्रक में आग लगने से हड़कंप मच गया. घटना सेक्टर-18 से सेक्टर-61 जाने वाले एलिवेटेड रोड की है. ट्रक के नीचे से धुआं निकल रहा था. LPG से भरा ट्रक होने की जानकारी मिलते ही फायर विभाग और ट्रैफिक पुलिस तुरंत हरकत में आ गए. मामला सेक्टर-24 थाना क्षेत्र में स्थित एलिवेटेड रोड का है. सूचना मिलते ही फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची. LPG से भरे ट्रक में आग लगी होने के कारण एहतियात के तौर पर फायर विभाग ने पांच गाड़ियां मौके पर भेजीं.

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ट्रैफिक पुलिस की मदद से रास्ता कराया बंद

फायर विभाग की टीम ने ट्रैफिक पुलिस की मदद से मौके पर रास्ता भी रुकवाया, ताकि आग की स्थिति को देखते हुए किसी तरह का खतरा न बढ़े. मौके पर पहुंचने के बाद फायर टीम ने देखा कि आग ट्रक के काफी नीचे की तरफ लगी हुई थी. फायर विभाग की टीम ने तुरंत आग बुझाने का काम शुरू किया. टीम की तत्परता से आग को फैलने से पहले ही काबू कर लिया गया. इससे एलिवेटेड रोड पर एक बड़े हादसे का खतरा टल गया.

फायर विभाग की ओर से बताया गया कि घटना की सूचना करीब 1:50 बजे मिली थी. सूचना में बताया गया था कि LPG से भरे ट्रक में आग लगी है. इसके बाद मौके पर पांच फायर गाड़ियां भेजी गईं और ट्रैफिक पुलिस की मदद से रास्ता रुकवाया गया. फायर विभाग की कार्रवाई के बाद मौके पर ट्रैफिक को सामान्य कर दिया गया और दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही जोड़ दी गई. फिलहाल ट्रक को वहां से हटाने की कार्रवाई की जा रही है.

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आग लगने की वजह अबतक साफ नहीं हो पाई

ट्रक में आग किस वजह से लगी, इसकी जानकारी अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है. आग की चपेट में आने से ट्रक को कितना नुकसान हुआ है, इसकी भी जानकारी सामने नहीं आई है. घटना में कोई व्यक्ति घायल या हताहत हुआ है या नहीं, इसकी आधिकारिक पुष्टि भी अभी नहीं हुई है.



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