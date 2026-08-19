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अपूर्वा मखीजा ने छोड़ा भारत, न्यूयॉर्क में बसने की तैयारी, बताई देश छोड़ने की वजह

'रेबेल किड' के नाम से मशहूर कंटेंट क्रिएटर अपूर्वा मुखिजा ने 'इंडियाज गॉट लेटेंट' विवाद के बाद अपने 'कैंसिलेशन' और भारत छोड़ न्यूयॉर्क जाने के बारे में बात की.

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अपूर्वा मखीजा ने छोड़ा भारत (Photo: Instagram/@the.rebel.kid)
अपूर्वा मखीजा ने छोड़ा भारत (Photo: Instagram/@the.rebel.kid)

कंटेंट क्रिएटर अपूर्वा मखीजा, जिन्हें 'रेबेल किड' के नाम से भी जाना जाता है ने 'इंडियाज़ गॉट लेटेंट' विवाद के बाद खुलकर बात कि और बताया कि उन्हें न्यूयॉर्क जाने का ख्याल कैसे आया.  हाल ही में एक पॉडकास्ट में अपूर्वा ने बताया कि वह अपनी पढ़ाई के लिए भारत छोड़कर न्यूयॉर्क चली गई हैं, जहां उन्हें नए लोगों से मिलने और एक अलग तरह की जिंदगी जीने की उम्मीद है.

'अनट्रिगर्ड बाय अमीनजैज' के साथ बात करते हुए अपूर्वा ने बताया कि 'इंडियाज गॉट लेटेंट' विवाद के बाद उनकी जिंदगी कैसे बदल गई और माना कि वह बार-बार 'कैंसल' (सोशल मीडिया पर आलोचना) होने और फिर वापसी करने के सिलसिले से थक चुकी हैं. उन्होंने कहा कि वह अपने व्लॉग्स में कुछ भी बोलने से पहले खुद को फिल्टर करने की कोशिश करती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें समझ नहीं आता कि उन्हें 'कैंसल' क्यों किया जाता है.

अपूर्वा मखीजा ने क्या कहा?
उन्होंने आगे कहा कि कुछ हफ्तों के लिए भी 'कैंसल' होने से उनके ब्रांड डील्स पर असर पड़ सकता है, जिसका मतलब है कि उनकी कमाई रुक जाती है. अपूर्वा ने माना कि 'कैंसल' होने के बारे में उन्हें यही बात सबसे ज्यादा बुरी लगती है, क्योंकि उन्हें पैसे कमाना पसंद है. जब उनसे पूछा गया कि क्या इसी वजह से वह विदेश भाग रही हैं? तो उन्होंने कहा, 'मैं पहले ही न्यूयॉर्क जा चुकी हूं. मैंने काफी यात्रा की है, और जब मैं न्यूयॉर्क पहुंची, तो मुझे लगा कि मैं सच में यहां रहना चाहती हूं. इस शहर में कुछ तो बात है; यह बहुत तेज है, हर कोई बहुत अच्छे कपड़े पहनता है, खाना बहुत बढ़िया है, और मुझे यहां की आर्किटेक्चर बहुत पसंद है. मैंने अपनी पसंदीदा हर वेब सीरीज में न्यूयॉर्क देखा है, और इसलिए मैं हमेशा से वहां रहना चाहती थी. इसलिए मैंने न्यूयॉर्क के सिर्फ एक कॉलेज में अप्लाई किया, और अब मेरा वहां एडमिशन हो गया है.'

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अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर पॉडकास्ट शेयर करते हुए अपूर्वा ने लिखा, 'तो अब मैं भारत में नहीं रहती.' अपूर्वा ने माना कि न्यूयॉर्क जाना एक सपना था और उन्हें इसके लिए खुश होना चाहिए, लेकिन वह डरी हुई भी हैं क्योंकि उनके दोस्त, करियर और वह सब कुछ जिसे वह जानती हैं, भारत में ही है. न्यूयॉर्क में, वह एक डॉर्म में रहेंगी और स्टूडेंट लाइफ में वापस लौटेंगी. उन्होंने बताया कि वह वहां MBA करेंगी.

कंटेंट क्रिएटर ने यह भी कहा कि विदेश जाने का उनका फैसला कुछ हद तक नए लोगों से मिलने और साथी क्रिएटर्स के अलावा एक सोशल सर्कल बनाने की इच्छा से प्रेरित था, जो उन्हें लगा कि कॉलेज जाने से ही मुमकिन हो पाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि वह 'कलैशी औरत' (झगड़ालू महिला) वाली छवि अब खत्म हो चुकी है और वह ऐसा कंटेंट बनाती हैं जो लोगों को पसंद आता है. अपूर्वा ने आगे बताया कि न्यूयॉर्क में रहने के दौरान वह तभी कंटेंट बनाएंगी जब उनका मन करेगा और हो सकता है कि वह अपने 'स्टोरीटाइम' वीडियो रेगुलर न बना पाएं.

'इंडियाज गॉट लेटेंट' विवाद के बारे में
फरवरी 2025 में, समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में रणवीर इलाहाबादिया की माता-पिता और सेक्स से जुड़ी बातों पर काफी आलोचना हुई थी. अपूर्वा भी उस पैनल का हिस्सा थीं, और एक कंटेस्टेंट के साथ उनकी बहस की वजह से सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना हुई. इसमें शामिल लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई थीं. बाद में, अपूर्वा ने यह भी बताया कि उन्हें जान से मारने और रेप की धमकियां मिली थीं.

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हाल ही में, अपूर्वा रियलिटी शो 'लॉक अप' में नजर आई थीं. वह घर के माहौल में हलचल मचाने के लिए दो हफ्ते के लिए शो में शामिल हुई थीं. शो का समापन श्रेया कालरा की जीत के साथ हुआ.

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