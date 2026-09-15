Kal Ka Rashifal 16 September 2026: कल 6 राशियां होंगी मालामाल, बनेगा ये राजयोग, यहां पढ़ें पूरा राशिफल

Kal Ka Rashifal 16 September 2026: कल बुधवार है. बुधवार को सभी 12 राशियों के जातकों के जीवन में आने वाले व्यावहारिक उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा. तो चलिए अब जानते हैं 16 सितंबर का पूरा राशिफल.

और पढ़ें

मेष राशि: महत्वपूर्ण मामलों में बनाए रखें सजगता, परिजनों का मिलेगा पूरा साथ

मेष राशि के जातकों को महत्वपूर्ण मामलों में सजगता बनाए रखने की जरूरत है. परिजनों की मदद लगातार बनी रहेगी और बड़ों की सीख पर ध्यान दें.

व्यक्तिगत विषयों में सजग रहें और भेंटवार्ता के लिए समय लेकर जाएं. अप्रत्याशित घटनाक्रम बन सकता है, इसलिए पूरी तैयारी से आगे बढ़ें. कारोबार में लापरवाही से बचें और धैर्य से काम लें.

शुभ अंक (Lucky Number): 5, 7, 8 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): गुड़ समान

कल का उपाय (kal ke upay): विघ्नहर्ता भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. मोदक मिष्ठान्न चढ़ाएं. 'ओम् बुं बुधाय नमः' का जाप करें. हरे रंग की वस्तुएं दान करें. सावधान रहें.

वृष राशि: टीम का साथ बढ़ाएगा आत्मविश्वास, व्यापार में बनी रहेगी सकारात्मकता

वृष राशि के जातकों को टीम का साथ मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. प्रभावशाली लोगों से बेहतर तालमेल बना रहेगा और योजनाओं का विस्तार होगा.

Advertisement

मित्रों से घनिष्ठता बढ़ेगी और करीबियों का सहयोग आपको उत्साहित रखेगा. व्यापार में सकारात्मक स्थिति बनी रहेगी. धन-संपत्ति में सुधार आएगा और दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा.

शुभ अंक (Lucky Number): 5, 6, 7 और 8

शुभ रंग (Lucky Color): सिल्वर कलर

कल का उपाय (kal ke upay): विघ्नहर्ता भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. मोदक मिष्ठान्न चढ़ाएं. 'ओम् बुं बुधाय नमः' का जाप करें. हरे रंग की वस्तुएं दान करें. अनुबंधों को गति दें.

मिथुन राशि: मेहनत से बनेगी तरक्की की राह, नए लोगों पर न करें भरोसा

मिथुन राशि के जातक करियर और कारोबार में अपनी मेहनत से सफलता की राह बनाएंगे. परिश्रम से परिणाम आपके पक्ष में संवरेंगे.

कला-कौशल और पेशेवरता में वृद्धि होगी. विरोधियों की कूटनीति से बचें और किसी निर्णय में जल्दबाजी न दिखाएं. नए लोगों पर तुरंत भरोसा करने से बचें और काम पर ध्यान दें.

शुभ अंक (Lucky Number): 5, 7 और 8

शुभ रंग (Lucky Color): लाइट ग्रीन

कल का उपाय (kal ke upay): विघ्नहर्ता भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. मोदक मिष्ठान्न चढ़ाएं. 'ओम् बुं बुधाय नमः' का जाप करें. हरे रंग की वस्तुएं दान करें. अफवाह से बचें.

कर्क राशि: प्रभावशाली लोगों से होगी भेंट, प्रतिस्पर्धा में मिलेगी सफलता

कर्क राशि के जातकों की प्रभावशाली लोगों से भेंट होगी, जिससे निजी रिश्ते संवरेंगे. मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा और रचनात्मकता बढ़ेगी.

Advertisement

उद्योग और व्यापार में विश्वास बढ़ा रहेगा. आप अपने नेतृत्व और प्रबंधन को संवारेंगे. प्रतिस्पर्धा में सफलता हासिल होगी और अध्ययन-अध्यापन में आगे रहेंगे.

