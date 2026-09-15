Mushroom Do Pyaza Recipe: रोज की दाल-सब्जी से हो गए हैं बोर? लंच में ट्राई करें क्रीमी और मसालेदार मशरूम दो प्याजा

Mushroom Do Pyaza Recipe: अगर आप लंच में रोज-रोज एक जैसी सब्जी खाकर बोर हो गए हैं और इस बार कुछ अलग और टेस्टी बनाना चाहते हैं तो मशरूम दो प्याजा ट्राई कर सकते हैं. मशरूम से कई तरह की डिश बनाई जाती हैं लेकिन आपको मसालेदार और थोड़ी क्रीमी ग्रेवी वाली सब्जी पसंद है तो यह रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी. इसमें मशरूम को प्याज, टमाटर और कुछ मसालों के साथ पकाया जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है. भुने हुए मशरूम और प्याज की वजह से इसमें हल्का क्रिस्पी टेक्सचर भी आता है जो खाने में काफी अच्छा लगता है.
मशरूम दो प्याजा को आप लंच या डिनर में रोटी, पराठे, नान या जीरा राइस के साथ सर्व कर सकते हैं. खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ती और यह घर पर आसानी से तैयार हो जाती है. आइए जानते हैं घर पर मशरूम दो प्याजा बनाने की आसान रेसिपी.
इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)
250 ग्राम मशरूम
2 बड़े प्याज
2 टमाटर
1 बड़ा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट
2 बड़े चम्मच तेल या मक्खन
आधी छोटी चम्मच जीरा
आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर
1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर
1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर
आधी छोटी चम्मच गरम मसाला
नमक स्वादानुसार
2 से 3 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम
2 बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया