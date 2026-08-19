Shani Nakshatra Parivartan 2026: शनि कल बदलेंगे चाल, जानें कौन होगा धनवान और किसके जीवन में मचेगा हाहाकार

20 अगस्त यानी कल शनि देव की चाल बदलने वाली है. शनि देव बुध के स्वामित्व वाले रेवती नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं. ज्योतिषविदों की मानें तो यह गोचर सभी राशियों को मिले-जुले परिणाम देने वाला है. इस नक्षत्र परिवर्तन का असर लोगों के करियर-कारोबार और निजी व आर्थिक जीवन पर दिखाई देने वाला है. आइए जानते हैं कि शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन सभी 12 राशियों के लिए कैसे परिणाम लेकर आने वाला है. आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं.

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मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए यह समय अनावश्यक खर्च और भागदौड़ बढ़ाने वाला हो सकता है. नौकरी करने वालों को ऑफिस में बातचीत के दौरान अपने शब्दों पर विशेष ध्यान देना चाहिए. कारोबारियों को नए सौदे या दस्तावेजों से जुड़े काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. निवेश के मामलों में फिलहाल सावधानी रखें. विदेश यात्रा से जुड़े मामलों में भी सतर्कता जरूरी होगी. मानसिक शांति के लिए आध्यात्मिक गतिविधियों पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा.

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए शनि का यह परिवर्तन लाभ के लिहाज से अच्छा रह सकता है. कमाई के नए रास्ते खुलने की संभावना है. लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. समाज और अपने संपर्कों के बीच आपकी प्रतिष्ठा मजबूत होने के संकेत हैं.

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मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के कर्म भाव पर शनि का प्रभाव करियर के लिहाज से सकारात्मक रह सकता है. ऑफिस में आपके काम को पहचान मिल सकती है और नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं. कारोबारियों को किसी बड़े सौदे से फायदा मिलने की संभावना है. मेहनत और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने पर अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों को भाग्य और उच्च शिक्षा से जुड़े मामलों में परिणाम के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है. नौकरी और कारोबार में मेहनत बढ़ानी होगी. वरिष्ठों के साथ तालमेल बनाए रखना जरूरी होगा. कानूनी या जरूरी दस्तावेज अधूरे न छोड़ें. आर्थिक फैसले दूसरों के दबाव में आकर न लें और परिवार के साथ संवाद बनाए रखें.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए शनि का प्रभाव अचानक आर्थिक उतार-चढ़ाव की स्थिति बना सकता है. किसी छिपी हुई चिंता के कारण मानसिक दबाव भी महसूस हो सकता है. स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें और खान-पान को लेकर सावधानी बरतें. वाहन चलाते समय अतिरिक्त सतर्कता रखना आपके लिए जरूरी होगा.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए शनि का यह प्रभाव मिला-जुला रह सकता है. कारोबार में साझेदार के साथ हर महत्वपूर्ण बात स्पष्ट रखें. बिना पूरी जानकारी के नया निवेश करने से बचें. वैवाहिक जीवन में संवाद बनाए रखना जरूरी होगा. छोटी बातों को बढ़ाने के बजाय समझदारी से स्थिति संभालने की कोशिश करें.

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तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए शनि का यह बदलाव अपेक्षाकृत लाभकारी रह सकता है. प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अच्छी खबर मिलने की संभावना है. विरोधियों पर बढ़त बनाने में सफलता मिल सकती है. कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में भी परिस्थितियां आपके पक्ष में आने के संकेत हैं.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों को करियर, निवेश और प्रेम संबंधों से जुड़े मामलों में सतर्क रहना होगा. ऑफिस में काम पूरा होने में अपेक्षा से ज्यादा समय लग सकता है. बिना जानकारी के जोखिम वाले निवेश से बचें. विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना होगा. प्रेम संबंधों में किसी गलतफहमी को बातचीत के जरिए दूर करने की कोशिश करें.

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए शनि का प्रभाव परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में सावधानी का संकेत दे रहा है. जमीन या मकान से संबंधित कोई फैसला लेते समय पूरी जांच-पड़ताल करें. परिवार के सदस्यों की सेहत का ध्यान रखें. कार्यक्षेत्र में सफलता पाने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है.

मकर राशि

मकर राशि वालों के काम में देरी और जिम्मेदारियों का दबाव बढ़ सकता है. नौकरी बदलने या नया कारोबार शुरू करने जैसे बड़े फैसलों में जल्दबाजी न करें. छोटी बातों पर गुस्सा करने से रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है, इसलिए भाई-बहनों और करीबियों से बातचीत में संयम रखें. खर्चों को नियंत्रित करने के लिए बजट बनाकर चलें. वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतें.

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कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए शनि का प्रभाव धन और पारिवारिक मामलों पर रहेगा. जमा पूंजी का इस्तेमाल सोच-समझकर करना बेहतर होगा. परिवार के लोगों से बातचीत करते समय नरमी बनाए रखें. लंबे समय से अटका पैसा निकालने के प्रयास सफल हो सकते हैं. आर्थिक योजना बनाकर आगे बढ़ना फायदेमंद रहेगा.

मीन राशि

मीन राशि वालों की राशि में ही शनि वक्री अवस्था में हैं. इस कारण शारीरिक थकान और मानसिक उलझन महसूस हो सकती है. बड़े फैसलों को जल्दबाजी में लेने से बचें. खुद को पर्याप्त समय दें और परिस्थितियों को समझकर ही कोई कदम उठाएं. नियमित योग और ध्यान मानसिक शांति बनाए रखने में मददगार हो सकते हैं.

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