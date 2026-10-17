रास्ता खाली कराने को लेकर बवाल, फिर भिड़ गए दो पक्ष... गाजियाबाद में पिता-पुत्र घायल, 3 हिरासत में

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मोदीनगर की कॉलोनी में रास्ता खाली कराने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया. देखते ही देखते झगड़ा इतना बढ़ा कि मारपीट होने लगी. इसमें एक पिता और उनका बेटा घायल हो गए. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई. पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को हिरासत में लिया है.

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मामला मोदीनगर थाना क्षेत्र की मंगल विहार कॉलोनी का है, जो मोदिपोन पुलिस चौकी के अंतर्गत आती है. पुलिस के मुताबिक, डायल 112 के जरिए झगड़े की सूचना मिली थी. इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से पूछताछ कर घटना के बारे में जानकारी ली.

शुरुआती जांच में सामने आया कि विवाद रास्ता खाली कराने को लेकर शुरू हुआ था. इसी बात पर दोनों पक्षों के बीच पहले बहस हुई. आरोप है कि इसके बाद विवाद बढ़ गया और मारपीट की स्थिति बन गई. घटना में शिकायतकर्ता और उनके बेटे निखिल को चोटें आईं हैं. घायल पिता-पुत्र को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया. पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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इस पूरे मामले को लेकर ACP सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि मंगल विहार कॉलोनी में दो पक्षों के बीच रास्ते को लेकर विवाद की सूचना मिली थी. पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि रास्ता खाली कराने को लेकर हुई कहासुनी के बाद झगड़ा हुआ था. इसमें शिकायतकर्ता और उनके बेटे को चोटें आईं. मामले में तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. विवाद किस रास्ते को लेकर हुआ, दोनों पक्षों के बीच पहले से कोई रंजिश थी या मामला तत्काल कहासुनी से शुरू हुआ, यह जांच के बाद ही साफ हो सकेगा. एक रास्ते से शुरू हुआ विवाद अब पुलिस तक पहुंच चुका है. फिलहाल तीन लोग हिरासत में हैं और घायल पिता-पुत्र का मेडिकल कराया गया है.

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