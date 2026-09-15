एक्ट्रेस संग सड़क पर खौफनाक हरकत! कार को मारी टक्कर, जबरन खींचा, सुप्रिया सुले बोलीं- एक्शन लें CM

मराठी एक्ट्रेस कल्याणी नंदकिशोर ने अपने साथ हुए एक डरावने सड़क हादसे का खुलासा किया है. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि मुंबई से सातारा जाते वक्त पुणे के नजदीक नवलें ब्रिज के पास कुछ लोगों ने उनकी कार को जानबूझकर टक्कर मारी और इसके बाद उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश की.

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कल्याणी के मुताबिक, कार रोकने के बाद इन लोगों ने उनके साथ बदसलूकी की और उन्हें जबरदस्ती अपनी गाड़ी में ले जाने की कोशिश भी की. इस दौरान उनके हाथ पर चोट के निशान आए. एक्ट्रेस ने वीडियो में इस घटना को लेकर महिलाओं की सुरक्षा पर भी सवाल उठाए.

नवलें ब्रिज के पास क्या हुआ?

कल्याणी ने बताया कि वह मुंबई से सातारा की तरफ जा रही थीं. इसी दौरान नवलें ब्रिज के पास कुछ लोगों ने उनकी कार को जानबूझकर टक्कर मारकर रोक लिया. उनका आरोप है कि इसके बाद उनसे पैसे की मांग की गई.

मामला यहीं नहीं रुका. कल्याणी के मुताबिक, उन लोगों ने उन्हें जबरदस्ती अपनी कार में ले जाने की कोशिश की. खुद को बचाने की कोशिश में उनके हाथ पर चोट भी आई. एक्ट्रेस ने अपनी आपबीती बताते हुए यह सवाल भी उठाया कि अगर एक महिला के साथ सड़क पर ऐसी स्थिति पैदा हो जाए तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है.

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रात 11 बजे पहुंचीं थाने, सुबह 6 बजे तक चली शिकायत की प्रक्रिया

कल्याणी ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में बताया कि उन्होंने इस मामले में नरहे पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने महिला पुलिस अधिकारी वर्षा देशमुख और ठिटे साहेब का सहयोग के लिए शुक्रिया भी अदा किया.

हालांकि, शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को लेकर एक्ट्रेस ने सवाल जरूर उठाए. कल्याणी के मुताबिक, वह रात करीब 11 बजे पुलिस स्टेशन पहुंची थीं और सुबह 6 बजे तक वहीं रहीं. उन्होंने सोशल मीडिया वीडियो में अपने अनुभव को साझा करते हुए यह भी बताया कि पुलिस शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया उनके लिए कितनी लंबी रही.

सुप्रिया सुले ने की सख्त कार्रवाई की मांग

इस मामले ने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल पैदा कर दी है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की नेता सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस से मामले को गंभीरता से लेने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की.

सुप्रिया सुले ने लिखा कि पुणे के नवलें ब्रिज इलाके में कुछ लोगों के कल्याणी नंदकिशोर की कार रोककर उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश की घटना सामने आई है. उन्होंने इसे बेहद गंभीर और आपत्तिजनक घटना बताया.

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सुले ने पुणे की कानून-व्यवस्था पर भी चिंता जताई और कहा कि गृह विभाग के अधीन आने वाले इलाके में इस तरह नागरिकों को परेशान किया जाना चिंता का विषय है. उन्होंने राज्य के गृह मंत्री से मामले को गंभीरता से लेने और संबंधित लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की अपील की.

कल्याणी ने महाराष्ट्र सरकार से भी लगाई गुहार

कल्याणी नंदकिशोर ने अपने वीडियो के आखिर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री से भी इस मामले में सख्त कदम उठाने की अपील की है. फिलहाल एक्ट्रेस की ओर से लगाए गए आरोपों और दर्ज शिकायत के बाद मामले को लेकर पुलिस की आगे की कार्रवाई पर नजर है. कल्याणी ने जिस तरह अपनी आपबीती सोशल मीडिया पर साझा की है, उससे सड़क पर महिलाओं की सुरक्षा और शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हुए हैं.

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