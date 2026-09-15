scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नोएडा: करोड़ों की लागत वाला एलिवेटेड रोड अचानक धंसा, 20 फीट लंबा और और 10 फीट गहरा गड्ढा देख मचा हड़कंप

नोएडा के सेक्टर-61 से सेक्टर-18 के बीच करीब 4.8 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड पर अचानक सड़क धंसने से करीब 20 फीट लंबा और 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया. एहतियातन ट्रैफिक रोक दिया गया, जिससे लंबा जाम लग गया. गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ. घटना के बाद नोएडा अथॉरिटी की कार्यप्रणाली और निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं.

Advertisement
X
एलिवेटेड रोड पर अचानक धंसी सड़क. (Photo: Screengrab)
एलिवेटेड रोड पर अचानक धंसी सड़क. (Photo: Screengrab)

नोएडा के एक बेहद महत्वपूर्ण एलिवेटेड रोड पर अचानक सड़क धंसने से हड़कंप मच गया. सेक्टर-61 से सेक्टर-18 के बीच बने करीब 4.8 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड पर एक जगह सड़क धंस गई. सड़क धंसने से करीब 20 फीट लंबा और 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया. गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ.

यह एलिवेटेड रोड नोएडा के लिए बेहद महत्वपूर्ण कड़ी है. इस रास्ते से रोजाना लाखों की संख्या में वाहन गुजरते हैं. यह एलिवेटेड रोड गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, 7X सोसाइटी और दिल्ली के डीएनडी के बीच कनेक्टिविटी का अहम हिस्सा है. ऐसे में सड़क धंसने की घटना ने इसकी सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

एहतियातन रोका गया ट्रैफिक, लगा लंबा जाम

सम्बंधित ख़बरें

Noida Car Thieft
नोएडा में एक युवक ने पत्नी को खुश करने के लिए चुराई कार
पुलिस गिरफ्त में पत्नी को खुश करने के लिए कार चुराने वाला युवक. (Photo: ITG)
पत्नी को खुश करने के लिए चुरा लाया कार, बोला-खरीद कर लाया हूं
अनुष्ठान के लिए नोएडा से जौनपुर बुलाया था. (Photo: Screengrab)
घर में कराया था अनुष्ठान... मन्नत पूरी नहीं हुई तो पुजारी को बना लिया बंधक
Noida Airport
नोएडा एयरपोर्ट पर पहली बार उतरे रूसी सेना के विमान, Photos
akriti chaudhary nsa detention case
नोएडा में आकृति पर NSA रद्द करने के फैसले को SC में चुनौती देगी यूपी सरकार

सड़क धंसने की जानकारी सामने आने के बाद एहतियात के तौर पर एलिवेटेड रोड पर ट्रैफिक रोक दिया गया. ट्रैफिक रुकने के कारण एलिवेटेड रोड पर लंबा जाम लग गया. इस घटना की फोटो और वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए हैं. लोगों का कहना है कि जिस एलिवेटेड रोड से रोज बड़ी संख्या में वाहन गुजरते हैं, वहां सड़क का इस तरह अचानक धंसना गंभीर चिंता की बात है.

Advertisement

नोएडा अथॉरिटी की कार्यप्रणाली पर सवाल

एलिवेटेड रोड पर सड़क धंसने की घटना ने एक बार फिर नोएडा अथॉरिटी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. करोड़ों रुपये की लागत से बने इस महत्वपूर्ण एलिवेटेड रोड की सड़क अचानक धंसने से निर्माण और रखरखाव की व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

वहीं, नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच कराई जा रही है. फिलहाल सबसे बड़ी राहत यही है कि सड़क धंसने की इस घटना में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ. हालांकि, जिस जगह 20 फीट लंबा और 10 फीट गहरा गड्ढा हुआ है, उसने एलिवेटेड रोड से गुजरने वाले लाखों वाहन चालकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जरूर बढ़ा दी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Kal Ka Rashifal 16 September 2026: कल 6 राशियां होंगी मालामाल, बनेगा ये राजयोग, यहां पढ़ें पूरा राशिफल |
    'सुअर की तरह...', 70 हजार देकर भी गंद में रह रही एक्ट्रेस, नजारा देख हैरान फैन्स |
    Stock Market Crash: ये 3 बड़े कारण... अचानक शेयर बाजार में आया भूचाल, देखते ही देखते 1300 अंक टूटा सेंसेक्स |
    पटना में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर अभ्यर्थियों का हल्लाबोल, पुलिस से हुई जोरदार धक्का-मुक्की |
    Psychology Facts: छुट्टी में घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता? ऐसे लोगों के बारे में क्या कहती है साइकोलॉजी |
    जा रहा मॉनसून, देश में बारिश की 15% कमी... 218 जिले सूखे की स्थिति में |
    10 किलो चांदी, 5 लाख कैश... और बंधक परिवार: जब मिर्च के धुएं से सहम उठा सद्दाम का घर, गाजियाबाद लूटकांड की कहानी |
    पश्चिम बंगाल: IPS की वर्दी में सलाम और इंशाल्लाह... वीडियो पर विवाद, बुशरा बानो का तबादला |
    यहां 1 लाख से ज्यादा लोगों ने 100 साल पूरे किए, फिर भी घट रही है आबादी |
    बांग्लादेश में अवामी लीग के 7 नेताओं को मौत की सजा, 2024 हिंसा मामले में दोषी करार
    Advertisement