शुभ अंक (Lucky Number): 2, 5, 7 और 8

शुभ रंग (Lucky Color): मूनस्टोन

कल का उपाय (kal ke upay): विघ्नहर्ता भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. मोदक मिष्ठान्न चढ़ाएं. 'ओम् बुं बुधाय नमः' का जाप करें. हरे रंग की वस्तुएं दान करें. शिक्षण बढ़ाएं.

सिंह राशि: निजी मामलों को दें प्राथमिकता, बहस और विवाद से रहें दूर

सिंह राशि के जातक निजी मामलों को अपनी प्राथमिकता में रखेंगे. व्यक्तिगत जरूरतों पर ध्यान देंगे और प्रबंधन में सहजता रहेगी.

अनुभवियों से सीख-सलाह लेकर काम करें. परिवार के मामलों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है. बहस और विवाद में तुरंत प्रतिक्रिया न दें तथा स्वार्थ भाव का त्याग करें.

शुभ अंक (Lucky Number): 1, 5 और 7

शुभ रंग (Lucky Color): पिस्ता कलर

कल का उपाय (kal ke upay): विघ्नहर्ता भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. मोदक मिष्ठान्न चढ़ाएं. 'ओम् बुं बुधाय नमः' का जाप करें. हरे रंग की वस्तुएं दान करें. समझ बढ़ाएं.

कन्या राशि: घर में बढ़ेगी सभी की खुशी, वाणिज्यिक यात्राएं रहेंगी सफल

कन्या राशि के जातक घर में सभी की खुशी बढ़ाएंगे और किसी उत्सव में शामिल हो सकते हैं. सामाजिक कार्यों से आपका लगाव बना रहेगा.

Advertisement

चर्चा और संवाद में आपका व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. भाई-बंधुओं से नजदीकियां बढ़ेंगी और वाणिज्यिक यात्राएं संभव होंगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 5, 7 और 8

शुभ रंग (Lucky Color): सिल्वर

कल का उपाय (kal ke upay): विघ्नहर्ता भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. मोदक मिष्ठान्न चढ़ाएं. 'ओम् बुं बुधाय नमः' का जाप करें. हरे रंग की वस्तुएं दान व प्रयोग करें. साहस बढ़ाएं.

तुला राशि: स्वजनों के आगमन से बढ़ेगी रौनक, धन-संपत्ति के मामलों में आएगी तेजी

तुला राशि के जातकों के घर पर स्वजनों का आगमन बढ़ेगा. अपनों से प्रभावपूर्ण संवाद बनाए रखेंगे और योजनानुसार आगे बढ़ेंगे.

निजी संबंधों में सुधार आएगा. धन-संपत्ति के विषयों में तेजी आएगी और बचत पर जोर रहेगा. आपको आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे और आपकी आर्थिक मजबूती बढ़ेगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 5, 6, 7 और 8

शुभ रंग (Lucky Color): एक्वा ब्लू

कल का उपाय (kal ke upay): विघ्नहर्ता भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. मोदक मिष्ठान्न चढ़ाएं. 'ओम् बुं बुधाय नमः' का जाप करें. हरे रंग की वस्तुएं दान करें. साजसज्जा बढ़ाएं.

वृश्चिक राशि: संवाद से प्रभावित होंगे लोग, लक्ष्यों को बखूबी साधेंगे जातक

वृश्चिक राशि के जातकों का लोगों से बेहतर संवाद बना रहेगा. आपकी कार्ययोजनाएं गति पकड़ेंगी और महत्वपूर्ण कार्य आपके पक्ष में बनेंगे.

Advertisement

आपकी वाणी और व्यवहार में आत्मविश्वास दिखेगा. रिश्तों में मधुरता रहेगी और आप अपने लक्ष्यों को बखूबी साधेंगे. रचनात्मक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 5, 7, 8 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): गेंहुंआ

कल का उपाय (kal ke upay): विघ्नहर्ता भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. मोदक मिष्ठान्न चढ़ाएं. 'ओम् बुं बुधाय नमः' का जाप करें. हरे रंग की वस्तुएं दान करें. तेजी दिखाएं.

