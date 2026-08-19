बिहार में शराबबंदी की धज्जियां! साइकिल दुकान से 208 लीटर विदेशी शराब बरामद, दरभंगा और मुजफ्फरपुर से 3 तस्कर गिरफ्तार

बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुए करीब दस साल हो चुके हैं और सरकार लगातार इसे जारी रखने की बात कहती रही है. इसके बावजूद शराब की तस्करी, भंडारण और बिक्री के मामले लगातार सामने आते हैं. दरभंगा जिले में भी मद्यनिषेध विभाग की कार्रवाई के दौरान ऐसा ही मामला सामने आया, जहां साइकिल मरम्मत की दुकान से 208.725 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद हुई.

और पढ़ें

मामला कमतौल थाना क्षेत्र के बरिओल चौक का है. दरभंगा के डिएम कौशल कुमार के निर्देश पर जिले में अवैध शराब के निर्माण, कारोबार और सेवन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत मद्यनिषेध टीम को गुप्त सूचना मिली कि चौक के पास स्थित एक साइकिल रिपेयरिंग दुकान में बड़ी मात्रा में विदेशी शराब छिपाकर रखी गई है.

यह भी पढ़ें: दरभंगा: मंत्री मदन सहनी ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल, कहा- वसूली कर रही है पुलिस

गुप्त सूचना पर दुकान में छापेमारी

सूचना मिलते ही मद्यनिषेध टीम ने तत्काल कार्रवाई की और संबंधित दुकान पर छापेमारी की. तलाशी के दौरान वहां से 208.725 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद हुई. शराब मिलने के बाद टीम ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. बरामद शराब को जब्त करने के साथ ही आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई.

Advertisement

सहायक आयुक्त, मद्यनिषेध, दरभंगा प्रदीप कुमार ने कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि अवैध शराब के भंडारण और कारोबार के मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है. विभाग की टीम ने उस दुकान को भी सील कर दिया है, जहां शराब का स्टॉक रखा गया था.

अधिकारी के मुताबिक, पकड़े गए व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है. उसके बयान और उपलब्ध जानकारी के आधार पर इस अवैध कारोबार से जुड़े दूसरे लोगों की पहचान की जा रही है. जांच में जिन लोगों की संलिप्तता सामने आएगी, उनके खिलाफ भी कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.

पिंडारुच के दो युवक भी शराब मामले में गिरफ्तार

दरभंगा में शराब तस्करी से जुड़े एक अन्य मामले में कमतौल थाना क्षेत्र के पिंडारुच गांव के दो युवकों का नाम भी सामने आया है. अभिजीत चौधरी और सुंदरम कुमार को मुजफ्फरपुर जिले में पुलिस ने शराब के साथ पकड़ा था. दोनों पर अवैध शराब के कारोबार में शामिल होने का आरोप है.

मुजफ्फरपुर के गायघाट प्रखंड स्थित बेनीबाद थाना क्षेत्र में एनएच-27 पर रविवार सुबह करीब 11 बजे पुलिस वाहन जांच कर रही थी. इसी दौरान एक कार को रोककर तलाशी ली गई. जांच में वाहन से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुई. कार्रवाई के दौरान दोनों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया.

Advertisement

पुलिस के मुताबिक, पकड़े गए दोनों कारोबारियों की पहचान दरभंगा जिले के कमतौल थाना क्षेत्र के पिंडारुच गांव निवासी अभिजीत चौधरी और सुंदरम कुमार के रूप में हुई. कार्रवाई के बाद पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया. इस मामले को कमतौल क्षेत्र में सामने आ रही शराब तस्करी की घटनाओं से जोड़कर भी देखा जा रहा है.

अवैध शराब के खिलाफ अभियान जारी

मद्यनिषेध विभाग का कहना है कि जिले में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा. अधिकारियों के मुताबिक शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. विभाग की टीम संदिग्ध ठिकानों और तस्करी से जुड़े नेटवर्क पर भी नजर बनाए हुए है.

बरिओल चौक की कार्रवाई में बरामद 208.725 लीटर शराब और दुकान सील किए जाने के बाद अब जांच का फोकस सप्लाई नेटवर्क पर है. पूछताछ में अगर दूसरे लोगों की भूमिका सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. विभाग यह पता लगाने में जुटा है कि शराब की खेप दुकान तक कैसे पहुंची और इसके पीछे कौन लोग थे.

फिलहाल, एक आरोपी की गिरफ्तारी के साथ मामले में आगे की जांच जारी है. वहीं, पिंडारुच के अभिजीत चौधरी और सुंदरम कुमार को मुजफ्फरपुर में शराब बरामदगी के मामले में जेल भेजा जा चुका है. लगातार हो रही इन कार्रवाइयों के बीच बड़ा सवाल यही है कि शराबबंदी वाले बिहार में तस्करों तक शराब की खेप आखिर पहुंच कैसे रही है.

---- समाप्त ----