Paneer Wali Gatte Ki Sabzi: दाल-सब्जी खाने का नहीं है मन? ट्राई करें राजस्थान की पनीर वाली गट्टे की सब्जी, सब पूछेंगे रेसिपी!
राजस्थान की फेमस डिश गट्टे की सब्जी काफी टेस्टी होती है, लेकिन आज हम आपको इसका नया वर्जन बताने जा रहे हैं. आप घर पर आसानी से शाही स्टफ्ड पनीर गट्टे की सब्जी बना सकते हैं, जिसका स्वाद आपके पूर परिवार को बहुत ज्यादा पसंद आएगा.
Rajasthani Paneer Wali Gatte Ki Sabzi Recipe: राजस्थान का पहनावे ही नहीं बल्कि खाना भी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसका स्वाद हर किसी जुबान पर चढ़ जाता है. राजस्थानी गट्टे की सब्जी सबसे ज्यादा मशहूर है, जिसे अब हर शहर में लोग बड़े चाव से खाते हैं. बेसन के गट्टे की नॉर्मल सब्जी तो आपने खाई होगी. लेकिन इसे गट्टे की सब्जी को आप नए वर्जन के साथ भी बना सकते हैं, जो रोटी और चावल दोनों के साथ ही मजेदार लगता है. आज हम आपको पनीर वाले गट्टे की सब्जी बनाने का आसान तरीका बताने जा रहे हैं, जिसका स्वाद बहुत टेस्टी लगता है और इसे बनाने में भी ज्यादा समय भी नहीं लगेगा.
राजस्थानी पनीर के गट्टे की सब्जी को लोग बड़े मजे से खाते हैं और जब हरी सब्जी खाने का मन ना हो तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कर सकते हैं. लंच, डिनर या फिर अचानक आपके घर मेहमान आ जाए तो पनीर यह मसालेदार सब्जी आप उनको बनाकर खिला सकते हैं, जिसे चखने के बाद वो खुद को आपकी तारीफ करने से रोक नहीं पाएंगे और इसकी रेसिपी भी पूछेंगे.