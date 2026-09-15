नोएडा: करोड़ों की लागत वाला एलिवेटेड रोड अचानक धंसा, 20 फीट लंबा और और 10 फीट गहरा गड्ढा देख मचा हड़कंप

नोएडा के एक बेहद महत्वपूर्ण एलिवेटेड रोड पर अचानक सड़क धंसने से हड़कंप मच गया. सेक्टर-61 से सेक्टर-18 के बीच बने करीब 4.8 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड पर एक जगह सड़क धंस गई. सड़क धंसने से करीब 20 फीट लंबा और 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया. गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ.

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यह एलिवेटेड रोड नोएडा के लिए बेहद महत्वपूर्ण कड़ी है. इस रास्ते से रोजाना लाखों की संख्या में वाहन गुजरते हैं. यह एलिवेटेड रोड गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, 7X सोसाइटी और दिल्ली के डीएनडी के बीच कनेक्टिविटी का अहम हिस्सा है. ऐसे में सड़क धंसने की घटना ने इसकी सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

एहतियातन रोका गया ट्रैफिक, लगा लंबा जाम

सड़क धंसने की जानकारी सामने आने के बाद एहतियात के तौर पर एलिवेटेड रोड पर ट्रैफिक रोक दिया गया. ट्रैफिक रुकने के कारण एलिवेटेड रोड पर लंबा जाम लग गया. इस घटना की फोटो और वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए हैं. लोगों का कहना है कि जिस एलिवेटेड रोड से रोज बड़ी संख्या में वाहन गुजरते हैं, वहां सड़क का इस तरह अचानक धंसना गंभीर चिंता की बात है.

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नोएडा अथॉरिटी की कार्यप्रणाली पर सवाल

एलिवेटेड रोड पर सड़क धंसने की घटना ने एक बार फिर नोएडा अथॉरिटी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. करोड़ों रुपये की लागत से बने इस महत्वपूर्ण एलिवेटेड रोड की सड़क अचानक धंसने से निर्माण और रखरखाव की व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

वहीं, नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच कराई जा रही है. फिलहाल सबसे बड़ी राहत यही है कि सड़क धंसने की इस घटना में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ. हालांकि, जिस जगह 20 फीट लंबा और 10 फीट गहरा गड्ढा हुआ है, उसने एलिवेटेड रोड से गुजरने वाले लाखों वाहन चालकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जरूर बढ़ा दी है.

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