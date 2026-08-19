दिल्ली यूनिवर्सिटी के नैक ए++ कॉलेज में एडमिशन का मौका

अगर आपने अभी तक ग्रैजुएशन में दाखिला नहीं लिया है, या आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के सपने को पूरा करने से किसी वजह से चूक गए हैं, तो यह आपके लिए एक सुनहरा मौका है. दिल्ली विश्वविद्यालय का नैक ए++ ग्रेड प्राप्त श्यामलाल कॉलेज (मॉर्निंग) कुछ पाठ्यक्रमों में बची हुई सीटों पर मेरिट बेस्ड एडमिशन एडमिशन का मौका दे रहा है. यह दाखिला सिर्फ उन छात्रों को दिया जाएगा, जिन्होंने अभी तक डीयू के किसी कॉलेज में दाखिला नहीं लिया है.



कॉलेज ने अपनी वेबसाइट पर दाखिले का नोटिस निकाला है. इस नोटिस के मुताबिक कॉलेज के तीन विभागों में कुछ सीटों दाखिले का मौका है-

1. बीएससी फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री

2. बीएससी फिजिकल साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स

3. बीए ऑनर्स हिन्दी



इन विभागों की कुछ सीटों पर कॉलेज सत्र 2026-27 के लिए बारहवीं के अंकों के आधार पर सीधे मेरिट बेस्ड दाखिला देने वाला है. आवेदन करने के लिए इच्छुक विद्यार्थी को कॉलेज की वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्म को भरना होगा. प्राप्त आवेदनों के आधार पर कॉलेज अपनी एक मेरिट लिस्ट बनाएगा, जिसके आधार पर विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाएगा.

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महत्वपूर्ण तिथियां:

ऑनलाइन आवेदन की तिथि : 19 अगस्त से 21 अगस्त

मेरिट लिस्ट जारी करने की तिथि : 23 अगस्त, 2026

एडमिशन और प्रमाणपत्रों का सत्यापन : 24-25 अगस्त

फीस भुगतान की तिथि : 24-25 अगस्त

ज्यादा जानकारी के लिए इस वेबलिंक को देखें : https://www.slc.du.ac.in/uploads/focus/vacant_seat_notice.pdf

विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे किसी भी सूचना के लिए कॉलेज की वेबसाइट https://www.slc.du.ac.in/ को नियमित रूप से देखते रहें.

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