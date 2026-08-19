छात्रों ने प्रिंसिपल की 27 बार चाकू गोदकर ली जान, हॉस्टल से निकालने का बदला!

तेलंगाना के नलगोंडा जिले में स्कूल प्रिंसिपल रूपा रेड्डी की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस के मुताबिक, कोंडामल्लेपल्ली स्थित नागार्जुन स्कूल की प्रिंसिपल रूपा रेड्डी की हत्या उनके ही दो पूर्व छात्रों ने घर में रखे पैसे लूटने के इरादे से की थी. दोनों आरोपी नाबालिग हैं. पुलिस ने आरोपियों के पास से 1.54 लाख रुपये नकद और मोबाइल फोन बरामद किए हैं.

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नलगोंडा के पुलिस अधीक्षक शरत चंद्र पवार के मुताबिक, हत्या की जांच के लिए पांच टीमें बनाई गई थीं और करीब 70 CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली गई. जांच में पुलिस को रूपा रेड्डी की अपनी मौसी से हुई आखिरी बातचीत से महत्वपूर्ण सुराग मिला. इस बातचीत के दौरान रूपा ने किसी को 'बाबू' कहकर संबोधित किया था. पुलिस को पता चला कि रूपा स्कूल के छात्रों को अक्सर 'बाबू' कहकर बुलाती थीं. इसके बाद जांच की दिशा छात्रों की ओर मुड़ी.

गैरहाजिर छात्रों से पूछताछ में मिला सुराग

हत्या के बाद स्कूल चार दिनों तक बंद रहा. दोबारा स्कूल खुलने पर पुलिस ने उन 13 छात्रों की पहचान की, जो अनुपस्थित थे. इनमें पांच छात्र 10वीं कक्षा के थे. पुलिस के मुताबिक, इनमें से दो छात्र अचानक काफी पैसे खर्च करते नजर आए, जिससे उन पर शक बढ़ गया. पूछताछ के दौरान एक नाबालिग के पास से 1.54 लाख रुपये नकद मिले. उसने कथित तौर पर दावा किया कि पैसे उसके माता-पिता ने दिए हैं. हालांकि, पुलिस को कुछ नोटों पर खून के निशान दिखाई दिए. नोटों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया. पुलिस का कहना है कि जांच में नोटों पर मिला खून रूपा रेड्डी का पाया गया.

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डांट से नाराज था एक आरोपी

पुलिस जांच के मुताबिक, एक आरोपी पहले स्कूल के हॉस्टल में रहता था. कथित तौर पर उसे शराब और मोटरसाइकिल का शौक था. एक बार रूपा रेड्डी को उसके बैग में नकदी और फोन मिला था. इसके बाद उन्होंने उसे फटकार लगाई और हॉस्टल से हटाकर डे-स्कॉलर कर दिया था. पुलिस का दावा है कि इसके बाद से वह प्रिंसिपल से नाराज था.

पुलिस के अनुसार, एक आरोपी करीब एक महीने पहले गोवा भी गया था और पैसे कमाने के तरीके तलाश रहा था. हत्या से पांच दिन पहले उसने कथित तौर पर रूपा रेड्डी के घर की रेकी की. उसे जानकारी मिली थी कि स्कूल की फीस से जमा रकम उनके घर पर रखी जा सकती है.

नकाब पहनकर घर में घुसे, 27 बार चाकू मारने का आरोप

पुलिस के मुताबिक, 11 अगस्त को रूपा रेड्डी स्कूल से घर लौटीं. इसके बाद दोनों नाबालिग कथित तौर पर नकाब पहनकर दीवार फांदकर उनके घर में घुसे. वारदात के दौरान एक आरोपी का नकाब उतर गया और रूपा ने उसे पहचान लिया.

पुलिस का आरोप है कि पहचान उजागर होने के बाद आरोपियों ने रूपा रेड्डी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया और उन्हें 27 बार चाकू मारा. इसके बाद आरोपी नकदी और उनका मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए.

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पुलिस ने आरोपियों के पास से 1.54 लाख रुपये नकद, एक iPhone और रूपा रेड्डी का मोबाइल फोन बरामद करने का दावा किया है. दोनों आरोपी नाबालिग हैं, इसलिए उन्हें जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा. पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपी पहले रूपा रेड्डी के छात्र रह चुके थे.

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