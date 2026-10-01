POCO का बड़ा धमाका, 10,000mAh बैटरी वाला फोन सस्ते में, Big Billion Days सेल में आधी होगी कीमत?

POCO Big Billion Days Sale 2026: POCO ने Flipkart Big Billion Days Sale 2026 के लिए अपने कई स्मार्टफोन्स की नई कीमतों का ऐलान कर दिया है. कंपनी के पोर्टफोलियो में 11,999 रुपये से शुरू होने वाले फोन से लेकर 46,999 रुपये तक के मॉडल शामिल हैं.

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अगर आप इस त्योहारी सीजन में नया स्मार्टफोन खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो POCO ने आपके लिए कई विकल्प रखे हैं. कंपनी ने Flipkart Big Billion Days के दौरान C Series, M8 Series और X8 Series के अलग-अलग मॉडल पर खास कीमतों का ऐलान किया है. खास बात यह है कि X8 Series के कुछ मॉडल पर सामान्य कीमत के मुकाबले 6,000 रुपये तक का अंतर देखने को मिल रहा है.

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POCO के मुताबिक Big Billion Days में फोन की कीमत 11,999 रुपये से शुरू होगी. सबसे महंगा मॉडल POCO X8 Pro Max होगा, जिसकी शुरुआती फेस्टिव कीमत 42,999 रुपये रखी गई है. इसका 12GB RAM और 512GB स्टोरेज वाला मॉडल 46,999 रुपये में मिलेगा.

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11,999 रुपये में शुरू होगी POCO की सेल

सबसे कम कीमत वाले विकल्प की बात करें तो POCO C81x को 3GB RAM और 64GB स्टोरेज के साथ 11,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा. इसकी सामान्य बिक्री कीमत 12,499 रुपये है. वहीं POCO C81 4GB + 64GB वेरिएंट 12,999 रुपये और POCO C85x 4GB + 64GB मॉडल 13,999 रुपये में मिलेगा. C85x का 4GB + 128GB वेरिएंट 14,999 रुपये में आएगा.

इसका मतलब है कि कम बजट में फोन खरीदने वालों के लिए POCO ने अपनी सेल में 15,000 रुपये के अंदर कई विकल्प रखे हैं. हालांकि इन कीमतों को स्थायी कीमत न समझें. ये Big Billion Days के लिए घोषित फेस्टिव कीमतें हैं और कंपनी ने इन्हें लिमिटेड टाइम के लिए बताया है.

20 हजार से कम में 7,900mAh बैटरी वाला फोन

अगर आपका फोकस बैटरी पर है तो POCO M8x दिलचस्प विकल्प है. इसके 4GB + 128GB मॉडल की फेस्टिव कीमत 17,999 रुपये है, जबकि 6GB + 128GB मॉडल 19,999 रुपये में मिलेगा. इस फोन में 7,900mAh की बैटरी और Snapdragon 4 Gen 5 Mobile Platform दिया गया है.

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यानी 20 हजार रुपये के अंदर POCO का एक बड़ा फोकस बैटरी पर दिखाई देता है. कंपनी इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल, सोशल मीडिया, वीडियो देखने और मल्टीटास्किंग के लिए तैयार फोन के तौर पर पेश कर रही है.

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8000mAh बैटरी वाला फोन

इसके ऊपर POCO M8 Power आता है. इसमें 8,000mAh Silicon-Carbon बैटरी और 120Hz AMOLED डिस्प्ले दिया गया है. इसका 6GB + 128GB मॉडल 20,999 रुपये और 8GB + 128GB मॉडल 23,999 रुपये में मिलेगा.

POCO का दावा है कि M8 Power इस सेगमेंट में AMOLED डिस्प्ले वाला सबसे किफायती स्मार्टफोन है. यह कंपनी का दावा है, इसलिए इसे खरीदते समय दूसरे फोन की मौजूदा कीमतों से तुलना करना जरूरी होगा.

25 हजार से शुरू होगी X8 Series

POCO की असली बड़ी छूट X8 Series में दिखाई देती है. POCO X8 का 6GB + 128GB मॉडल 24,999 रुपये में मिलेगा. इसका 8GB + 128GB मॉडल 27,999 रुपये और 8GB + 256GB मॉडल 30,999 रुपये में आएगा.

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POCO X8 Power की शुरुआत 29,999 रुपये से होगी. इसके 8GB + 128GB मॉडल की कीमत 29,999 रुपये और 8GB + 256GB मॉडल की कीमत 32,999 रुपये है.

10000mAh बैटरी

X8 Power खास तौर पर बैटरी के मामले में अलग नजर आता है. इसमें 10,000mAh की Silicon-Carbon बैटरी, 100W फास्ट चार्जिंग और 27W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग दी गई है. फोन में 6.83 इंच का 1.5K 120Hz AMOLED डिस्प्ले भी है.

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यानी जो लोग बार-बार फोन चार्ज करने से परेशान रहते हैं, उनके लिए X8 Power का 10,000mAh बैटरी पैकेज इस सेल का बड़ा आकर्षण हो सकता है.

34 हजार से कम में POCO X8 Pro

परफॉर्मेंस चाहने वालों के लिए POCO X8 Pro की कीमत 33,999 रुपये से शुरू होगी. इसमें 8GB RAM और 256GB स्टोरेज मिलेगा. वहीं 12GB + 256GB वेरिएंट की फेस्टिव कीमत 36,999 रुपये है.

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