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Paneer Wali Gatte Ki Sabzi: दाल-सब्जी खाने का नहीं है मन? ट्राई करें राजस्थान की पनीर वाली गट्टे की सब्जी, सब पूछेंगे रेसिपी!

राजस्थान की फेमस डिश गट्टे की सब्जी काफी टेस्टी होती है, लेकिन आज हम आपको इसका नया वर्जन बताने जा रहे हैं. आप घर पर आसानी से शाही स्टफ्ड पनीर गट्टे की सब्जी बना सकते हैं, जिसका स्वाद आपके पूर परिवार को बहुत ज्यादा पसंद आएगा.

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पनीर में भरपूर प्रोटीन होता है. (PHOTO:AI)
पनीर में भरपूर प्रोटीन होता है. (PHOTO:AI)

Rajasthani Paneer Wali Gatte Ki Sabzi Recipe: राजस्थान का पहनावे ही नहीं बल्कि खाना भी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसका स्वाद हर किसी जुबान पर चढ़ जाता है. राजस्थानी गट्टे की सब्जी सबसे ज्यादा मशहूर है, जिसे अब हर शहर में लोग बड़े चाव से खाते हैं. बेसन के गट्टे की नॉर्मल सब्जी तो आपने खाई होगी. लेकिन इसे गट्टे की सब्जी को आप नए वर्जन के साथ भी बना सकते हैं, जो रोटी और चावल दोनों के साथ ही मजेदार लगता है. आज हम आपको पनीर वाले गट्टे की सब्जी बनाने का आसान तरीका बताने जा रहे हैं, जिसका स्वाद बहुत टेस्टी लगता है और इसे बनाने में भी ज्यादा समय भी नहीं लगेगा. 

राजस्थानी पनीर के गट्टे की सब्जी को लोग बड़े मजे से खाते हैं और जब हरी सब्जी खाने का मन ना हो तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कर सकते हैं. लंच, डिनर या फिर अचानक आपके घर मेहमान आ जाए तो पनीर यह मसालेदार सब्जी आप उनको बनाकर खिला सकते हैं, जिसे चखने के बाद वो खुद को आपकी तारीफ करने से रोक नहीं पाएंगे और इसकी रेसिपी भी पूछेंगे. 

स्टफ्ड पनीर गट्टे करी की सामग्री

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गट्टे के लिए:

  • 1 कप बेसन
  • ½ छोटा चम्मच अजवाइन
  • ¼ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर
  • ½ छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
  • 2 बड़े चम्मच दही
  • 1 बड़ा चम्मच तेल
  • स्वादानुसार नमक

पनीर की स्टफिंग के लिए:

  • 100 ग्राम पनीर, मसल हुआ
  • 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया, बारीक कटा
  • ½ छोटा चम्मच चाट मसाला
  • ¼ छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर
  • स्वादानुसार नमक

ग्रेवी के लिए:

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  • 2 प्याज, कटे हुए
  • 2 टमाटर, कटे हुए
  • 8-10 काजू
  • 1 छोटा चम्मच अदरक-लहसुन पेस्ट
  • ½ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर
  • 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर
  • ½ छोटा चम्मच गरम मसाला
  • 2 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम
  • 1 बड़ा चम्मच तेल
  • स्वादानुसार नमक

पनीर गट्टे की सब्जी बनाने का तरीका

  1. एक बर्तन में बेसन, अजवाइन, हल्दी, लाल मिर्च, दही, तेल और नमक डालकर मिलाएं. थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें. 
  2. एक दूसरे बर्तन में मसल हुआ पनीर, हरा धनिया, चाट मसाला, काली मिर्च और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं. पनीर की स्टफिंग तैयार है.
  3. बेसन के आटे की छोटी-छोटी लोइयां लें और उन्हें हल्का चपटा करें. बीच में पनीर की स्टफिंग रखें और किनारों को बंद करके गोल गट्टे बना लें.
  4. एक बर्तन में पानी उबालें और इसमें तैयार स्टफ्ड गट्टे डालकर अच्छी तरह पकने तक उबालें. पकने के बाद इन्हें निकालकर अलग रख दें.
  5. ग्रेवी बनाने के लिए पैन में तेल गर्म करें. इसमें प्याज, टमाटर और काजू डालकर भूनें. मिक्सर ठंडा होने पर इसे पीसकर मुलायम पेस्ट बना लें.
  6. अब पैन में तेल गर्म करके अदरक-लहसुन का पेस्ट भूनें. इसमें तैयार प्याज-टमाटर-काजू का पेस्ट डालकर अच्छी तरह पकाएं. 
  7. हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक डालकर मसालों को अच्छी तरह भूनें, जब तक कि मसाले से खुशबू आने लगे.
  8. जरूरत के अनुसार पानी डालकर ग्रेवी की कंसिस्टेंसी तैयार करें. इसके बाद फ्रेश क्रीम डालकर अच्छी तरह मिलाएं.
  9. अब उबले हुए स्टफ्ड गट्टे ग्रेवी में डालें और धीमी आंच पर कुछ मिनट पकने दें, ताकि गट्टों में ग्रेवी का स्वाद अच्छी तरह समा जाए.
  10. ऊपर से ताजा हरा धनिया डालकर गर्मागर्म सर्व करें. इसे रोटी, नान या पराठे के साथ परोसा जा सकता है. 
---- समाप्त ----
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