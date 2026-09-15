'सूअर की तरह...', 70 हजार देकर भी ऐसी जगह रह रही एक्ट्रेस, नजारा देख हैरान फैन्स

आंचल खुराना टेलीविजन की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं. वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती हैं और वहां अकसर अपनी निजी राय शेयर करती रहती हैं. आंचल बेबाक लोगों में से हैं, जो कुछ भी बोलने से झिझकती नहीं हैं. वो यूट्यूब वीडियोज भी बनाती हैं और फैन्स को निजी जिंदगी की झलक दिखाती हैं. अब एक्ट्रेस ने मुंबई स्थित अपने 1BHK घर का टूर कराया है. आंचल ने बताया कि वो किराए के घर में रहती हैं, जिसके लिए वो हर महीने 70 हजार रुपये अदा करती हैं.

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होम टूर कराने के साथ उन्होंने घर की जो सच्चाई बताई है, वो जानकर फैन्स हैरान हैं. आइए जानते हैं कि आंचल ने ऐसा क्या कहा, जिसने हर किसी को शॉक कर दिया.

मुंबई की हकीकत

आंचल ने अपने व्लॉग में बताया कि मुंबई में जिस 1 बीएचके फ्लैट में वो रहती हैं, उसका हर महीने किराया 70 हजार रुपये है. उन्होंने कहा कि इस समय इंडस्ट्री के जो हालात चल रहे हैं. वो देखते हुए मुंबई में घर बनाने में 400-500 साल लग जाएंगे. 70 हजार रुपये देने के बावजूद घर के आसपास कोई गार्डन, स्विमिंग पूल या समुद्र का खूबसूरत नजारा नहीं है. उनके फ्लैट की खिड़कियों से दूर तक फैली चॉल और झुग्गी बस्ती दिखाई देती हैं. वो कहती हैं कि हम क्या कर सकते हैं? इतने बजट में इतना ही मिलता है.'

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अपने छोटे से घर का नजारा दिखाते हुए आंचल कहती हैं कि 'ये हमारी छोटी सी रसोई है, जो सामान से भरी हुई है. यहीं पर मैं अपना वॉशिंग मशीन भी रखती हूं.'

एक्ट्रेस को इंडस्ट्री में 14 साल से अधिक का समय हो गया है, लेकिन वो अब तक अपनी कमाई से ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाई हैं. वो कहती हैं कि लोग कमरा साफ करके अपने घर का वीडियो बनाते हैं, हम जैसे रियल में रहते हैं वैसे ही बनाते हैं. गंध में, सुअर की तरह रहती हूं मैं, गंध में पड़ी रहती हूं. मेरे घर में खिड़कियां इतनी हैं कि पूछो मत. एक्ट्रेस ने अपने घर का एक छोटा सा कमरा भी दिखाया, जिसे वो अपने कपड़े, डिजाइनर बैग रखने के लिए इस्तेमाल करती हैं. उसी रूम में वो पूजा-पाठ भी करती हैं.

आंचल का ये वीडियो दर्शकों के मन में कई सवाल खड़े कर रहा है. कैमरे के सामने अपनी एक्टिंग से दिल जीतने वाले कई एक्टर्स आज भी किराए के घर पर रहते हैं. क्या घंटों काम करने के बावजूद उन्हें इतने पैसे नहीं मिलते कि वो अपने लिए एक घर बना सकें. लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अगर उनके पास लाखों के बैग और कपड़े हैं, तो वो एक अच्छा घर क्यों नहीं ले सकतीं. कलाकारों की जिंदगी के इस सच ने सबको हैरान कर दिया है.

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