scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बस में पकड़े एक-दूसरे के बाल, फिर जमकर थप्पड़बाजी... NSUI कार्यकर्ता और पुलिस में मारपीट का VIDEO

दिल्ली के कनॉट प्लेस में NSUI ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और कथित वोट चोरी के विरोध में प्रदर्शन किया. इस दौरान महिला प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी के बीच जमकर धक्का-मुक्की भी हुई. NSUI अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि जंतर-मंतर पर अनुमति नहीं मिलने पर संगठन कनॉट प्लेस में धरना देगा और अगले दो दिन भी विरोध जारी रखेगा.

Advertisement
X
वीडियो में महिला NSUI कार्यकर्ता और पुलिसकर्मी के बीच मारपीट नजर आ रही है (Photo- Screengrab)
वीडियो में महिला NSUI कार्यकर्ता और पुलिसकर्मी के बीच मारपीट नजर आ रही है (Photo- Screengrab)

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने मंगलवार को दिल्ली के कनॉट प्लेस में प्रदर्शन किया. राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 7 पर अचानक हुए इस प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया.

प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मौके पर मौजूद रहे. इस दौरान NSUI की महिला कार्यकर्ताओं और दिल्ली पुलिस की महिला जवानों के बीच धक्का-मुक्की और मारपीट भी देखने को मिली. इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें महिला कार्यकर्ता और दिल्ली पुलिस की महिला पुलिसकर्मी के बीच मारपीट होती दिख रही है.

NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ का कहना है कि अगर संगठन को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलती है, तो वह कनॉट प्लेस में ही धरना देगा. उन्होंने कहा कि NSUI आज, कल और परसों भी अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी.

दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने के बाहर NSUI कार्यकर्ताओं ने महिला कार्यकर्ताओं और दिल्ली पुलिस के बीच हुई मारपीट के विरोध में प्रदर्शन किया. इस दौरान NSUI कार्यकर्ताओं ने उस कार को रोकने की कोशिश की, जिसमें वह महिला पुलिसकर्मी सवार थीं, जिन पर NSUI की महिला कार्यकर्ता को थप्पड़ मारने का आरोप है. कार को रोकने के लिए कार्यकर्ताओं ने उसके सामने प्रदर्शन किया.

सम्बंधित ख़बरें

पीयूष गोयल ने कांग्रेस के रुख पर सवाल उठाए (Photo: X)
राजनीतिक रिवॉर्ड गिनाकर पीयूष गोयल ने राहुल को घेरा
कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को लेकर सोशल मीडिया पर किए गए झूठे दावे (Photo: PTI)
प्रोटेस्ट के बीच एक्टिव हुआ PAK टूलकिट, राहुल गांधी को लेकर फैलाया यह झूठ
CEC Gyanesh Kumar
क्यों चर्चा में है CEC ज्ञानेश कुमार का इंजीन‍ियर से IAS तक एकेडमिक सफर?
Rahul Gandhi
राहुल गांधी के घर हाई-टी पर जुटने लगे नेता, थोड़ी देर में शुरू होगी बैठक
CJI Surya Kant Resignation Demand Controversy, Kerala Congress
एक टिप्पणी, एक पोस्ट और बड़ा विवाद... CJI से इस्तीफे की मांग पर छिड़ी बहस
Advertisement

मारपीट का VIDEO यहां देखें-

वहीं NSUI के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रवि पांडे ने कहा कि ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक वोट चोरी के खिलाफ संगठन की लड़ाई पूरी ताकत से जारी रहेगी. प्रदर्शन के जरिए चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त से कथित चुनावी अनियमितताओं को लेकर जवाबदेही तय करने की मांग की गई.

बता दें कि इससे पहले मंगलवार को लेफ्ट छात्र संगठनों ने भी कनॉट प्लेस में प्रदर्शन किया था. वहीं, जंतर-मंतर पर भारी बैरिकेडिंग और सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद पहुंचने पर कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका को पुलिस ने हिरासत में ले लिया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    नवरात्रि में बम-बम हुआ मार्केट, 96% बढ़ी पुरानी कारों की सेल्स, हर 41 सेकंड में बिकी 1 गाड़ी |
    ‘अब दंगा किया तो बाप-दादा की कमाई जाएगी’, बरेली में बरसे CM योगी |
    INDIA ब्लॉक प्रदर्शन: राहुल गांधी को सोना मोहपात्रा की खरी-खरी, बोलीं- पहले हिमाचल संभालें |
    Stock Market Rally: शेयर बाजार का आखिरी घंटा... हुआ कुछ ऐसा, निवेशकों ने छापे ₹400000 करोड़ |
    14 साल की दलित गैंगरेप पीड़िता को मिला इंसाफ, 50 साल के दोषी को उम्रकैद |
    कितनी पढ़ी-ल‍िखी हैं बेबाक भाषण देने वाली नेहा बोरा? जंतर-मंतर 2.O में CEC ज्ञानेश कुमार के ख‍िलाफ खोला मोर्चा |
    'टीम इंडिया में तानाशाही, सब पहले से तय...', वैभव सूर्यवंशी को मौका ना म‍िलने पर बचपन के कोच मनीष ओझा भड़के |
    VIDEO: ये मिक्सर है, छिपकली की तरह चिपके लोग... वायरल हो रहा दशहरा मेलों में लगा ये अजीब झूला! |
    'कंट्रोल ब्रो', करण जौहर ने फिर सलमान से पूछी उनकी वर्जिनिटी, सुपरस्टार ने दिया करारा जवाब |
    दुर्गा पूजा पंडाल में दिखेगा गोलगप्पे और झालमुड़ी का अनोखा अंदाज़
    Advertisement