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पति को दूसरी महिला के साथ देख भड़की पत्नी, मेरठ की सड़क पर चले लात-घूंसे, खींचे बाल, हाईवोल्टेज ड्रामे का Video वायरल

मेरठ में पति को दूसरी महिला के साथ देखकर पत्नी ने दोनों को रास्ते में रोक लिया. इसके बाद विवाद बढ़ा और सड़क पर हाईवोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया. दोनों महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हुई. दोनों ने एक-दूसरे के बाल खींचे और सड़क पर गिराकर पीटा. हंगामा देखकर लोगों की भीड़ जमा हो गई और किसी ने पूरा वीडियो बना लिया.

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बीच सड़क दो महिलाओं के बीच जमकर हुई मारपीट. (Photo: Screengrab)
बीच सड़क दो महिलाओं के बीच जमकर हुई मारपीट. (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के मेरठ से दो महिलाओं के बीच हुई मारपीट का मामला सामने आया है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया वायरल हो रहा है. जानकारी के मुताबिक ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में बुधवार को पति को दूसरी महिला के साथ देखना एक पत्नी को इतना नागवार गुजरा कि मामला सड़क पर मारपीट तक पहुंच गया. सुपरटेक पाम ग्रीन सोसायटी के पास पति को दूसरी महिला के साथ देखकर पत्नी ने दोनों को रास्ते में रोक लिया. इसके बाद शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हाईवोल्टेज ड्रामे में बदल गया.

मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक, महिला ने अपने पति को दूसरी महिला के साथ देखा था. इसके बाद उसने दोनों को रास्ते में रोककर पूछताछ की. शुरुआत में हुई बातचीत जल्द ही विवाद में बदल गई. आरोप है कि विवाद बढ़ने के बाद पति और उसके साथ मौजूद दूसरी महिला ने पत्नी के साथ मारपीट की.

इसके बाद मामला और ज्यादा बढ़ गया. दोनों महिलाएं आमने-सामने आ गईं और सड़क पर एक-दूसरे से मारपीट करने लगीं. दोनों ने एक-दूसरे के बाल खींचे और सड़क पर गिराकर मारपीट की. सड़क पर हो रहे इस हंगामे को देखकर आसपास मौजूद लोग मौके पर जमा हो गए.

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सड़क पर दोनों महिलाओं के बीच जमकर मारपीट

घटना के दौरान दोनों महिलाओं के बीच काफी देर तक विवाद और मारपीट होती रही. आसपास मौजूद लोग पूरे घटनाक्रम को देखते रहे. इसी दौरान किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल फोन से घटना का वीडियो बना लिया. वीडियो में दोनों महिलाओं के बीच मारपीट होती दिखाई दे रही है. दोनों एक-दूसरे के बाल खींचती नजर आ रही हैं. सड़क पर हुए इस हंगामे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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घटना के बाद इलाके में यह मामला चर्चा का विषय बन गया. पति को दूसरी महिला के साथ देखने के बाद शुरू हुआ विवाद किस तरह सड़क पर मारपीट तक पहुंच गया, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद लोग इस घटना की चर्चा कर रहे हैं.

मामले की सूचना पुलिस को भी दी गई. मेरठ पुलिस के मुताबिक, ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुपरटेक पाम ग्रीन सोसायटी के पास दो महिलाओं के बीच विवाद की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला. पुलिस के अनुसार, वहां एक महिला को चोट लगी हुई प्रतीत हुई. इसके बाद उसे उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया.

पुलिस को मिली दो महिलाओं में विवाद की सूचना

पुलिस का कहना है कि मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है. पुलिस घटना से जुड़े पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है. इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया है. वीडियो में सड़क पर दोनों महिलाओं के बीच मारपीट साफ दिखाई दे रही है. आसपास लोगों की भीड़ भी नजर आ रही है.

बताया गया कि पत्नी ने अपने पति को दूसरी महिला के साथ देखा था. इसके बाद उसने दोनों को रोककर पूछताछ की. आरोप है कि विवाद के दौरान पति और दूसरी महिला ने पत्नी के साथ मारपीट की. इसके बाद दोनों महिलाओं के बीच ही मारपीट शुरू हो गई.

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घटना के दौरान दोनों महिलाओं ने एक-दूसरे के बाल खींचे और सड़क पर गिराकर मारपीट की. आसपास मौजूद लोगों ने बीच-बचाव किया या नहीं, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है. पुलिस को सूचना मिलने के बाद टीम मौके पर पहुंची और घायल प्रतीत हो रही महिला को अस्पताल भेजा गया.

वीडियो वायरल होने के बाद चर्चा में आया मामला

इस घटना पर पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने घटना की सूचना मिलने के बाद तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति की जानकारी ली. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है. सड़क पर पति को दूसरी महिला के साथ देखने के बाद पत्नी द्वारा दोनों को रोकने से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते दो महिलाओं के बीच मारपीट में बदल गया. मामले में पुलिस की ओर से अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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