धनु राशि: बजट पर बनाए रखें नियंत्रण, दिखावे और अतिउत्साह से बचें

धनु राशि के जातकों को किसी आर्थिक दबाव में आने से बचना चाहिए. खर्चों की अधिकता बनी रह सकती है, इसलिए बजट पर नियंत्रण रखें.

करियर और कारोबार के लेन-देन में अनुशासन बनाए रखें. विदेश से जुड़े मामलों में सक्रियता दिखेगी. सूझबूझ से आगे बढ़ें और किसी भी तरह के दिखावे से बचें.

शुभ अंक (Lucky Number): 3, 7 और 8

शुभ रंग (Lucky Color): पाइनेपल

कल का उपाय (kal ke upay): विघ्नहर्ता भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. मोदक मिष्ठान्न चढ़ाएं. 'ओम् बुं बुधाय नमः' का जाप करें. हरे रंग की वस्तुएं दान करें. दिखावे से बचें.

मकर राशि: करियर में बनी रहेगी सहजता, व्यवसाय में सफलता से बढ़ेगा उत्साह

मकर राशि के जातकों के करियर में सहजता बनी रहेगी. व्यवसाय में मिलने वाली सफलता से आपका उत्साह बढ़ेगा.

Advertisement

आर्थिक मामलों में उल्लेखनीय प्रगति होगी. लाभ और उन्नति के अवसर बढ़ेंगे. परिजनों से भेंट होगी और आप अपने महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों को आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे.

शुभ अंक (Lucky Number): 5, 7 और 8

शुभ रंग (Lucky Color): लहसुनिया

कल का उपाय (kal ke upay): विघ्नहर्ता भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. मोदक मिष्ठान्न चढ़ाएं. 'ओम् बुं बुधाय नमः' का जाप करें. हरे रंग की वस्तुएं दान करें. तेजी बढ़ाएं.

कुंभ राशि: प्रशासनिक कार्य पक्ष में बनेंगे, विरोधियों में दिखेगी हताशा

कुंभ राशि के जातकों के प्रशासनिक कार्य पक्ष में बनेंगे. प्रबंधन के क्षेत्र में आप अपेक्षा से बेहतर परिणाम देंगे.

लाभ और प्रभाव में बढ़त बनी रहेगी. आप अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित रहेंगे. अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न रहेगा और आपके विरोधियों में हताशा देखने को मिलेगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 5, 7 और 8

शुभ रंग (Lucky Color): फिरोजी

कल का उपाय (kal ke upay): विघ्नहर्ता भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. मोदक मिष्ठान्न चढ़ाएं. 'ओम् बुं बुधाय नमः' का जाप करें. हरे रंग की वस्तुएं दान करें. ध्यान बढ़ाएं.

मीन राशि: भाग्य की राह पर बढ़ेंगे आगे, धार्मिक कार्यों को मिलेगा बल

मीन राशि के जातक भाग्य के सहारे तेजी से आगे बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में तेजी आएगी और परिणाम आपके पक्ष में बनेंगे.

Advertisement

आप अपनी मन की बात कहने में सफल रहेंगे. योजनाओं के संचालन में सफलता मिलेगी. उच्च शिक्षा पर जोर रहेगा और धर्म-आस्था के प्रति आपका विश्वास मजबूत होगा.

शुभ अंक (Lucky Number): 3, 7 और 8

शुभ रंग (Lucky Color): लेमन

कल का उपाय (kal ke upay): विघ्नहर्ता भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. मोदक मिष्ठान्न चढ़ाएं. 'ओम् बुं बुधाय नमः' का जाप करें. हरे रंग की वस्तुएं दान करें. तीर्थ जाएं.

---- समाप्त ----